Между Сретенкой и Цветным бульваром есть необычное местечко. В середине 19 века оно снискало славу квартала красных фонарей. Во время двухчасовой прогулки по городу я поделюсь с вами историей, о которой не принято говорить. Вы узнаете, что здесь делал Чехов, как был устроен быт «сотрудниц» публичных домов и как район успел оставить важный архитектурный след в истории Москвы.

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Описание

Что вас ожидает

Квартал красных фонарей

Я приоткрою вам историю небольшого района между Сретенкой и Цветным бульваром, который снискал славу квартала красных фонарей. Вы увидите, почему он возник именно здесь, как были устроены публичные дома, как закончилась эпоха и что пришло ей на смену. Это история, которую не принято обсуждать, — хотя во времена расцвета района такой промысел был вполне легальным делом. Тоже поговорим, как так вышло.

А еще вы узнаете:

Что именно делал Чехов в этом квартале

О тяжкой доле сотрудниц и деловитых содержательницах публичных домов

И много ли можно было купить на 1 рубль

Шаги великих архитекторов

Район, по которому мы отправимся гулять, имеет не только уникальное историческое, но и архитектурное наследие. В процессе мы откроем скрытое во дворах и окрестностях богатство разных эпох.

Во время экскурсии вы увидите:

Публичный дом 19 века для состоятельных клиентов

Самое раннее из сохранившихся зданий Константина Мельникова

Доходные дома в стиле модерн для простых граждан

Место жительства Эллочки-людоедки

Как первый небоскреб Москвы связан с кварталом красных фонарей

Организационные детали