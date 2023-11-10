На этой прогулке мы обойдём главные улицы Китай-города — средоточие усадеб столичной знати, боярских домовых храмов, множества монастырей, торговых, казенных и посольских учреждений. Что-то из этого великолепия существует до сих пор, что-то угадывается по случайным отзвукам и осколкам. Вас ждёт множество уникальных достопримечательностей и интересных историй.

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Описание

Что вас ожидает

Китай-город – маленький кусочек древней Москвы. Несмотря на то, что средневековой застройке здесь противостоят приметы торгового и делового «московского Сити» 19 – начала 20 веков, а также современные офисы и штаб-квартиры, этот район гармонично существует в пространстве огромного города. Ведь несмотря на многочисленные изменения его улицы сумели сохранить главное – историю.

Во время групповой прогулки по старинным улицам Китай-города, Никольской и Варварке, мы успеем:

заглянуть на Красную площадь,

поговорить о науке и торговле,

выяснить, кто такие сурожане, и чем они занимались,

полюбоваться величественными храмами.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.