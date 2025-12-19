Мы пройдём по одной из самых красивых и известных улиц Москвы — Мясницкой. История улицы насчитывает свыше 500 лет.
Вы узнаете, почему некогда неприглядная и дурно пахнущая улица стала аристократической и едва не превратилась в главную улицу Москвы, кто здесь жил в разные века, а также услышите легенду о местном призраке и многое другое!
Вы узнаете, почему некогда неприглядная и дурно пахнущая улица стала аристократической и едва не превратилась в главную улицу Москвы, кто здесь жил в разные века, а также услышите легенду о местном призраке и многое другое!
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Мы пройдём по одной из самых красивых и известных улиц Москвы — Мясницкой. На 2 часа мы погрузимся в атмосферу этого места, хранящего много воспоминаний, удивительных историй и легенд. Вы узнаете:
почему некогда неприглядная и дурно пахнущая улица стала аристократической и едва не превратилась в главную улицу Москвы • кто жил на Мясницкой улице в разные века;
• а также услышите легенду о местном призраке. В ходе экскурсии вы увидите:
- самое экзотическое здание нашего города — «Чайный домик»;
- одну из самых необычных церквей Москвы, называемую Меншиковой башней, и узнаете её удивительную историю. Это история о том, как влиятельный петровский вельможа дерзнул, вопреки традиции, построить церковь выше самой высокой кремлёвской колокольни, и чем всё это закончилось.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадьба Салтыковых-Чертковых
- Торговый дом М. Кузнецова («Дом с меркуриями»)
- Доходные дома Строгановского училища
- Меншикова башня
- Чайный дом Перлова
- Дом Юшкова
Что включено
- Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, Мясницкая улица
Завершение: Ст. метро «Чистые пруды»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Мини-группа
до 8 чел.
Мясницкая: Начало (мини-группа)
Прогуляйтесь по древней Мясницкой улице в Москве и узнайте её богатую историю. Вас ждут уникальные здания и интересные факты
Начало: У станции метро Лубянка
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи
Начало: Метро Красные ворота, на улице у выхода номер 1
Сегодня в 12:00
26 дек в 12:00
900 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По окрестностям Мясницкой: десять писем о любви и не только
Начало: Метро Красные ворота, на улице у выхода номер 1
8000 ₽ за всё до 5 чел.