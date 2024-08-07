Особняк Тарасова – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Особняк Тарасова» в Москве, цены от 950 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
От "Маяковской" до "Маяковской": групповая экскурсия
Пешая
скидка
5%
12 отзывов
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
От "Маяковской" до "Маяковской": групповая экскурсия
Прогуляться по знакомым Патриаршим и незнакомым окрестным переулкам
Начало: У метро «Маяковская»
Расписание: в будние дни в 18:30, в субботу и воскресенье в 12:00
23 авг в 18:30
25 авг в 12:00
1000950 за человека
По Патриаршим без Маргариты: история элиты на Козьем болоте
Пешая
2 часа
Групповая
до 20 чел.
По Патриаршим без Маргариты: история элиты на Козьем болоте
Исследуем самый-самый район Москвы без привязки к «Мастеру и Маргарите» на групповой экскурсии
Начало: У Патриаршего пруда
30 апр в 08:30
1 199 за человека
Групповая экскурсия по особняку Тарасова
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по особняку Тарасова
Побывать в купеческом доме в итальянском стиле и узнать, как Торосяны превратились в Тарасовых
Начало: В районе Патриарших прудов
31 авг в 00:15
5 сен в 00:15
1 899 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    7 августа 2024
    От "Маяковской" до "Маяковской": групповая экскурсия
    Уникальный экскурсовод! Очень глубоко и профессионально проведена экскурсия. Процветания!
  • А
    Анна
    28 июля 2024
    От "Маяковской" до "Маяковской": групповая экскурсия
    Очень понравилась экскурсия, несмотря на подступивший дождь! Мария все очень доступно рассказывает, понятно каждому. Очень эмоциональная, слушать её интересно, умеет
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    привлечь внимание! Хочется её слушать и слушать!! Понравилось, что рассказ свой подкрепляет фотографиями. Вообщем, ориентирована на экскурсантам, чтоб нам было интересно и удобно! Спасибо, Мария, ещё обязательно увидимся

  • Е
    Екатерина
    28 июля 2024
    От "Маяковской" до "Маяковской": групповая экскурсия
    Мария, спасибо огромное. Без вас мы бы не узнали про эти улочки и дома. Интересно, душевно, с юмором, эмоционально, с историями
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    об известных людях, которые здесь жили. Думала, что пешая экскурсия 2.5 часа это тяжело, но было так интересно, что усталости не было совсем

  • Е
    Елена
    4 октября 2023
    Патрики - самый богемный район Москвы
    Патрики-замечательное место для прогулки в теплый осенний день. Наш гид Екатерина рассказала историю создания богемного района, много интересного о прошлой и настоящей жизни его знаменитых обитателей. Спасибо Екатерине, получили большое удовольствие от общения!
  • Т
    Татьяна
    20 августа 2023
    Патрики - самый богемный район Москвы
    Супер экскурсия, для людей, незнакомых с районом, очень интересно. Спасибо Екатерине, молодец!
  • К
    Ксения
    19 февраля 2023
    Особняк Тарасова на улице Спиридоновка
    Получилась замечательная экскурсия, огромная благодарность гиду Дмитрию Терновскому. Дмитрий оживил и добавил ярких и исторических элементов в родной город. Жаль что особняк Тарасова так и не увидел дореволюционных приёмов. Дмитрий уверил нас что они были бы роскошными.
  • Р
    Ренард
    19 февраля 2023
    Особняк Тарасова на улице Спиридоновка
    Экскурсию проводил замечательный гид Дмитрий. Накануне я уже скачал много отличных фотографий и имел хорошее представление об особняке, но живое слово
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    интеллигентного человека внесло много нового в это представление. Жаль, что слабое освещение не позволило самому сделать в некоторых залах хорошие фото. Мне бы очень хотелось посетить особняк Дервизов, а если возможно, то морозовский напротив и любые другие, в каких не бывал.

  • Е
    Елена
    20 мая 2022
    Особняк Тарасова на улице Спиридоновка
    Экскурсия очень интересная. Большое спасибо. Гид много знает и очень хорошо рассказывает.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Особняк Тарасова»

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  3. Групповая экскурсия по особняку Тарасова
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  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Храм Христа Спасителя
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Особняк Тарасова" можно забронировать 3 экскурсии от 950 до 1 899 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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