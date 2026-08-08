Описание аудиогида

Исторический аудиогид по Китай-городу

Прогуляемся по Китай-городу — от Великого посада до современного района. Посмотрим не просто на боярские палаты и храмы, а сквозь них, вглубь веков. Вот Елена Глинская отдаёт указ построить первую Китайгородскую стену. А тут Иван Фёдоров печатает своего «Апостола». Местная детвора дразнит заморских послов в диковинных нарядах. А купцы куролесят в трактире, отмечая удачную сделку. История оживёт на ваших глазах. И Китай-город расскажет нам свои легенды, которые бережно хранит уже шесть столетий.

Что вы узнаете:

Чем царю Алексею Михайловичу не угодили англичане

Как москвичи сами себя губили во время чумного мора

Для чего купцы забирали с ужина пустые графины

За что первопечатника Ивана Фёдорова прогнали из России

Почему купцы прятали парадные фасады в глубине улиц

Организационные детали

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