Мои заказы

Отель Савой – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Отель Савой» в Москве, цены от 5280 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
"Савой" - "Метрополь" - "Националь": русский модерн в стиле ретроотелей
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
"Савой" - "Метрополь" - "Националь": русский модерн в стиле ретроотелей
Ощутить дух богемной Москвы Серебряного века
Начало: У станции метро «Кузнецкий мост»
Завтра в 10:00
24 ноя в 10:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
«Савой» - легенда русского гостеприимства
Пешая
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
«Савой» - легенда русского гостеприимства
Полюбоваться фасадами трёх знаменитых отелей Москвы и позавтракать в роскошных интерьерах «Савоя»
Начало: Рядом со станцией метро «Охотный ряд»
6 дек в 08:45
7 дек в 08:45
5870 ₽ за человека
Шик и блеск московского гостеприимства в отеле Савой
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Шик и блеск московского гостеприимства в отеле Савой
Начало: Москва, станция метро Охотный ряд
Расписание: См. расписание
29 ноя в 10:45
30 ноя в 10:45
5280 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Отель Савой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. "Савой" - "Метрополь" - "Националь": русский модерн в стиле ретроотелей
  2. «Савой» - легенда русского гостеприимства
  3. Шик и блеск московского гостеприимства в отеле Савой
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Патриаршие пруды
  7. Воробьевы Горы
  8. Никольская улица
  9. Александровский сад
  10. ВДНХ
Сколько стоит экскурсия по Москве в ноябре 2025
Сейчас в Москве в категории "Отель Савой" можно забронировать 3 экскурсии от 5280 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Отель Савой», 3 ⭐ отзыва, цены от 5280₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь