Пусть мир сегодня предпочитает кофе, но в 19 веке бал правил чай. Я расскажу, как этот напиток изменил облик города и москвичей.
Мы рассмотрим особняки в китайском и французском стилях, поговорим о трёх династиях чаеторговцев и увидим магазины «королей фарфора», снабжавших посудой всю империю. Выясним, где можно купить отличный чай и насладиться им со всеми церемониями.
Описание экскурсии
Торговый дом Кузнецова работы архитектора Шехтеля. Осмотрим фасад и выясним, чем здесь торговали и кто был покупателем.
Дом со львом — магическое место Москвы, окутанное легендами. Поговорим о некоторых из них.
Чайный магазин Перлова — осмотрим фасад и обсудим подлинную историю здания. Зайдём внутрь, чтобы найти одну загадку и при желании купить домой чай.
Особняк Высоцких — увидим творчество Романа Клейна и вспомним историю о тройном самоубийстве, повергшую всю Москву начала 20 века в шок.
Дом с колосьями и усадьбу Боткиных — поговорим о московском пионере чайного дела. Выясним, где сегодня можно попить чай со всеми церемониями.
Вы узнаете:
- как напиток завоевал Москву
- кто сколотил на чайном бизнесе целое состояние
- почему чай был так дорог и отчего подешевел
- что означало слово «чайник» в 19 веке
- как чай повлиял на облик москвичей и их привычки
- из чего напиток пили и кто поставлял посуду императорскому двору
и многое другое!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Лубянка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 73 туристов
Аккредитованный московский гид, влюблена в свой родной город и хочу передать свою любовь к нему. С удовольствием поделюсь историям из прошлого с гостям и жителям столицы. Познакомлю с выдающимися личностями и историей через архитектуру города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Диана
3 ноя 2025
Интересная экскурсия, Мария интересно рассказывает, применяет информационные материалы (фотографии), показывает интересные локации, где можно потом чай купить и попробовать. Единственно по времени у нас получилось часа 1,5, наверное мы быстро ходили.
Наталия
30 авг 2025
Очень понравилась экскурсия, интересно, прошлись по новым для нас местам. Мария прекрасный рассказчик, очень приятно с ней просто общаться.
Входит в следующие категории Москвы
