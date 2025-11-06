Знакомьтесь — Козьма Терентьев, молодой и находчивый купец из Ярославской губернии. Он приехал в Москву торговать кушаками — и влюбился без памяти в купеческую дочь Лизоньку Рахманову. Вчера Козьма узнал, что Лизонька потеряла на балу семейную реликвию. Вам предстоит помочь парню отыскать пропажу и завоевать сердце красавицы!

Описание квеста

Мы встретимся на старте — я расскажу небольшую предысторию, вручу карту и ваше первое задание. Вы продвигаетесь по маршруту самостоятельно, но я буду рядом — с дополнительными заданиями и помощью, если она понадобится.

На квесте вы:

Найдёте первую московскую аптеку

Услышите историю возникновения аромата «Красная Москва»

Увидите один из старейших двухкупольных храмов города

Познакомитесь с архитектурой столичного модерна

Отыщете самое крупное издательство конца 19 века, которое сыграло ключевую роль в распространении литературы и знаний в Российской империи

Узнаете, чем торговали купцы два столетия назад, что такое камедь и сурепа

Наткнётесь на первый в Москве ресторан русской кухни, где встречались знатные особы из мира искусства и науки

Маршрут

Приключение начнётся на Никольской улице, где торговля и купеческая жизнь кипели веками. Пройдём мимо Зеркального ряда и отправимся по следам Лизоньки — через старые переулки и оживлённые купеческие кварталы. Двигаясь в сторону Маросейки, вы откроете для себя малоизвестные уголки Китай-города, где за фасадами скрыты исторические клады.

Кому будет интересно

Сценарий разработан в первую очередь для взрослых, но по запросу его можно адаптировать для семей с детьми от 10 лет.

Организационные детали