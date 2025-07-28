Мои заказы

Меншикова башня – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Меншикова башня» в Москве, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
По окрестностям Мясницкой: десять писем о любви и не только
Пешая
2.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
По окрестностям Мясницкой: десять писем о любви и не только
Начало: Метро Красные ворота, на улице у выхода номер 1
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Семь великанов на семи священных холмах Москвы
На машине
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Семь великанов на семи священных холмах Москвы
Начало: У памятника Жукову на Манежной площади
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
9900 ₽ за всё до 6 чел.
«Лукоморье Москвы»: экскурсия по волшебным местам столицы
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
Квест
до 6 чел.
«Лукоморье Москвы»: экскурсия по волшебным местам столицы
Начало: Метро Тверская, у остановки общ. транспорта
Расписание: По запросу
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
9900 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    28 июля 2025
    По окрестностям Мясницкой: десять писем о любви и не только
    Прекрасная экскурсия! Екатерина, огромное спасибо! Не смотря на жару всем было комфортно и очень интересно🙌
  • Д
    Диляра
    26 мая 2025
    По окрестностям Мясницкой: десять писем о любви и не только
    Екатерина провела замечательную экскурсию, увидели дома, которые раньше не видели. Удивлялись, узнавая истории или факты. Всегда отвечала на возникающие вопросы, про здания или факты, помимо темы экскурсии. В конце экскурсии нас ждал сюрприз) Большое Вам, Екатерина, спасибо.
  • Н
    Наталья
    18 мая 2025
    По окрестностям Мясницкой: десять писем о любви и не только
    Прекрасно провели время в компании замечательного гида Екатерины. Очень познавательно и интересно преподнесена история жизни дворянства, застройки старинных улиц Москвы. Спасибо Екатерине за ее высокий профессионализм, умение увлекать слушателей. Рекомендую всем!
  • Д
    Давид
    11 мая 2025
    По окрестностям Мясницкой: десять писем о любви и не только
    Очень было интересно и познавательно узнали много нового, обязательно хочется сходить на другие экскурсии этого гида
  • Т
    Татьяна
    11 мая 2025
    По окрестностям Мясницкой: десять писем о любви и не только
    Прекрасная экскурсия по улочкам и переулочкам в районе Мясницкой. Десять писем о любви и не только… Екатерина оч интересно рассказывает и очень красивым русским языком. Получили огромное удовольствие. Спасибо
  • К
    Кирилл
    7 мая 2025
    По окрестностям Мясницкой: десять писем о любви и не только
    Очень интересная экскурсия и отличный гид знающий ответы на любые вопросы! Рекомендую, очень познавательно.
  • М
    Марина
    9 января 2025
    По окрестностям Мясницкой: десять писем о любви и не только
    Очень атмосферная экскурсия. Екатерина профессионал своего дела, очень интересно, не стандартно рассказала про памятники архитектуры. Узнали много нового про известных людей. человеческих отношениях. Услышали много смешных и трагических историй.
  • М
    Марина
    2 января 2025
    По окрестностям Мясницкой: десять писем о любви и не только
    Экскурсия очень понравилась,продуманный маршрут,были рассказаны удивительные истории домов и людей,которые в них жили,подкупает энтузиазм и увлеченность Екатерины,видна большая подготовка
  • С
    Светлана
    18 августа 2024
    По окрестностям Мясницкой: десять писем о любви и не только
    Восторг от экскурсии! Очень интересно, потрясающая идея с письмами, много исторических фактов, но они преподнесены через призму людских судеб, историй.
    читать дальше

    Я под впечатлением! Екатерина мастер своего дела. Владеет предметом полностью: любой вопрос - интересный ответ.
    Рекомендую обязательно! Спасибо большое за приятный познавательный вечер!

  • А
    Александр
    1 августа 2024
    По окрестностям Мясницкой: десять писем о любви и не только
    Екатерина провела очень интересную экскурсию, открыли для себя новые переулки и улицы Москвы. Двухчасовая экскурсия прошла за одно мгновение. Екатерина
    читать дальше

    отлично держит динамику и не даёт заскучать. Её задумка с чтением писем героев и демонстрацией артефактов эпохи позволяют ещё сильнее погрузится в атмосферу прошлого. Глубина знаний Екатерины, её разнообразная и красочная речь, а также артистизм ярко выделяют её среди множества других гидов столицы. Ни капли не жалею о посещении данной экскурсии и уже рекомендую её всем близким

  • N
    Nartymov
    11 июля 2024
    По окрестностям Мясницкой: десять писем о любви и не только
    Огромное спасибо Екатерине за экскурсию! Ходим к ней не первый раз и каждый раз восторг! Экскурсия динамичная с интересными рассказами и письмами. Москва прекрасна и эта экскурсия прекрасно дополняет образ любимого города. Очень рекомендую!
  • Л
    Любовь
    11 июля 2024
    По окрестностям Мясницкой: десять писем о любви и не только
    Огромное спасибо Екатерине за экскурсию! Ходим к ней не первый раз и каждый раз восторг! Экскурсия динамичная с интересными рассказами и письмами. Москва прекрасна и эта экскурсия прекрасно дополняет образ любимого города. Очень рекомендую!
  • L
    Lil_rish
    6 ноября 2023
    По окрестностям Мясницкой: десять писем о любви и не только
    Замечательная Екатерина расскажет всё, что пожелаете. Прошлись по Мясницкой, по проулкам, закоулкам, всё очень интересно и познавательно! Спасибо Екатерине!
  • Т
    Татьяна
    11 сентября 2023
    По окрестностям Мясницкой: десять писем о любви и не только
    Окунулись в старый город, окунулись в прошлые века. Два часа пролетели не заметно. Екатерина прекрасно рассказывает, знает много интересных историй. Рекомендую приятно провести время с друзьями в столице.
  • В
    Виктория
    24 апреля 2023
    По окрестностям Мясницкой: десять писем о любви и не только
    Екатерина, замечательный экскурсовод и приятный человек. Интересная, познавательная экскурсия, время которой пробежало совершенно незаметно!
  • Е
    Евгения
    9 апреля 2023
    По окрестностям Мясницкой: десять писем о любви и не только
    Это была настолько прекрасная, познавательная, интересная экскурсия, что хочу еще! Много времени мы с мужем провели, гуляя в молодости по
    читать дальше

    Мясницкой, но даже не предполагали, что же было в домах и двориках там. Спасибо огромное Екатерине за экскурсию! Слушали с удовольствием. Она погрузила нас буквально в то время, о котором рассказывала. И сюрприз в конце экскурсии был настолько неожиданным! Очень-очень прекрасная экскурсия-прогулка с Екатериной, понравится всем и детям и взрослым!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Меншикова башня»

Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2025
Сейчас в Москве в категории "Меншикова башня" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 9900. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
