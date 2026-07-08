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В закрытый особняк Тарасова на Патриарших

Оказаться там, куда не пускают прохожих и почти не проник 21 век
Это редкая возможность попасть в дореволюционный особняк, в который не пускают случайных посетителей.

Вы увидите подлинные интерьеры начала 20 века, которые почти не изменились с момента постройки: мраморные лестницы, камины, двери и росписи потолков. Узнаете, какую судебную тяжбу пережил этот дом и что его связывает с Италией.
В закрытый особняк Тарасова на Патриарших
В закрытый особняк Тарасова на Патриарших
В закрытый особняк Тарасова на Патриарших

Описание экскурсии

Вы прогуляетесь:

  • по уютному внутреннему дворику усадьбы
  • и интерьерам дома, куда не попасть просто так

Увидите:

  • два старинных камина
  • и дореволюционные люстры

Узнаете:

  • как итальянское палаццо из Виченце оказалось в Москве
  • почему наследники Тарасова судились с московскими властями за этот дом

А ещё:

  • подержите в руках ключ, которым открывают двери особняка более 100 лет
  • разберётесь в деталях росписи особняка в стиле Тинторетто и Тициана

Организационные детали

15 мин мы осматриваем фасад, 1 ч 30 мин исследуем интерьеры особняка.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Спиридоновка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я историк и для меня прошлое Москвы — это как калейдоскоп из детства с разноцветными стёклами. По отдельности они не особо интересны, а вместе завораживают и очаровывают. Так и с
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историей Москвы, состоящей из фактов, имён и дат, которые обычно навевают только скуку. Но если их правильно собрать, то рождаются удивительные картины из судеб людей и города. Именно такие картины я и создаю на своих экскурсиях. А после обязательно делюсь фотографиями, которые показываю, чтобы всегда была возможность освежить знания самостоятельно или поделиться ими с другими.

Входит в следующие категории Москвы

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