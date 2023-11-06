Побывать в купеческом доме в итальянском стиле и узнать, как Торосяны превратились в Тарасовых
Италия на Патриарших, палаццо под окнами у Булгакова, римско-флорентийское великолепие в контексте московских улиц… Всё это — особняк Тарасова! Вы прогуляетесь по его залам и увидите ключ от главных дверей.
Узнаете, как главный креативщик сталинской архитектуры Жолтовский построил палаццо в Москве и как сделать мрамор из бетона.
Узнаете, как главный креативщик сталинской архитектуры Жолтовский построил палаццо в Москве и как сделать мрамор из бетона.
Ближайшие даты:
6
ноя
ноя
11
ноя
ноя
25
ноя
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вы выясните, как палаццо Палладио телепортировалось с родины автора «Ромео и Джульетты» на помпезные Патрики
- Увидите (а может, даже подержите в руках!) ключ, которым открывают двери особняка более 100 лет
- Переведёте на русский Gabrielus Tarassof fecit anno domini m и узнаете, в чём тут подвох
- Разберётесь в деталях росписи особняка а-ля Тинторетто и Тициан
- Увидите старейший уличный фонарь Москвы, который до сих пор висит на своём месте
- Проследите за перипетиями превращения армянской семьи Торосян в Тарасовых
- Поймёте, зачем с невероятным усердием их потомки доказывали, что палаццо на Патриках — это не так уж и шикарно
- Узнаете, как сделать мрамор и гранит из бетона
- И многое другое!
Организационные детали
Для прохода в особняк вам понадобится паспорт. Сейчас в особняке находится Институт Африки РАН, и мы оформляем пропуска для путешественников.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Патриарших прудов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя и Никита — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 351 туриста
Мы Катя и Никита, историки искусства и гиды с более чем 3-летним опытом. Также мы путешественники, художники, фотографы и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили во Франции, Великобритании, разных российских городах — но Москва всегда была в наших сердцах. Поэтому мы снова здесь и готовы провести вас по тайным улочкам и величественным проспектам, помочь разгадать загадки знаковых построек и почувствовать себя немного ближе к этому бесконечно интересному городу.
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