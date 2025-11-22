Эта экскурсия — настоящий контраст двух миров города.
Мы прогуляемся по московским районам Ивановская горка и Хитровка, увидим различные достопримечательности, святые места, восхитимся архитектурой и узнаем об историческом прошлом этих мест.
Описание экскурсииНа контрасте двух миров Экскурсия-прогулка по одному из самых древних и живописных районов города, одного из 7 холмов, на котором стоит Москва. Мы узнаем много нового, например, что значит сорок сороков. Нас ждут старинная архитектура и сохранившиеся артефакты, скрытые от случайных прохожих московские дворы и переулки, но главное — история этих мест и их обитателей. Святые места разных конфессий и городское дно — два соседних района старой Москвы и настоящий контраст двух миров. Вас ожидает: На протяжении всего маршрута мы будем знакомиться с вами с важными святыми местами и достопримечательностями. Вы увидите намоленное место со своей энергетикой и многовековой историей — Храм Всех святых на Кулишках, Московскую хоральную синагогу, Лютеранский храм, собор Святых Петра и Павла, Иоанно-Предтеченский монастырь — обитель невинных дев и злодеев и многое другое. До встречи на экскурсии! Важная информация:
- Экскурсия проходит с индивидуальными радиогидами.
- Одевайтесь по погоде, обувайте удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Всех святых на Кулишках
- Московская хоральная синагога
- Лютеранский храм Собор Святых Петра и Павла
- Церковь Святого Владимира в Старых Садех
- Иоанно-Предтеченский монастырь
- Хитровская площадь и ночлежный дом Ярошенко
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ст. метро «Китай-город», выход № 10
Завершение: Хитровская площадь, в непосредственной близости от СТ.М. «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия в дни по согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
