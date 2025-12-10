Мои заказы

Усадьба Черткова – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьба Черткова» в Москве
Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи
Пешая
2 часа
239 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи
Начало: Метро Красные ворота, на улице у выхода номер 1
Завтра в 12:00
26 дек в 12:00
900 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная экскурсия «Удивительная Мясницкая»
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Начало: Россия, Москва, Мясницкая улица
6700 ₽ за всё до 12 чел.
Начало: Россия, Москва, Мясницкая улица
6700 ₽ за всё до 12 чел.
Мясницкая улица - пешеходная прогулка по царской дороге
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Начало: Мясницкая, 48
8000 ₽ за всё до 25 чел.
Начало: Мясницкая, 48
8000 ₽ за всё до 25 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    10 декабря 2025
    Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи
    Потрясающая гид, которая провела меня по самым интересным местаи рассказала удивительные истрии и вдохнула жизнь в холодные улицы. Было невероятно
    интересно слушать. Экскурсия прошла на одном дыхании и я с удовольствием ещë раз на нее схожу, чтоб повторить этот восторг! Всем рекомендую!!!

  • Т
    Татьяна
    9 декабря 2025
    Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи
    Прекрасная экскурсия. Насладились пешеходной прогулкой по Мясницкой и прилегающим переулкам. Открыла для себя много интересных исторических мест о которых я,
    которая родилась и прожила в Москве почти 50 лет и не знала. Александр - прекрасный экскурсовод, ответственный, знающий, внимательный. Очень понравилась подача материала в виде беседы, не перегруженной многочисленными историческими датами. Рекомендую.

  • А
    Анастасия
    1 декабря 2025
    Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи
    Сколько уже протоптано троп по Москве.
    Но всегда узнаешь, что-то новое.
    Мне очень понравилось, что забронировала и через два часа уже наслаждалась информацией и красотами.
    Александр знал каждый дом на маршруте.
    Что было давно, что сейчас. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    24 ноября 2025
    Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи
    Гид Александр рассказывал интересные факты, не переутомлял датами. Рекомендую для взрослых.
  • И
    Ирина
    10 ноября 2025
    Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи
    Очень, очень интересная экскурсия, гид потрясающий, эрудированный, влюбленный в наш прекрасный город и его историю
    Рекомендую однозначно)))
  • Ю
    Юлия
    18 октября 2025
    Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи
    Интересно. Экскурсовод Надежда -грамотная,знающая,интересная подача материала. Могла бы целый день бродить по Москве с таким экскурсоводом. Погода дождливая,было очень мало человек,но экскурсию не отменили. Спасибо огромное)
  • П
    Патима
    13 октября 2025
    Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи
    Все было прекрасно. Замечательный гид Надежда рассказала мне удивительные истории чуть ли не каждого здания. Теперь буду гулять по Мясницкой с большим удовольствием. Спасибо Надежде!
  • К
    Кулиш
    11 октября 2025
    Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи
    Очень интересная экскурсия, посетили много локаций, которые раньше не замечали, 2 часа пролетели очень быстро. Александр отличный экскурсовод.
  • А
    Анна
    10 октября 2025
    Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи
    все понравилось! замечательный экскурсовод. хотелось гулять еще бооольше
  • Ю
    Юлия
    27 сентября 2025
    Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи
    Очень интересная экскурсия. Однозначно рекомендую.
  • Н
    Нонна
    26 сентября 2025
    Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи
    Отличная экскурсия, понравилась очень. Спасибо Александру, увидела и узнала много интересного! Красивые здания, особняки и храмы, а так же необыкновенный чайный дом!
  • А
    Айжан
    22 сентября 2025
    Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи
    Работаю на Мясницкой уже более 6 лет. И ничего не знала. А теперь столько познаний 😍😍😍😍. Спасибо большое экскурсоводу за
    такой замечательный рассказ. Она такая легкая и так интересно рассказывала, что даже в дождь она не отвлекалась. Это так приятно и слушать и слушать её хочется. Впечатления море просто😍

  • С
    Серафима
    22 сентября 2025
    Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи
    Доброго дня! Грамотный экскурсовод,хорошо рассказывал,провел по улицам,все показал. Почему ставлю четверку-слишком быстро шли и не подстраивались под общий ритм группы,а в группе были и пожилые люди. Так,в целом очень неплохо
  • В
    Виктория
    21 сентября 2025
    Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи
    Все прошло великолепно!

