Квест по Китай-городу «Реликвия для Лизоньки»

Пройтись по старым улицам в духе романтичного купеческого детектива
Знакомьтесь — Козьма Терентьев, молодой и находчивый купец из Ярославской губернии. Он приехал в Москву торговать кушаками — и влюбился без памяти в купеческую дочь Лизоньку Рахманову. Вчера Козьма узнал, что Лизонька потеряла на балу семейную реликвию. Вам предстоит помочь парню отыскать пропажу и завоевать сердце красавицы!
Описание квеста

Мы встретимся на старте — я расскажу небольшую предысторию, вручу карту и ваше первое задание. Вы продвигаетесь по маршруту самостоятельно, но я буду рядом — с дополнительными заданиями и помощью, если она понадобится.

На квесте вы:

  • Найдёте первую московскую аптеку
  • Услышите историю возникновения аромата «Красная Москва»
  • Увидите один из старейших двухкупольных храмов города
  • Познакомитесь с архитектурой столичного модерна
  • Отыщете самое крупное издательство конца 19 века, которое сыграло ключевую роль в распространении литературы и знаний в Российской империи
  • Узнаете, чем торговали купцы два столетия назад, что такое камедь и сурепа
  • Наткнётесь на первый в Москве ресторан русской кухни, где встречались знатные особы из мира искусства и науки

Маршрут

Приключение начнётся на Никольской улице, где торговля и купеческая жизнь кипели веками. Пройдём мимо Зеркального ряда и отправимся по следам Лизоньки — через старые переулки и оживлённые купеческие кварталы. Двигаясь в сторону Маросейки, вы откроете для себя малоизвестные уголки Китай-города, где за фасадами скрыты исторические клады.

Кому будет интересно

Сценарий разработан в первую очередь для взрослых, но по запросу его можно адаптировать для семей с детьми от 10 лет.

Организационные детали

  • Квест можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке. Если вас будет больше 7, я разделю вас на две команды — и вы встретитесь в финале
  • Квест проведу я или другой ведущий из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Театральная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 324 туристов
Я историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ, создаю городские исторические квесты. Мои прогулки не про дома — они про людей. Это истории, которые разворачиваются на фоне города, как кино. В моей
команде работают суперведущие: — Елена — лингвист и гид, помогает «читать» город как книгу через судьбы его жителей и культуру; — Анастасия — экскурсовод, сотрудник музея космонавтики превращает каждую прогулку в приключение с играми и заданиями.

Отзывы и рейтинг

элина
элина
6 ноя 2025
Добрый день. Квест оказался весьма интересным, и поучительным. Ни разу не запнулись и не почувствовали скуку, история и прогулка плавно перешли к типичным милым женскому сердцу темам: косметика, любовь, роскошь.
В
В
то же время Мария прекрасно владеет темой, и удовлетворила все наши « побочные « вопросы. Это незабываемое приключение можно дарить друзьям в дни рождения, просто провести время в прекрасной обстановке и завершить посиделками в Реберной или другими прекрасными местами в центре Москвы …

Ольга
Ольга
30 окт 2025
Были с коллегами на экскурсии-квесте по району Китай-города. Нам ооооочень понравился формат. Мы не просто походили по городу и узнали что-то новое, а обратили внимание на какие-то мелкие нюансы, которые
при обычной экскурсии точно бы ускользнули от нашего внимания, читали разные надписи на зданиях, искали предметы или определенный текст - это очень здорово, интересно и весело. Коллеги у меня приехали из разных городов, но всем, и региональным коллегам, и московским - очень понравился формат проведения экскурсии. Побольше бы таких! И я обязательно схожу на другие квесты, которые есть у ребят.

Были с коллегами на экскурсии-квесте по району Китай-города. Нам ооооочень понравился формат. Мы не просто походили
Наталья
Наталья
29 сен 2025
Очень интересный формат экскурсии, на котором мы были первый раз. История положенная в основу квеста интересная. Думаю, что если бы по этому маршруту пройти с обычной экскурсией, то на многие детали не обратили бы внимание. Конечно нам не повезло с погодой (лил дождь) и мы чуть-чуть затупили в самом конце, наверно устали…. Тем не менее все остались довольны. Спасибо.
Е
Елизавета
29 сен 2025
Ожидания не совпали с реальностью) Мы планировали пройти этот маршрут с экскурсоводом, по дороге выполняя какие то задания, т. к. часть нашей компании любит квесты
Вместо этого мы получили 3х минутное
изложение сюжета квеста, пакетик с заданиями и все. Наш гид не сопровождал нас, а ждал в месте, которое нужно было найти. Там он 3-5 мин рассказывал о каком-нибудь здании (выбор здания бессистемный) и мы шли дальше одни.
Маршрут непонятный, не системный, точной объединяющей темы у него нет
Часть прогулки проходит по улицам с тотальным ремонтом дорог и тротуаров.
Из плюсов - нас сопровождала Елена, она отличный рассказчик, то немногое, что мы услышали, было интересно.
Я бы рекомендовала организатору доработать этот маршрут и не проводить его до окончания ремонта дорог

Мария
Мария
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв 🙏 Нам очень важно получать обратную связь.

Формат нашего городского квеста действительно предполагает самостоятельное прохождение маршрута с
авторскими заданиями. Участники получают не просто «пакетик», а уникальный реквизит: историческую карту и конверты с заданиями, запечатанные сургучными печатями. Эти детали мы создаём вручную, чтобы усилить атмосферу и дать ощущение настоящего путешествия во времени. Ведущий встречает участников в ключевых точках, чтобы дополнить маршрут рассказами. Но мы всегда стараемся учитывать пожелания: если группа хочет, чтобы гид сопровождал весь путь, мы обязательно делаем так.

Объединяющая тема маршрута — купеческие адреса Москвы, связанные с торговлей и модой. Мы останавливаемся у самых интересных зданий, которые легко пройти мимо, и рассказываем, например, об истории парфюмерного дела или ювелирных украшений.

К сожалению, финальное задание действительно проходит по улице, где сейчас идёт ремонт. Нам очень жаль, что это повлияло на впечатление от прогулки, и мы постараемся учесть этот момент в будущих программах.

Очень рады, что вам понравилась подача Елены — обязательно передадим ей ваши тёплые слова 💙

Л
Лариса
15 сен 2025
Отличная получилась прогулка по Китай-городу. Интересный формат квеста сразу заинтересовал детей 10 и 15 лет. Однозначно рекомендую взрослым и подросткам.
М
Мария
13 сен 2025
Ходили на экскурсию вместе с коллегами, очень понравилось! Для женского коллектива особенно будет очень интересно. Удалось увидеть город с необычной стороны. Очень понравилось, что в конце еще прислали видео и фото прогулки. Придем еще на квесты к Марии!
Е
Екатерина
9 сен 2025
Недавно побывали на данной экскурсии-квест, решили с друзьями попробовать новый формат экскурсии. Огромное спасибо Марии, все получилось просто замечательно. Впечатлила подготовка, все красиво и интересно продумано. Спасибо за прекрасное проведенное время 🌸
К
Ксения
17 авг 2025
Было очень интересно и увлекательно! Спасибо за замечательное путешествие по старой Москве!!!
С
Сергей
7 июл 2025
Вышла недурственная прогулка по центру с неожиданными вопросами. Спасибо Марии за внимание к деталям казалось бы знакомых мест. Вопрос на знание аромата просто супер!
Желаем Марии не останавливаться, придумывать новые и совершенствовать уже разработанные маршруты
м
мишин
27 июн 2025
Отличный квест!!!
Р
Роман
10 июн 2025
Замечательный формат для организации досуга компаниям друзей на 5-15 человек!
Елена
Елена
7 июн 2025
Большая удача, что мы попали на этот квест-экскурсию. Мария нас увлекла не только разгадыванием, но интересными историями о прошлом! В таком формате мы принимали участие впервые! Всем очень понравилось! Прекрасный получился вечер! Потом еще долго с друзьями вспоминали и обсуждали квест! Спасибо огромное! Обязательно еще поучаствуем в других квестах Марии.

