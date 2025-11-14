Приглашаем вас отправиться в интерактивный космический тур посредством уникальной однодневной программы по истории освоения космоса.
Мы разработали эксклюзивный маршрут по знаковым местам космонавтики, ракетостроения, космических полётов и главных покорителей Космоса.
За один день вы совершите путешествие по всей истории покорения космоса и погрузитесь в атмосферу космических открытий.
Описание экскурсииМосковский планетарий Здесь можно понять, что бесконечность — не предел! Полное космическое погружение обеспечено! Вы увидите Парк неба — собрание древних и новых астрономических приборов. Это уникальный маршрут, на котором гости встретят экспонаты из уникальной коллекции: солнечные часы — от гигантских площадных до компактных садово-парковых; ни с чем не сравнимый вид вращающихся серебристых куполов башен обсерваторий и другое! А также вас ждут несколько звёздных залов с обновляющейся программой, тематическими фильмами и историями, Музей Урании, в нескольких залах которого можно полностью погрузиться в историю освоения Вселенной. Музей Космонавтики или Центр космонавтики и авиации на ВДНХ Музей космонавтики — один из крупнейших научно-исторических музеев мира. Это 8 залов, каждый из которых хранит историю космических побед. В музее более 99 000 экспонатов! Центр космонавтики и авиации — в экспозиции представлено более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, которые ранее не выставлялись в музеях! А ещё более 2 тыс. редких архивных документов, фото- и видеоматериалов. А также:
- По окончанию программы всем участникам вручаются именные сертификаты.
- Уникальные мастер-классы.
- Космические симуляторы.
- Фотосессии в скафандре.
- Настоящее космическое питание в тюбиках.
• В течение тура можно проходить квест «Галактика», отмечать свои посещения на всех ступенях маршрута и выполнять тематические задания. Важная информация:
- Обратите внимание! В ходе тура посещается одна из указанных локаций —Музей Космонавтики или Центр космонавтики и авиации на ВДНХ (на усмотрение организатора).
- Тур состоится при наборе минимального количества участников (10 человек). За два дня до проведения тура мы свяжемся с вами и подтвердим его проведение.
- Возможно проведение тура в будние дни по предварительной групповой заявке в согласованное с организатором время.
Каждую субботу и воскресенье
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Московский планетарий
- Музей Космонавтики
- Центр космонавтики и авиации на ВДНХ
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Все входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Александра Невского, 2
Завершение: Площадь Александра Невского д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую субботу и воскресенье
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
