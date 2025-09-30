Посетите Государственный Исторический музей и исследуйте историю Древней Руси IX–XI веков с аудиоэкскурсией в приложении. Прослушайте аудиогид по двум главным залам музея и узнайте историю наших предков.
Государственный Исторический музей располагается в самом центре Москвы. Коллекции его формировали на протяжении полутора веков, здесь хранятся около 5 миллионов экспонатов и 14 миллионов документальных листов по всем эпохам истории России. Все их за одну экскурсию, да даже за десять, не осветить. Наша экскурсия посвящена истории Древней Руси IX–XI веков, она проходит в двух залах музея — восьмом и девятом. Вы увидите бесценные памятники археологии, нумизматики, древней литературы, оружие, произведения искусства. Узнаете, какие картины и документы хранят повесть о великой Руси. Посмотрите, как выглядят монеты, что поцарапаны временами наших побед и поражений. Познакомитесь с бытом древних славян. Увидите древние клады и драгоценности. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4.
Билет вы найдёте в приложении We
Go
Trip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне. 6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей. Важная информация:
С 28 октября по 7 ноября посетители должны носить маски и на входе показывать специальный QR-код.
ПН, СР, ЧТ, ВС: 10:00–18:00, ПТ–СБ: 10:00–21:00, ВТ — выходной день
- Входной билет в Государственный Исторический Музей
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip по залам 8 и 9
- Совет, где можно купить сувениры рядом с музеем
- Рекомендации других локаций музея
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
- Аудиосопровождение в остальных залах
Начало: Красная площадь, 1
Завершение: Государственный исторический музей
Когда: ПН, СР, ЧТ, ВС: 10:00–18:00, ПТ–СБ: 10:00–21:00, ВТ — выходной день
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
3.8
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Николай
30 сен 2025
Не все залы были в озвучке. И аудио гид в музее дешевле.
В
Воробьев
26 авг 2025
Увидели все, что хотели и смогли за 1.5 часа. Это не первый опыт использования аудиогида в музее и в не только в России. Для использования предлагаемого аудиогида необходимо заранее решить
А
Александр
19 авг 2025
Р
Римма
11 авг 2025
Мне все понравилось. Но сувениры слшком по цене для меня высоки. Я бы для школы закупила кое-что, но…
С
Сергей
3 авг 2025
Аудиогид прокомментировал всего два зала из 35! И то три или четыре витрины.
А
Андрей
26 июн 2025
Спасибо. Всё понравилось. Подход экскурсовода к теме профессиональный. Было интересно.
Г
Галия
15 июн 2025
В
Владислав
7 июн 2025
Хотелось бы поделиться информацией, которая будет полезна для каждого путешественника.
Х
Хайрбек
13 мая 2025
Посетил все выставки. Красиво. Познавательно
Е
Екатерина
21 янв 2025
М
Марина
6 янв 2025
В
Вера
5 янв 2025
Ужасно! Приложение для аудио экскурсии не работает! В Историческом музее Москвы очень удивились ценам на экскурсию… Никогда больше не буду пользоваться вашими услугами (
