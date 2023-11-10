Прогуляться по заповедным улочкам «Великого посада» и услышать любопытные сюжеты из жизни столицы
На этой прогулке мы обойдём главные улицы Китай-города — средоточие усадеб столичной знати, боярских домовых храмов, множества монастырей, торговых, казенных и посольских учреждений.
Что-то из этого великолепия существует до сих пор, что-то угадывается по случайным отзвукам и осколкам. Вас ждёт множество уникальных достопримечательностей и интересных историй.
Что-то из этого великолепия существует до сих пор, что-то угадывается по случайным отзвукам и осколкам. Вас ждёт множество уникальных достопримечательностей и интересных историй.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Китай-город – маленький кусочек древней Москвы. Несмотря на то, что средневековой застройке здесь противостоят приметы торгового и делового «московского Сити» 19 – начала 20 веков, а также современные офисы и штаб-квартиры, этот район гармонично существует в пространстве огромного города. Ведь несмотря на многочисленные изменения его улицы сумели сохранить главное – историю.
Во время групповой прогулки по старинным улицам Китай-города, Никольской и Варварке, мы успеем:
- заглянуть на Красную площадь,
- поговорить о науке и торговле,
- выяснить, кто такие сурожане, и чем они занимались,
- полюбоваться величественными храмами.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
в пятницу в 10:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 13:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. «Лубянка»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу в 10:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 13:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Москве
Рада Вас приветствовать! Меня зовут Маргарита. Я окончила факультет искусств РУДН и курсы гидов. Более 10 лет я была сотрудником Музеев Московского Кремля. Сейчас я провожу пешеходные экскурсии. Москва — это город, в котором я родилась, в котором живу. Столица не перестает меня удивлять и вдохновлять. С удовольствием поделюсь своими знаниями. Уверена, что экскурсовод — это не работа, это жизнь!
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