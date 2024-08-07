читать дальше об известных людях, которые здесь жили. Думала, что пешая экскурсия 2.5 часа это тяжело, но было так интересно, что усталости не было совсем

Мария, спасибо огромное. Без вас мы бы не узнали про эти улочки и дома. Интересно, душевно, с юмором, эмоционально, с историями