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Московские легенды о любви: от Левитана до Булгакова

Пройти по Остоженке и Пречистенке и узнать о любовных союзах, литературных сюжетах и семейной идилли
Приглашаю вас прогуляться по самым романтичным переулкам Москвы, чтобы услышать о ярких, скандальных и трогательных историях любви из жизни знаменитостей прошлого.

Поговорим о чувствах, которые вдохновляли, разрушали, спасали и превращались в литературу, живопись и театр. Вы увидите Москву как город великих романов и творческих союзов. А ещё поиграем в викторину с необычными призами.
Московские легенды о любви: от Левитана до Булгакова
Московские легенды о любви: от Левитана до Булгакова
Московские легенды о любви: от Левитана до Булгакова

Описание экскурсии

Дом на Пречистенке, где снимал комнату Исаак Левитан. Я расскажу о его чувствах к Марии Чеховой и о том, как личная драма могла стать частью творческой судьбы художника.

Дом учёных. Мы поговорим о Марии Андреевой и Максиме Горьком — союзе, в котором переплелись любовь, политика и большие амбиции.

Дом, где жила Айседора Дункан. Вы услышите о её пылком и трагическом романе с Сергеем Есениным.

«Дом Мастера», где разворачивалась реальная история любви Михаила Булгакова и Елены Сергеевны. Вы узнаете, как этот роман стал главным в жизни писателя и лёг в основу бессмертной книги.

Померанцев переулок и история о коротком браке Сергея Есенина и Софьи Толстой — попытке поэта обрести тихую гавань.

«Дом Муму». Я расскажу о чувствах Ивана Тургенева и Полины Виардо — это один из самых известных и самых непростых любовных сюжетов русской литературы.

Места, связанные с семьёй Абрикосовых. Вы представите, как выглядела семейная идиллия в большой и дружной семье знаменитых московских кондитеров.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1500 ₽
Дети до 18 лет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена
Лена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я посвящаю себя тому, чтобы помогать людям находить общий язык и глубже понимать культуру. По образованию я лингвист-переводчик, преподаватель английского и русского как иностранного. Но язык — это не только слова.
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Это история, застывшая в камне, и судьбы людей, которые творили эту историю. Именно поэтому я стала гидом, окончив школу «Глазами Инженера». На моих экскурсиях мы будем читать Москву как увлекательную книгу: через биографии её жителей, через архитектурные детали и захватывающие сюжеты прошлого. Присоединяйтесь, чтобы увидеть город с нового ракурса!

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