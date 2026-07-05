Китай-город в Москве - это уникальное место, где переплетаются история и современность.Прогулка по его улицам позволит окунуться в атмосферу древней столицы, где до сих пор сохранились усадьбы знати и боярские

храмы. Здесь можно узнать о науке и торговле, полюбоваться величественными храмами и понять, кто такие сурожане. Экскурсия проходит пешком, дополнительных расходов не потребуется. Это отличный способ провести время и узнать много нового о Москве

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Описание экскурсии

Китай-город — маленький кусочек древней Москвы. Средневековой застройке здесь противостоят приметы торгового и делового московского Сити 19 – начала 20 веков, а также современные офисы и штаб-квартиры. Но район гармонично существует в пространстве огромного города. Ведь несмотря на многочисленные изменения, его улицы сумели сохранить главное — историю.

Во время групповой прогулки по старинным улицам Китай-города, Никольской и Варварке мы успеем:

Заглянуть на Красную площадь

Поговорить о науке и торговле

Выяснить, кто такие сурожане и чем они занимались

Полюбоваться величественными храмами

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.