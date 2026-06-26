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Индивидуальная прогулка по Москве‑реке на катере «Толстый»

Ощутить кусочек лета и красоту столицы в одном путешествии
Представьте себе, вы сидите на белоснежном кожаном диване, ветер развевает волосы, а за бортом проплывают величественные башни Кремля и футуристические мосты. Это не мечта — это ваша эксклюзивная водная прогулка, где вы сами задаёте ритм и настроение. А мы создаём идеальные условия для камерного отдыха на борту.
Индивидуальная прогулка по Москве‑реке на катере «Толстый»
Индивидуальная прогулка по Москве‑реке на катере «Толстый»
Индивидуальная прогулка по Москве‑реке на катере «Толстый»

Описание экскурсии

За три часа вы пройдёте по одному из самых живописных маршрутов столицы и увидите:

  • Дом музыки
  • высотку на Котельнической набережной
  • парк «Зарядье»
  • Кремль
  • храм Христа Спасителя
  • памятник Петру I

У памятника Петру I катер развернётся и отправится в обратный путь к причалу.

За штурвалом будет профессиональный капитан, который позаботится о безопасности и плавном ходе катера. Аудиогид расскажет о достопримечательностях, которые встретятся на маршруте, и поможет взглянуть на знакомые места по-новому.

Организационные детали

  • Прогулка пройдёт на катере длиной 4,6 м. Катер оснащён музыкальной аудиосистемой с Bluetooth, есть 2 белых мягких дивана. Пледы и дождевики — по запросу
  • Берём на борт до 3 чел. общим весом не более 200 кг. Возраст — от 3 лет
  • Перед прогулкой проводим инструктаж по технике безопасности. Имеются спасательные жилеты для взрослых и детей
  • На борт можно приносить напитки и закуски, кроме красных или красящих жидкостей (красное вино, вишнёвый сок и т. п.)
  • Животные на борт не допускаются
  • В случае плохой погоды (дождь или сильный ветер более 8 м/с) перенести катание возможно день в день, по согласованию с капитаном, не позднее чем за 3 часа до начала прогулки
  • С вами будет капитан из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Андропова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 3045 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
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о лучших маршрутах, активном отдыхе, безопасности и комфорте. На первом месте — ваши лучшие впечатления и эмоции, а мы, в свою очередь, предлагаем варианты прогулок на любой вкус. Для любителей активного отдыха — аренда снегохода для самостоятельного катания и катера БЕЗ капитана, а для тех, кто хочет расслабиться — прогулки по центру города с капитаном или маршрут на снегоходах с инструктором. Ждём вас!

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