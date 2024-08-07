скидка
5%
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
От "Маяковской" до "Маяковской": групповая экскурсия
Прогуляться по знакомым Патриаршим и незнакомым окрестным переулкам
Начало: У метро «Маяковская»
Расписание: в будние дни в 18:30, в субботу и воскресенье в 12:00
23 авг в 18:30
25 авг в 12:00
1000950₽ за человека
2 часа
Групповая
до 20 чел.
По Патриаршим без Маргариты: история элиты на Козьем болоте
Исследуем самый-самый район Москвы без привязки к «Мастеру и Маргарите» на групповой экскурсии
Начало: У Патриаршего пруда
30 апр в 08:30
1 199₽ за человека
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по особняку Тарасова
Побывать в купеческом доме в итальянском стиле и узнать, как Торосяны превратились в Тарасовых
Начало: В районе Патриарших прудов
31 авг в 00:15
5 сен в 00:15
1 899₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина7 августа 2024Уникальный экскурсовод! Очень глубоко и профессионально проведена экскурсия. Процветания!
- ААнна28 июля 2024Очень понравилась экскурсия, несмотря на подступивший дождь! Мария все очень доступно рассказывает, понятно каждому. Очень эмоциональная, слушать её интересно, умеет
- ЕЕкатерина28 июля 2024Мария, спасибо огромное. Без вас мы бы не узнали про эти улочки и дома. Интересно, душевно, с юмором, эмоционально, с историями
- ЕЕлена4 октября 2023Патрики - самый богемный район МосквыПатрики-замечательное место для прогулки в теплый осенний день. Наш гид Екатерина рассказала историю создания богемного района, много интересного о прошлой и настоящей жизни его знаменитых обитателей. Спасибо Екатерине, получили большое удовольствие от общения!
- ТТатьяна20 августа 2023Патрики - самый богемный район МосквыСупер экскурсия, для людей, незнакомых с районом, очень интересно. Спасибо Екатерине, молодец!
- ККсения19 февраля 2023Особняк Тарасова на улице СпиридоновкаПолучилась замечательная экскурсия, огромная благодарность гиду Дмитрию Терновскому. Дмитрий оживил и добавил ярких и исторических элементов в родной город. Жаль что особняк Тарасова так и не увидел дореволюционных приёмов. Дмитрий уверил нас что они были бы роскошными.
- РРенард19 февраля 2023Особняк Тарасова на улице СпиридоновкаЭкскурсию проводил замечательный гид Дмитрий. Накануне я уже скачал много отличных фотографий и имел хорошее представление об особняке, но живое слово
- ЕЕлена20 мая 2022Особняк Тарасова на улице СпиридоновкаЭкскурсия очень интересная. Большое спасибо. Гид много знает и очень хорошо рассказывает.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Особняк Тарасова»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Особняк Тарасова" можно забронировать 3 экскурсии от 950 до 1 899 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Особняк Тарасова», 12 ⭐ отзывов, цены от 950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь