Истории в квартале красных фонарей

Прогулка по 100 годам жизни особенного московского района с тактичным экскурсоводом

5
13 отзывов
Между Сретенкой и Цветным бульваром есть необычное местечко. В середине 19 века оно снискало славу квартала красных фонарей. Во время двухчасовой прогулки по городу я поделюсь с вами историей, о которой не принято говорить.

Вы узнаете, что здесь делал Чехов, как был устроен быт «сотрудниц» публичных домов и как район успел оставить важный архитектурный след в истории Москвы.
Истории в квартале красных фонарей
Истории в квартале красных фонарей
Истории в квартале красных фонарей
Истории в квартале красных фонарей
Истории в квартале красных фонарей
Истории в квартале красных фонарей
Истории в квартале красных фонарей
Истории в квартале красных фонарей
Истории в квартале красных фонарей
Истории в квартале красных фонарей
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Описание

Что вас ожидает

Квартал красных фонарей

Я приоткрою вам историю небольшого района между Сретенкой и Цветным бульваром, который снискал славу квартала красных фонарей. Вы увидите, почему он возник именно здесь, как были устроены публичные дома, как закончилась эпоха и что пришло ей на смену. Это история, которую не принято обсуждать, — хотя во времена расцвета района такой промысел был вполне легальным делом. Тоже поговорим, как так вышло.

А еще вы узнаете:

  • Что именно делал Чехов в этом квартале
  • О тяжкой доле сотрудниц и деловитых содержательницах публичных домов
  • И много ли можно было купить на 1 рубль

Шаги великих архитекторов

Район, по которому мы отправимся гулять, имеет не только уникальное историческое, но и архитектурное наследие. В процессе мы откроем скрытое во дворах и окрестностях богатство разных эпох.

Во время экскурсии вы увидите:

  • Публичный дом 19 века для состоятельных клиентов
  • Самое раннее из сохранившихся зданий Константина Мельникова
  • Доходные дома в стиле модерн для простых граждан
  • Место жительства Эллочки-людоедки
  • Как первый небоскреб Москвы связан с кварталом красных фонарей

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для совершеннолетних экскурсантов
  • Необходимо установить мессенджер Telegram — материалы экскурсии будут подаваться в виде картинок в специальном канале
  • Экскурсия имеет кольцевой маршрут (место начала и место окончания экскурсии совпадают)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около метро «Цветной бульвар»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
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1
Кристина
10 авг 2022
Экскурсия была очень содержательной и интересной. Пикантные темы были рассказаны без пошлости) узнала много нового и на все вопросы Даниил ответил. Я рекомендую экскурсию!)
Л
10 авг 2022
Отличная экскурсия! Очень интересно подобран маршрут и материал. Классное сочетание истории, архитектуры и житейских историй.
Заставило новым взглядом посмотреть на знакомый район)
Очень понравилось и буду рекомендовать друзьям и знакомым!
Надежда
10 авг 2022
Я достаточно часто бываю в районе Сретенки, где и проходила большая часть маршрута, но Даниил показал нам много неочевидных интересных мест, куда я бы и не догадалась зайти сама. Гид очень интересно, интеллигентно и иронично рассказал нам о пикантном прошлом района. Есть и «пасхалочки» для любителей Чехова, после этой экскурсии вы точно по-другому посмотрите на фигуру писателя)
Константин
1 авг 2022
Отличная экскурсия! Был на многих экскурсиях в Москве, эта одна из лучших. Много интересных фактов изложены упорядоченно и увлекательно с маленькой ноткой искрометного юмора. Несмотря на тему экскурсии не было ни грамма пошлости, при этом тема раскрыта весьма многогранно. Хочу пожелать успехов экскурсоводу Даниилу и побольше новых и интересных маршрутов! Однозначно рекомендую!
А
30 июля 2022
Экскурсией довольна, спасибо!
Виктор
24 июля 2022
Отличная экскурсия. Очень часто проезжаю по улицам маршрута, но никогда не обращал внимания на красоту архитектуры.
Даниил очень интересный рассказчик, увлеченный. Своим рассказом полностью погружает в историю и быт 19-го века.
Д
22 июля 2022
Классная экскурсия, очень понравилась. Вроде бы часто до этого бывала в этом районе, проходила мимо домов, о которых рассказывали, но не замечала насколько они необычные. Гид не только обращает внимание на дома, элементы декора, но и очень увлекательно рассказывает их историю. Осталась очень довольна. Спасибо!
Александра
21 июля 2022
Недавно была у Даниила на экскурсии, захотелось поделиться впечатлениями, которые остались надолго. Очень приятная подача материала, знание истории на высшем уровне. Посетителю всегда приятно, когда и сам экскурсовод, даже после многократно проведённого маршрута, до сих пор заинтересован своей темой и готов поделиться эмоциями, которые приобрёл когда-то сам. Это очень сближает, старание не остались незамеченными) Мы рады, что Даниил разбавлял сухость историй своими замечаниями и добавлял острот, всем очень понравилось. Хоть я и человек, проживший всю жизнь в Москве, мне было в новинку узнавать о таких пикантных подробностях про свой город и жизнь узких улочек. Действительно, сама экскурсия мной будет рекомендована только людям старше 18 лет, но знания, которые ты приобретаешь впоследствии, очень заинтересуют посетителя. Надеюсь я своим отзывом привлекла тех, кто раздумывает над посещением, мы остались довольны всем)
М
14 июля 2022
Хотя я родился и прожил в Москве всю свою жизнь, о квартале "Красных фонарей" слышал впервые.
На экскурсии я увидел Москву с другой стороны. Узнал о некоторых двориках, в которые никогда бы не подумал заглянуть. Теперь после эксркусии я уже начал больше понимать, что за здания, глядя ток на фосады.
Отдельную благодарность, хочу высказать, замечательному человеку, который стал проводником по злачным этим местам - Даниилу! Он отвечал на все, даже самые неловкие и, кому-то покажется, тупые вопросы.
Спасибо за эту экскрусию. Теперь, когда я говорю друзьям, где я был, они все удивляются, что у нас такие места есть)
В
14 июля 2022
Новый взгляд на знакомый центр Москвы, хотя я интересуюсь историей города и архитектурой и много гуляю, узнала много новых фактов. Время пролетело незаметно. Даниил – отличный рассказчик!
Дарья
14 июля 2022
Экскурсия от Даниила позволила узнать собственный город лучше. Всегда приято быть туристом там, где ты живешь. Материал был действительно захватывающий, на все дополнительные интересующие меня вопросы Даниил отвечал. Не возникало неловких пауз или молчания. Маршрут был хорошим. Мне всё понравилось)
Катерина
14 июля 2022
Несмотря на вызывающий заголовок, история получилась деликатной и аккуратной, хоть и однозначно 18+. Проведя небольшими переулками, Даниил рассказал об истории возникновения публичных домов в Москве в тех самых местах, где они располагались на самом деле. При этом получился не сухой полицейский отчёт из цифр и дат, а пересказ жизни квартала и его окрестностей – кто селился рядом, как район растворился в городских проулочках после забвения, что осталось нетронутым, а от чего остался только след, и как много ниточек протянуто в разные стороны Москвы из совсем небольшого местечка. Было интересно узнать о любопытных зданиях, скрытых в глубинах переулков, и их историях.
Идея с фотографиями в телеграм-канале понравилась, мне это показалось удобнее, чем всей группой рассматривать распечатку в папке.
Небольшим минусом я бы назвала слегка затянутые переходы между точками, но это особенность застройки, и бонусом возможность обсудить увиденное, так что минус это с большой натяжкой.
Экскурсовод оставил приятное впечатление своим ненавязчивым юмором и уважительным и даже наверное нежным отношением к городской истории — слушать было приятно и интересно, и было над чем подумать после, проходя недалеко от маршрута экскурсии.
Н
14 июля 2022
Даниил очень приятный молодой человек, который раскрыл тему борделей с юмором, но в интеллигентной манере. Подача и большой объём знаний вызывают уважение. Благодарю за экскурсию и жду новых маршрутов!
Даниил очень приятный молодой человек, который раскрыл тему борделей с юмором, но в интеллигентной манере. ПодачаДаниил очень приятный молодой человек, который раскрыл тему борделей с юмором, но в интеллигентной манере. ПодачаДаниил очень приятный молодой человек, который раскрыл тему борделей с юмором, но в интеллигентной манере. Подача

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