Описание аудиогида
Исторический аудиогид по Китай-городу
Прогуляемся по Китай-городу — от Великого посада до современного района. Посмотрим не просто на боярские палаты и храмы, а сквозь них, вглубь веков. Вот Елена Глинская отдаёт указ построить первую Китайгородскую стену. А тут Иван Фёдоров печатает своего «Апостола». Местная детвора дразнит заморских послов в диковинных нарядах. А купцы куролесят в трактире, отмечая удачную сделку. История оживёт на ваших глазах. И Китай-город расскажет нам свои легенды, которые бережно хранит уже шесть столетий.
Что вы узнаете:
- Чем царю Алексею Михайловичу не угодили англичане
- Как москвичи сами себя губили во время чумного мора
- Для чего купцы забирали с ужина пустые графины
- За что первопечатника Ивана Фёдорова прогнали из России
- Почему купцы прятали парадные фасады в глубине улиц
Организационные детали
прогулка
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аудиогиды — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1663 туристов
Мы создаём аудиогиды вместе с местными гидами — теми, кто по-настоящему знает и любит свои города. Их маршруты мы превращаем в удобные прогулки: записываем аудио, продумываем последовательность точек и добавляем фотографии к каждой — они помогают ориентироваться и находить детали, о которых рассказывает гид.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
отличный формат для посещения главных достопричательностей без толп и с гидом. понравилось, что легко сориентироваться, можно идти в своем темпе, вернуться в нужную локацию и переслушать рассказ.
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G
Мне очень понравилась прогулка и формат. Гуляешь сам, ничем не ограничен. Кайф 👌🏻
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Спасибо за великолепную прогулку летним вечером по любимому району детства
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