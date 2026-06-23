Между Сретенкой и Цветным бульваром есть необычное местечко. В середине 19 века оно снискало славу квартала красных фонарей. Во время двухчасовой прогулки по городу я поделюсь с вами историей, о которой не принято говорить.
Вы узнаете, что здесь делал Чехов, как был устроен быт «сотрудниц» публичных домов и как район успел оставить важный архитектурный след в истории Москвы.
Вы узнаете, что здесь делал Чехов, как был устроен быт «сотрудниц» публичных домов и как район успел оставить важный архитектурный след в истории Москвы.
Описание экскурсии
Квартал красных фонарей
Я приоткрою вам историю небольшого района между Сретенкой и Цветным бульваром, который снискал славу квартала красных фонарей. Вы увидите, почему он возник именно здесь, как были устроены публичные дома, как закончилась эпоха и что пришло ей на смену. Это история, которую не принято обсуждать, — хотя во времена расцвета района такой промысел был вполне легальным делом. Тоже поговорим, как так вышло.
А ещё вы узнаете:
- куда Чехов переехал на деньги любовницы
- о тяжкой доле сотрудниц и деловитых содержательницах публичных домов
- почему извозчики никого не возили в квартал красных фонарей
- чем отличается реклама публичного дома от рекламы скульптурной мастерской
- в какой публичный дом ночью нагрянул Гоголь
- где ещё недавно можно было встретить мужчин в трусах
- точку притяжения купцов-старообрядцев
Во время экскурсии вы увидите:
- Публичный дом 19 века для состоятельных клиентов
- Благолепный памятник в гнезде разврата
- Дом, где за деньги можно было купить красоту
Организационные детали
- Экскурсия подходит для совершеннолетних экскурсантов
- На экскурсии вы получите радиогид — гида будет слышно даже на оживлённых улицах. Для удобства вы можете взять свои наушники с разъёмом 3,5 мм
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около метро «Цветной бульвар»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2201 туриста
Здравствуйте, я Даниил. Живу в Москве с рождения, поэтому хочется помогать людям открывать мой родной город для себя. Ищу пересечения удивительных судеб людей, впечатляющих зданий и захватывающих событий. Увязываю их в лёгкие рассказы и делюсь с теми, кого тоже увлекает история Москвы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 100 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Решили с мужем в годовщину свадьбы устроить себе познавательно-прогулочное мероприятие. И не пожалели, нам очень понравилась экскурсия Даниила, много информации с наглядными примерами по тематике экскурсии, также интересные факты отражающие дух времени и отсылки к искусству. Также все было пунктуально и хорошо технически организованно. 1,5 часа пролетели за увлекательной прогулкой! Планируем еще пойти к Даниилу на другие экскурсии.
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Ходили на экскурсию «Истории в квартале красных фонарей» с гидом Даниилом, и это было потрясающее погружение в историю Москвы, о которой не расскажут в школе. Тема очень деликатная, но подана
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Экскурсия очень понравилась, не смотря на погоду. Было интересно, благодаря Даниилу. Время пролетело быстро, мы даже не заметили как. Экскурсовод Даниил очень доброжелателен и приветлив. У него сильные знания истории, что слушать его увлекательно. Рекомедуем.
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Экскурсия очень понравилась. Было интересно послушать интересные истории и с юмором, и непринужденно прогуляться по переулкам Москвы, и увидеть интересные детали,которые не заметишь самостоятельно.
Даниил приятный и интересный рассказчик. Также очень удобно слушать экскурсию с радиогидом.
Даниил приятный и интересный рассказчик. Также очень удобно слушать экскурсию с радиогидом.
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Е
пишу отзыв спустя полтора месяца после экскурсии. и за это время я рассказала об этой экскурсии и как Даниил очень захватывающе и деликатно вел рассказ, наверное 20-ти своим знакомым. думаю, это высокий показатель того, как нам все понравилось)
Даниил
Ответ организатора:
Приятно слышать такие теплые слова, но ещё приятнее ожидать 20 новых заказов! =)
Если вы все конечно им не пересказали)))
Если вы все конечно им не пересказали)))
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Ю
Гуляли взрослой компанией. Москва открылась нам с неизвестной ранее стороны) Очень увлекательная и познавательная экскурсия! Спасибо большое!
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