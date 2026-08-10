Отправляйтесь в лабиринт, полный тайн и приключений, — чтобы выбраться из него, вам придется разгадать немало загадок и шифров.
А после вас ждет необычная интерактивная экскурсия, во время которой вы научитесь объясняться и слышать других без слов.
А после вас ждет необычная интерактивная экскурсия, во время которой вы научитесь объясняться и слышать других без слов.
Описание квеста
Программа состоит из:
- Квест «Миссия невыполнима» • Интерактивная экскурсия «В Тишине». Квест «Миссия невыполнима»Секретная лаборатория синтезировала опасный вирус Иллизиум. Команде агентов предстоит найти вирус и уничтожить его. Поспешите! Таймер обратного отсчета 60 минут уже активирован… Вас ждут 2 комнаты, в которых мы подготовили более 10 заданий на проверку логики и смекалки. Но перед этим вам придется разгадать шифры, загадки и дойти до конца. Усилят сложность и впечатления — звуковые и световые эффекты квеста. Интерактивная экскурсия «В Тишине»Поговорим руками? Общаться в тишине, не проронив ни слова, — возможно ли это? Сможем ли мы понять друг друга без слов? В самом начале экскурсии вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в Тишину, но только одним из органов чувств – слухом, т. к. сможете «услышать» нашего гида и без звука: он объяснит вам, как можно общаться без голоса и слуха, откроет вам новые ощущения и новый опыт через интерактивную экскурсию — это абсолютно другой уровень восприятия информации. Вы погрузитесь в выставку с помощью других органов чувств. Так как мы не похожи на остальные музеи, здесь не будет много теории и экспонатов — только живые эмоции и впечатления. Важно знать• Общая продолжительность программы — 2 часа.
- Интерактивную экскурсию можно пройти как одному, так и с друзьями.
- Музей доступен как детям 6+, так и взрослым. Очередность программ определяет организатор.
См. расписание.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Квест «Миссия невыполнима»
- Интерактивная экскурсия «В Тишине»
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Улица Бахрушина, 4с1
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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