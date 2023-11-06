Групповая экскурсия по особняку Тарасова

Побывать в купеческом доме в итальянском стиле и узнать, как Торосяны превратились в Тарасовых

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Ответы на вопросы
Италия на Патриарших, палаццо под окнами у Булгакова, римско-флорентийское великолепие в контексте московских улиц… Всё это — особняк Тарасова! Вы прогуляетесь по его залам и увидите ключ от главных дверей.

Узнаете, как главный креативщик сталинской архитектуры Жолтовский построил палаццо в Москве и как сделать мрамор из бетона.
Групповая экскурсия по особняку Тарасова
Групповая экскурсия по особняку Тарасова
Групповая экскурсия по особняку Тарасова
Групповая экскурсия по особняку Тарасова
Групповая экскурсия по особняку Тарасова
Групповая экскурсия по особняку Тарасова
Групповая экскурсия по особняку Тарасова
Ближайшие даты:
6
ноя
11
ноя
25
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Вы выясните, как палаццо Палладио телепортировалось с родины автора «Ромео и Джульетты» на помпезные Патрики
  • Увидите (а может, даже подержите в руках!) ключ, которым открывают двери особняка более 100 лет
  • Переведёте на русский Gabrielus Tarassof fecit anno domini m и узнаете, в чём тут подвох
  • Разберётесь в деталях росписи особняка а-ля Тинторетто и Тициан
  • Увидите старейший уличный фонарь Москвы, который до сих пор висит на своём месте
  • Проследите за перипетиями превращения армянской семьи Торосян в Тарасовых
  • Поймёте, зачем с невероятным усердием их потомки доказывали, что палаццо на Патриках — это не так уж и шикарно
  • Узнаете, как сделать мрамор и гранит из бетона
  • И многое другое!

Организационные детали

Для прохода в особняк вам понадобится паспорт. Сейчас в особняке находится Институт Африки РАН, и мы оформляем пропуска для путешественников.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Патриарших прудов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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