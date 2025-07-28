Индивидуальная
до 5 чел.
По окрестностям Мясницкой: десять писем о любви и не только
Начало: Метро Красные ворота, на улице у выхода номер 1
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Семь великанов на семи священных холмах Москвы
Начало: У памятника Жукову на Манежной площади
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
9900 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
«Лукоморье Москвы»: экскурсия по волшебным местам столицы
Начало: Метро Тверская, у остановки общ. транспорта
Расписание: По запросу
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
9900 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра28 июля 2025Прекрасная экскурсия! Екатерина, огромное спасибо! Не смотря на жару всем было комфортно и очень интересно🙌
- ДДиляра26 мая 2025Екатерина провела замечательную экскурсию, увидели дома, которые раньше не видели. Удивлялись, узнавая истории или факты. Всегда отвечала на возникающие вопросы, про здания или факты, помимо темы экскурсии. В конце экскурсии нас ждал сюрприз) Большое Вам, Екатерина, спасибо.
- ННаталья18 мая 2025Прекрасно провели время в компании замечательного гида Екатерины. Очень познавательно и интересно преподнесена история жизни дворянства, застройки старинных улиц Москвы. Спасибо Екатерине за ее высокий профессионализм, умение увлекать слушателей. Рекомендую всем!
- ДДавид11 мая 2025Очень было интересно и познавательно узнали много нового, обязательно хочется сходить на другие экскурсии этого гида
- ТТатьяна11 мая 2025Прекрасная экскурсия по улочкам и переулочкам в районе Мясницкой. Десять писем о любви и не только… Екатерина оч интересно рассказывает и очень красивым русским языком. Получили огромное удовольствие. Спасибо
- ККирилл7 мая 2025Очень интересная экскурсия и отличный гид знающий ответы на любые вопросы! Рекомендую, очень познавательно.
- ММарина9 января 2025Очень атмосферная экскурсия. Екатерина профессионал своего дела, очень интересно, не стандартно рассказала про памятники архитектуры. Узнали много нового про известных людей. человеческих отношениях. Услышали много смешных и трагических историй.
- ММарина2 января 2025Экскурсия очень понравилась,продуманный маршрут,были рассказаны удивительные истории домов и людей,которые в них жили,подкупает энтузиазм и увлеченность Екатерины,видна большая подготовка
- ССветлана18 августа 2024Восторг от экскурсии! Очень интересно, потрясающая идея с письмами, много исторических фактов, но они преподнесены через призму людских судеб, историй.
- ААлександр1 августа 2024Екатерина провела очень интересную экскурсию, открыли для себя новые переулки и улицы Москвы. Двухчасовая экскурсия прошла за одно мгновение. Екатерина
- NNartymov11 июля 2024Огромное спасибо Екатерине за экскурсию! Ходим к ней не первый раз и каждый раз восторг! Экскурсия динамичная с интересными рассказами и письмами. Москва прекрасна и эта экскурсия прекрасно дополняет образ любимого города. Очень рекомендую!
- ЛЛюбовь11 июля 2024Огромное спасибо Екатерине за экскурсию! Ходим к ней не первый раз и каждый раз восторг! Экскурсия динамичная с интересными рассказами и письмами. Москва прекрасна и эта экскурсия прекрасно дополняет образ любимого города. Очень рекомендую!
- LLil_rish6 ноября 2023Замечательная Екатерина расскажет всё, что пожелаете. Прошлись по Мясницкой, по проулкам, закоулкам, всё очень интересно и познавательно! Спасибо Екатерине!
- ТТатьяна11 сентября 2023Окунулись в старый город, окунулись в прошлые века. Два часа пролетели не заметно. Екатерина прекрасно рассказывает, знает много интересных историй. Рекомендую приятно провести время с друзьями в столице.
- ВВиктория24 апреля 2023Екатерина, замечательный экскурсовод и приятный человек. Интересная, познавательная экскурсия, время которой пробежало совершенно незаметно!
- ЕЕвгения9 апреля 2023Это была настолько прекрасная, познавательная, интересная экскурсия, что хочу еще! Много времени мы с мужем провели, гуляя в молодости по
