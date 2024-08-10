Памятник маршалу Жукову – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник маршалу Жукову» в Москве, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Пешая
359 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Завтра в 11:00
19 сен в 11:00
700 за человека
Москва: исторический центр за пару часов
Пешая
90 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Москва: исторический центр за пару часов
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Расписание: В любой день по договоренности
Завтра в 11:00
19 сен в 11:00
от 15 000 за всё до 9 чел.
Авторская обзорная прогулка по Москве «Сердце столицы»
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторская обзорная прогулка по Москве «Сердце столицы»
Начало: У памятника маршалу Жукову
19 сен в 09:00
20 сен в 09:00
4 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Памятник маршалу Жукову»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
  2. Москва: исторический центр за пару часов
  3. Авторская обзорная прогулка по Москве «Сердце столицы»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Воробьевы Горы
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Зарядье
  9. Никольская улица
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Памятник маршалу Жукову" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 449 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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