Пусть мир сегодня предпочитает кофе, но в 19 веке бал правил чай. Я расскажу, как этот напиток изменил облик города и москвичей. Мы рассмотрим особняки в китайском и французском стилях, поговорим о трёх династиях чаеторговцев и увидим магазины «королей фарфора», снабжавших посудой всю империю. Выясним, где можно купить отличный чай и насладиться им со всеми церемониями.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

за 1–4 человек или 1000 ₽ за человека, если вас больше

от 4000 ₽ за 1–4 человек или 1000 ₽ за человека, если вас больше

Ваш гид в Москве

Мария Ваш гид в Москве

Описание экскурсии

Торговый дом Кузнецова работы архитектора Шехтеля. Осмотрим фасад и выясним, чем здесь торговали и кто был покупателем.

Дом со львом — магическое место Москвы, окутанное легендами. Поговорим о некоторых из них.

Чайный магазин Перлова — осмотрим фасад и обсудим подлинную историю здания. Зайдём внутрь, чтобы найти одну загадку и при желании купить домой чай.

Особняк Высоцких — увидим творчество Романа Клейна и вспомним историю о тройном самоубийстве, повергшую всю Москву начала 20 века в шок.

Дом с колосьями и усадьбу Боткиных — поговорим о московском пионере чайного дела. Выясним, где сегодня можно попить чай со всеми церемониями.

Вы узнаете:

как напиток завоевал Москву

кто сколотил на чайном бизнесе целое состояние

почему чай был так дорог и отчего подешевел

что означало слово «чайник» в 19 веке

как чай повлиял на облик москвичей и их привычки

из чего напиток пили и кто поставлял посуду императорскому двору

и многое другое!