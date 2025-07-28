А Александра По окрестностям Мясницкой: десять писем о любви и не только Прекрасная экскурсия! Екатерина, огромное спасибо! Не смотря на жару всем было комфортно и очень интересно🙌

Д Диляра Екатерина провела замечательную экскурсию, увидели дома, которые раньше не видели. Удивлялись, узнавая истории или факты. Всегда отвечала на возникающие вопросы, про здания или факты, помимо темы экскурсии. В конце экскурсии нас ждал сюрприз) Большое Вам, Екатерина, спасибо.

Н Наталья Прекрасно провели время в компании замечательного гида Екатерины. Очень познавательно и интересно преподнесена история жизни дворянства, застройки старинных улиц Москвы. Спасибо Екатерине за ее высокий профессионализм, умение увлекать слушателей. Рекомендую всем!

Д Давид Очень было интересно и познавательно узнали много нового, обязательно хочется сходить на другие экскурсии этого гида

Т Татьяна Прекрасная экскурсия по улочкам и переулочкам в районе Мясницкой. Десять писем о любви и не только… Екатерина оч интересно рассказывает и очень красивым русским языком. Получили огромное удовольствие. Спасибо

К Кирилл Очень интересная экскурсия и отличный гид знающий ответы на любые вопросы! Рекомендую, очень познавательно.

М Марина Очень атмосферная экскурсия. Екатерина профессионал своего дела, очень интересно, не стандартно рассказала про памятники архитектуры. Узнали много нового про известных людей. человеческих отношениях. Услышали много смешных и трагических историй.

М Марина Экскурсия очень понравилась,продуманный маршрут,были рассказаны удивительные истории домов и людей,которые в них жили,подкупает энтузиазм и увлеченность Екатерины,видна большая подготовка

С Светлана Я под впечатлением! Екатерина мастер своего дела. Владеет предметом полностью: любой вопрос - интересный ответ.

Рекомендую обязательно! Спасибо большое за приятный познавательный вечер! Восторг от экскурсии! Очень интересно, потрясающая идея с письмами, много исторических фактов, но они преподнесены через призму людских судеб, историй.

А Александр отлично держит динамику и не даёт заскучать. Её задумка с чтением писем героев и демонстрацией артефактов эпохи позволяют ещё сильнее погрузится в атмосферу прошлого. Глубина знаний Екатерины, её разнообразная и красочная речь, а также артистизм ярко выделяют её среди множества других гидов столицы. Ни капли не жалею о посещении данной экскурсии и уже рекомендую её всем близким Екатерина провела очень интересную экскурсию, открыли для себя новые переулки и улицы Москвы. Двухчасовая экскурсия прошла за одно мгновение. Екатерина

N Nartymov Огромное спасибо Екатерине за экскурсию! Ходим к ней не первый раз и каждый раз восторг! Экскурсия динамичная с интересными рассказами и письмами. Москва прекрасна и эта экскурсия прекрасно дополняет образ любимого города. Очень рекомендую!

L Lil_rish Замечательная Екатерина расскажет всё, что пожелаете. Прошлись по Мясницкой, по проулкам, закоулкам, всё очень интересно и познавательно! Спасибо Екатерине!

Т Татьяна Окунулись в старый город, окунулись в прошлые века. Два часа пролетели не заметно. Екатерина прекрасно рассказывает, знает много интересных историй. Рекомендую приятно провести время с друзьями в столице.

В Виктория Екатерина, замечательный экскурсовод и приятный человек. Интересная, познавательная экскурсия, время которой пробежало совершенно незаметно!