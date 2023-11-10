Китай-город: по следам учёных и торговцев

Прогуляться по заповедным улочкам «Великого посада» и услышать любопытные сюжеты из жизни столицы

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Ответы на вопросы
На этой прогулке мы обойдём главные улицы Китай-города — средоточие усадеб столичной знати, боярских домовых храмов, множества монастырей, торговых, казенных и посольских учреждений.

Что-то из этого великолепия существует до сих пор, что-то угадывается по случайным отзвукам и осколкам. Вас ждёт множество уникальных достопримечательностей и интересных историй.
Китай-город: по следам учёных и торговцев
Китай-город: по следам учёных и торговцев
Китай-город: по следам учёных и торговцев
Китай-город: по следам учёных и торговцев
Китай-город: по следам учёных и торговцев
Китай-город: по следам учёных и торговцев
Ближайшие даты:
10
ноя
11
ноя
12
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18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Китай-город – маленький кусочек древней Москвы. Несмотря на то, что средневековой застройке здесь противостоят приметы торгового и делового «московского Сити» 19 – начала 20 веков, а также современные офисы и штаб-квартиры, этот район гармонично существует в пространстве огромного города. Ведь несмотря на многочисленные изменения его улицы сумели сохранить главное – историю.

Во время групповой прогулки по старинным улицам Китай-города, Никольской и Варварке, мы успеем:

  • заглянуть на Красную площадь,
  • поговорить о науке и торговле,
  • выяснить, кто такие сурожане, и чем они занимались,
  • полюбоваться величественными храмами.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

в пятницу в 10:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе СТ.М. «Лубянка»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 10:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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