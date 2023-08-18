Индивидуальная экскурсия в Москве: Удивительное Свидание в Тишине
Вас ждет интерактивная экскурсия, за время которой вы лучше узнаете себя и свою половинку.
Вы научитесь говорить руками, слушать глазами, чувствовать вибрации телом и станете друг к другу еще ближе. Мы создадим для вас уютную обстановку и романтическую атмосферу, без посторонних.
Вы научитесь говорить руками, слушать глазами, чувствовать вибрации телом и станете друг к другу еще ближе. Мы создадим для вас уютную обстановку и романтическую атмосферу, без посторонних.
Ближайшие даты:
18
авг
авг
19
авг
авг
20
авг
авг
25
авг
авг
26
авг
авг
27
авг
авг
1
сен
сен
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Если вы хотите сделать сюрприз второй половинке, то мы знаем, как произвести впечатление! Необычное свидание «В Тишине» — это возможность удивить и удивиться. Не нужно слов, не нужно ничего придумывать — интерактивная выставка откроет для вас новые способы общения: 5 интерактивных зон, в которых вы узнаете друг друга совершенно по-новому. Вам не помешают посторонние посетители, поскольку нам важно создать для вас романтическое настроение и уютную атмосферу.
Что вас ждет• 5 интерактивных залов,
- 60 минут вовлеченности и увлекательности,
- один билет на две персоны,
- в стоимость включен гид.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная экскурсия
- Услуги гида
- Место начала и завершения?
- Кузьминский парк, 1, стр. 12
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Индивидуальные
Пешеходные
Билеты
Необычные
Романтические
Интерактивные
Похожие туры из Москвы
Групповая
4 часа
На свидание с Москвой! Групповая автобусная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Оценить известные места столицы и пейзажи, открывающиеся с высоких точек
в районе станции метро «Охотный ряд»
19 авг
22 авг
26 авг
29 авг
1 660₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание со Старой Москвой
Солянка, Хитровка, Яуза и другие чудесные островки прошлого на дружеской экскурсии
у метро Третьяковская
20 авг
22 авг
23 авг
24 авг
от 1 500₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
2 часа
Остоженка и Пречистенка: терапия красотой в мини-группе
Погулять в заповедной тишине переулков, заглянуть за кулисы знатных улиц и услышать их истории
в районе метро «Кропоткинская»
22 авг
26 авг
29 авг
2 сен
950855₽ за человека
Купить
Дата и количество участников выбирается при бронировании