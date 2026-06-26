Представьте себе, вы сидите на белоснежном кожаном диване, ветер развевает волосы, а за бортом проплывают величественные башни Кремля и футуристические мосты. Это не мечта — это ваша эксклюзивная водная прогулка, где вы сами задаёте ритм и настроение. А мы создаём идеальные условия для камерного отдыха на борту.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

За три часа вы пройдёте по одному из самых живописных маршрутов столицы и увидите:

Дом музыки

высотку на Котельнической набережной

парк «Зарядье»

Кремль

храм Христа Спасителя

памятник Петру I

У памятника Петру I катер развернётся и отправится в обратный путь к причалу.

За штурвалом будет профессиональный капитан, который позаботится о безопасности и плавном ходе катера. Аудиогид расскажет о достопримечательностях, которые встретятся на маршруте, и поможет взглянуть на знакомые места по-новому.

Организационные детали