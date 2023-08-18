Если вы хотите сделать сюрприз второй половинке, то мы знаем, как произвести впечатление! Необычное свидание «В Тишине» — это возможность удивить и удивиться. Не нужно слов, не нужно ничего придумывать — интерактивная выставка откроет для вас новые способы общения: 5 интерактивных зон, в которых вы узнаете друг друга совершенно по-новому. Вам не помешают посторонние посетители, поскольку нам важно создать для вас романтическое настроение и уютную атмосферу.

Что вас ждет• 5 интерактивных залов,