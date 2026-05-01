Величественные ворота Александровского сада надежно охраняют тайны и легенды этого места.
Мы с вами прогуляемся по живописным дорожкам сада, который открылся в 1821 году, поговорим о послепожарной Москве, о тайнах династии Романовых, о пышных торжествах в честь 300-летия царской династии, о загадочном старце Федоре Кузьмиче, о древней реке Неглинке и многом другом.
Описание экскурсии
В ходе экскурсии мы насладимся красотой сада и узнаем:
- Одну из самых страшных тайн Российской империи со всеми подробностями!
- Как получилось, что в «реке Неглинка» течет водопроводная вода.
- Посидим на скамейке, на которой Азазелло пригласил Маргариту на бал.
- Полюбуемся на пещеру… Да, да- здесь в саду она имеется. Найдем там гиппокампусов.
- Что такое Экзерциргауз, кто такие циклисты, и чем там занимался Л. Н. Толстой, и почему его смущала дама в шляпе с перьями.
- Услышим неразгаданную до сих пор тайну старца Федора Кузьмича и узнаем какие страшные грехи тяготили Александра 1.
- Поговорим об «осквернении» Москвы и полюбуемся одним из самых изящных, красивых домов в Москве.
- Пройдем вдоль Кремлевской стены. У каждой башни есть свои секреты, попробуем разгадать и их тоже.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главные объекты:
- Могила Неизвестного Солдата с Вечным огнём
- Пост №1 с почётным караулом
- Итальянский грот «Руины»
- Памятник-обелиск у главного входа
- Кутафья и Троицкая башни Кремля
- Фонтанный комплекс «Река Неглинная»
- Памятник Александру I
- Памятник Патриарху Гермогену
- Чугунные ворота с военной символикой
- Аллея городов-героев
- Что увидим на экскурсии:
- Исторические памятники войны 1812 года
- Мемориалы Великой Отечественной войны
- Архитектурные сооружения XIX века
- Панорамы Московского Кремля
- Современные фонтаны и ландшафтный дизайн
- Услуги гида
Начало: Встреча: Из трёх станций (Арбатская, Александровский сад и Библиотека имени Ленина) путь ведёт в оди
Завершение: Главный вход Александровского сада
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
