Приглашаю вас прогуляться по самым романтичным переулкам Москвы, чтобы услышать о ярких, скандальных и трогательных историях любви из жизни знаменитостей прошлого. Поговорим о чувствах, которые вдохновляли, разрушали, спасали и превращались в литературу, живопись и театр. Вы увидите Москву как город великих романов и творческих союзов. А ещё поиграем в викторину с необычными призами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Москве

Описание экскурсии

Дом на Пречистенке, где снимал комнату Исаак Левитан. Я расскажу о его чувствах к Марии Чеховой и о том, как личная драма могла стать частью творческой судьбы художника.

Дом учёных. Мы поговорим о Марии Андреевой и Максиме Горьком — союзе, в котором переплелись любовь, политика и большие амбиции.

Дом, где жила Айседора Дункан. Вы услышите о её пылком и трагическом романе с Сергеем Есениным.

«Дом Мастера», где разворачивалась реальная история любви Михаила Булгакова и Елены Сергеевны. Вы узнаете, как этот роман стал главным в жизни писателя и лёг в основу бессмертной книги.

Померанцев переулок и история о коротком браке Сергея Есенина и Софьи Толстой — попытке поэта обрести тихую гавань.

«Дом Муму». Я расскажу о чувствах Ивана Тургенева и Полины Виардо — это один из самых известных и самых непростых любовных сюжетов русской литературы.

Места, связанные с семьёй Абрикосовых. Вы представите, как выглядела семейная идиллия в большой и дружной семье знаменитых московских кондитеров.