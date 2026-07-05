Китай-город в Москве - это уникальное место, где переплетаются история и современность.
Прогулка по его улицам позволит окунуться в атмосферу древней столицы, где до сих пор сохранились усадьбы знати и боярские
Прогулка по его улицам позволит окунуться в атмосферу древней столицы, где до сих пор сохранились усадьбы знати и боярские
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Историческая атмосфера
- 🏛️ Величественные храмы
- 🛍️ Улицы торговли
- 🕰️ Средневековая архитектура
- 🚶♀️ Пешеходная доступность
Что можно увидеть
- Красная площадь
- Никольская улица
- Варварка
Описание экскурсии
Китай-город — маленький кусочек древней Москвы. Средневековой застройке здесь противостоят приметы торгового и делового московского Сити 19 – начала 20 веков, а также современные офисы и штаб-квартиры. Но район гармонично существует в пространстве огромного города. Ведь несмотря на многочисленные изменения, его улицы сумели сохранить главное — историю.
Во время групповой прогулки по старинным улицам Китай-города, Никольской и Варварке мы успеем:
- Заглянуть на Красную площадь
- Поговорить о науке и торговле
- Выяснить, кто такие сурожане и чем они занимались
- Полюбоваться величественными храмами
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
в понедельник, вторник и среду в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Лубянка»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 299 туристов
Я окончила факультет искусств РУДН и курсы гидов. Более 10 лет была сотрудником Музеев Московского Кремля. Сейчас провожу экскурсии. Москва — это город, в котором я родилась и живу. Столица не перестаёт меня удивлять и вдохновлять. С удовольствием поделюсь своими знаниями. Уверена, что гид — это не работа, это жизнь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия, очень понравилось! 2 часа с Маргаритой пролетели незаметно, прошли от Китай-города до Варварки, рассказ был очень увлекательный и позновательный, как будто погружаешься в то, древнее, время! Это не описать, надо обязательно посетить данную экскурсию, это наша история, история Москвы!
Маргарита спасибо огромное!
Маргарита спасибо огромное!
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И
Экскурсию выбрала случайно, больше по локации, т. к. время было ограничено. Мне так понравилась экскурсия! Маргарита настолько все подробно и очень интересно рассказала про Китай-город. Я очень много нового узнала.
Маргарита
Ответ организатора:
Ирина, огромное спасибо за чудесный отзыв! Очень рада, что прогулка пришлась вам по душе. Такие отклики вдохновляют двигаться дальше. Обязательно жду вас снова. До скорой встречи!
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Замечательная экскурсия! Дарила в подарок, именинник доволен! Интересно, познавательно, просто очень здОрово! Огромное спасибо!
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Очень интересной была экскурсия с Маргаритой. Давно хотела узнать больше о районе Китай-города. С удовольствием посещу другие её экскурсии.
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С
Экскурсия очень понравилась, конечно, благодаря грамотному и очень позитивному экскурсоводу Маргарите! Материал хорошо структурирован, полностью раскрыта заявленная тема, без "воды" и лишних деталей. Хочу отметить очень грамотную и приятную речь Маргариты, её внимание к гостям, чувствуется профессионализм экскурсовода. Большое спасибо!
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Е
Экскурсия по Китай - городу, гид Маргарита. Самые лучшие впечатления! Рассказ Маргариты захватывающий, очень последовательный, материал интересный, воспринимается легко. Очень хорошо продуман маршрут, прогулка приятная. Обязательно посетим другие экскурсии Маргариты и рекомендуем друзьям.
Спасибо Маргарите и организаторам!
Спасибо Маргарите и организаторам!
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