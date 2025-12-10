Е Екатерина Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи читать дальше интересно слушать. Экскурсия прошла на одном дыхании и я с удовольствием ещë раз на нее схожу, чтоб повторить этот восторг! Всем рекомендую!!! Потрясающая гид, которая провела меня по самым интересным местаи рассказала удивительные истрии и вдохнула жизнь в холодные улицы. Было невероятно

Т Татьяна Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи читать дальше которая родилась и прожила в Москве почти 50 лет и не знала. Александр - прекрасный экскурсовод, ответственный, знающий, внимательный. Очень понравилась подача материала в виде беседы, не перегруженной многочисленными историческими датами. Рекомендую. Прекрасная экскурсия. Насладились пешеходной прогулкой по Мясницкой и прилегающим переулкам. Открыла для себя много интересных исторических мест о которых я,

А Анастасия Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи Сколько уже протоптано троп по Москве.

Но всегда узнаешь, что-то новое.

Мне очень понравилось, что забронировала и через два часа уже наслаждалась информацией и красотами.

Александр знал каждый дом на маршруте.

Что было давно, что сейчас. Рекомендую!

О Ольга Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи Гид Александр рассказывал интересные факты, не переутомлял датами. Рекомендую для взрослых.

И Ирина Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи Очень, очень интересная экскурсия, гид потрясающий, эрудированный, влюбленный в наш прекрасный город и его историю

Рекомендую однозначно)))

Ю Юлия Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи Интересно. Экскурсовод Надежда -грамотная,знающая,интересная подача материала. Могла бы целый день бродить по Москве с таким экскурсоводом. Погода дождливая,было очень мало человек,но экскурсию не отменили. Спасибо огромное)

П Патима Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи Все было прекрасно. Замечательный гид Надежда рассказала мне удивительные истории чуть ли не каждого здания. Теперь буду гулять по Мясницкой с большим удовольствием. Спасибо Надежде!

К Кулиш Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи Очень интересная экскурсия, посетили много локаций, которые раньше не замечали, 2 часа пролетели очень быстро. Александр отличный экскурсовод.

А Анна Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи все понравилось! замечательный экскурсовод. хотелось гулять еще бооольше

Ю Юлия Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи Очень интересная экскурсия. Однозначно рекомендую.

Н Нонна Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи Отличная экскурсия, понравилась очень. Спасибо Александру, увидела и узнала много интересного! Красивые здания, особняки и храмы, а так же необыкновенный чайный дом!

А Айжан Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи читать дальше такой замечательный рассказ. Она такая легкая и так интересно рассказывала, что даже в дождь она не отвлекалась. Это так приятно и слушать и слушать её хочется. Впечатления море просто😍 Работаю на Мясницкой уже более 6 лет. И ничего не знала. А теперь столько познаний 😍😍😍😍. Спасибо большое экскурсоводу за

С Серафима Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи Доброго дня! Грамотный экскурсовод,хорошо рассказывал,провел по улицам,все показал. Почему ставлю четверку-слишком быстро шли и не подстраивались под общий ритм группы,а в группе были и пожилые люди. Так,в целом очень неплохо