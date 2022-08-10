Я приоткрою вам историю небольшого района между Сретенкой и Цветным бульваром, который снискал славу квартала красных фонарей. Вы увидите, почему он возник именно здесь, как были устроены публичные дома, как закончилась эпоха и что пришло ей на смену. Это история, которую не принято обсуждать, — хотя во времена расцвета района такой промысел был вполне легальным делом. Тоже поговорим, как так вышло.
Район, по которому мы отправимся гулять, имеет не только уникальное историческое, но и архитектурное наследие. В процессе мы откроем скрытое во дворах и окрестностях богатство разных эпох.