Это редкая возможность попасть в дореволюционный особняк, в который не пускают случайных посетителей.
Вы увидите подлинные интерьеры начала 20 века, которые почти не изменились с момента постройки: мраморные лестницы, камины, двери и росписи потолков. Узнаете, какую судебную тяжбу пережил этот дом и что его связывает с Италией.
Вы увидите подлинные интерьеры начала 20 века, которые почти не изменились с момента постройки: мраморные лестницы, камины, двери и росписи потолков. Узнаете, какую судебную тяжбу пережил этот дом и что его связывает с Италией.
Описание экскурсии
Вы прогуляетесь:
- по уютному внутреннему дворику усадьбы
- и интерьерам дома, куда не попасть просто так
Увидите:
- два старинных камина
- и дореволюционные люстры
Узнаете:
- как итальянское палаццо из Виченце оказалось в Москве
- почему наследники Тарасова судились с московскими властями за этот дом
А ещё:
- подержите в руках ключ, которым открывают двери особняка более 100 лет
- разберётесь в деталях росписи особняка в стиле Тинторетто и Тициана
Организационные детали
15 мин мы осматриваем фасад, 1 ч 30 мин исследуем интерьеры особняка.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Спиридоновка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я историк и для меня прошлое Москвы — это как калейдоскоп из детства с разноцветными стёклами. По отдельности они не особо интересны, а вместе завораживают и очаровывают. Так и с
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