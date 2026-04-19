Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Между Сретенкой и Цветным бульваром есть необычное местечко. В середине 19 века оно снискало славу квартала красных фонарей. Во время двухчасовой прогулки по городу я поделюсь с вами историей, о которой не принято говорить.



Вы узнаете, что здесь делал Чехов, как был устроен быт «сотрудниц» публичных домов и как район успел оставить важный архитектурный след в истории Москвы. 5 3 отзыва

Даниил Ваш гид в Москве Групповая экскурсия 1490 ₽ 1416 ₽ за человека 1.5 часа 1-10 человек Пешком

Описание экскурсии Квартал красных фонарей Я приоткрою вам историю небольшого района между Сретенкой и Цветным бульваром, который снискал славу квартала красных фонарей.

Вы увидите, почему он возник именно здесь, как были устроены публичные дома и как закончилась эпоха. Это история, которую не принято обсуждать, — хотя во времена расцвета района такой промысел был вполне терпимым делом. Непременно поговорим, как так вышло. А ещё вы узнаете: Хорошо ли Чехов поживал на деньги любовницы

Следила ли полиция больше за порядком или за своей выгодой

Какая франшиза была открыта в злачном районе

На сколько фунтов масла можно променять девичью молодость Во время экскурсии вы увидите: Публичный дом, скрытый от глаз

Место вдохновения сценаристов фильма «Анора»

Дом, где до сих пор можно сделать женщине приятно

Самый ироничный памятник в районе Организационные детали Экскурсия подходит для совершеннолетних экскурсантов

На время экскурсии вы получите радиогид — гида будет слышно даже на оживлённых улицах. Для удобства вы можете взять свои наушники с разъёмом 3,5 мм

Стоимость экскурсии Тип билета Стоимость Участник 1416 ₽

Ответы на вопросы Место начала и завершения? Около метро «Цветной бульвар» Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Даниил — ваш гид в Москве Организатор данного мероприятия На сайте с 2022 года Провёл экскурсии для 1959 туристов Здравствуйте, я Даниил. Живу в Москве с рождения, поэтому хочется помогать людям открывать мой родной город для себя. Ищу пересечения удивительных судеб людей, впечатляющих зданий и захватывающих событий. Увязываю их в лёгкие рассказы и делюсь с теми, кого тоже увлекает история Москвы. Задать вопрос