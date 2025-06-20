Индивидуальная
до 5 чел.
"Савой" - "Метрополь" - "Националь": русский модерн в стиле ретроотелей
Ощутить дух богемной Москвы Серебряного века
Начало: У станции метро «Кузнецкий мост»
Завтра в 10:00
24 ноя в 10:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
«Савой» - легенда русского гостеприимства
Полюбоваться фасадами трёх знаменитых отелей Москвы и позавтракать в роскошных интерьерах «Савоя»
Начало: Рядом со станцией метро «Охотный ряд»
6 дек в 08:45
7 дек в 08:45
5870 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Шик и блеск московского гостеприимства в отеле Савой
Начало: Москва, станция метро Охотный ряд
Расписание: См. расписание
29 ноя в 10:45
30 ноя в 10:45
5280 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия20 июня 2025Экскурсия была очень интересной, все понравилось
- ЕЕлена27 мая 2025Все было прекрасно! Людмила как гид отличный профессионал! Рекомендую всем!
- ООльга24 июня 2024Прекрасный экскурсовод - знающий, вовлеченный, невероятно притягательно рассказывает. Очень рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Отель Савой»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Москве в ноябре 2025
Сейчас в Москве в категории "Отель Савой" можно забронировать 3 экскурсии от 5280 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Отель Савой», 3 ⭐ отзыва, цены от 5280₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь