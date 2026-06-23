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она была настолько тактично, глубоко и с уважением к прошлому, что мы просто забыли о времени.



Не ожидали, что история «неприличного» района может быть такой интеллигентной и увлекательной!



Даниил — потрясающий рассказчик. Он с первых минут создает атмосферу доверительной беседы. Мы узнали не просто сухие факты о публичных домах 19 века, а услышали живые истории: о судьбах содержательниц и «сотрудниц».



Больше всего хочется сказать отдельное спасибо за организацию процесса. Было очень комфортно благодаря выданным наушникам. Даже когда мы отставали, чтобы рассмотреть детали на домах, или когда рядом находилась шумная техника — голос гида ни на секунду не пропадал, всё было идеально слышно. Это позволило полностью погрузиться в сюжет и не отвлекаться.



Однозначно рекомендую эту прогулку и Даниила! Это был не просто рассказ про «квартал красных фонарей», а разговор об истории города, нравах общества и людях, которые там жили.