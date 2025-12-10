Индивидуальная
до 20 чел.
Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи
Начало: Метро Красные ворота, на улице у выхода номер 1
Завтра в 12:00
26 дек в 12:00
900 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Индивидуальная экскурсия «Удивительная Мясницкая»
Начало: Россия, Москва, Мясницкая улица
6700 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Мясницкая улица - пешеходная прогулка по царской дороге
Начало: Мясницкая, 48
8000 ₽ за всё до 25 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина10 декабря 2025Потрясающая гид, которая провела меня по самым интересным местаи рассказала удивительные истрии и вдохнула жизнь в холодные улицы. Было невероятно
- ТТатьяна9 декабря 2025Прекрасная экскурсия. Насладились пешеходной прогулкой по Мясницкой и прилегающим переулкам. Открыла для себя много интересных исторических мест о которых я,
- ААнастасия1 декабря 2025Сколько уже протоптано троп по Москве.
Но всегда узнаешь, что-то новое.
Мне очень понравилось, что забронировала и через два часа уже наслаждалась информацией и красотами.
Александр знал каждый дом на маршруте.
Что было давно, что сейчас. Рекомендую!
- ООльга24 ноября 2025Гид Александр рассказывал интересные факты, не переутомлял датами. Рекомендую для взрослых.
- ИИрина10 ноября 2025Очень, очень интересная экскурсия, гид потрясающий, эрудированный, влюбленный в наш прекрасный город и его историю
Рекомендую однозначно)))
- ЮЮлия18 октября 2025Интересно. Экскурсовод Надежда -грамотная,знающая,интересная подача материала. Могла бы целый день бродить по Москве с таким экскурсоводом. Погода дождливая,было очень мало человек,но экскурсию не отменили. Спасибо огромное)
- ППатима13 октября 2025Все было прекрасно. Замечательный гид Надежда рассказала мне удивительные истории чуть ли не каждого здания. Теперь буду гулять по Мясницкой с большим удовольствием. Спасибо Надежде!
- ККулиш11 октября 2025Очень интересная экскурсия, посетили много локаций, которые раньше не замечали, 2 часа пролетели очень быстро. Александр отличный экскурсовод.
- ААнна10 октября 2025все понравилось! замечательный экскурсовод. хотелось гулять еще бооольше
- ЮЮлия27 сентября 2025Очень интересная экскурсия. Однозначно рекомендую.
- ННонна26 сентября 2025Отличная экскурсия, понравилась очень. Спасибо Александру, увидела и узнала много интересного! Красивые здания, особняки и храмы, а так же необыкновенный чайный дом!
- ААйжан22 сентября 2025Работаю на Мясницкой уже более 6 лет. И ничего не знала. А теперь столько познаний 😍😍😍😍. Спасибо большое экскурсоводу за
- ССерафима22 сентября 2025Доброго дня! Грамотный экскурсовод,хорошо рассказывал,провел по улицам,все показал. Почему ставлю четверку-слишком быстро шли и не подстраивались под общий ритм группы,а в группе были и пожилые люди. Так,в целом очень неплохо
- ВВиктория21 сентября 2025Все прошло великолепно!
