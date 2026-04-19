Между Сретенкой и Цветным бульваром есть необычное местечко. В середине 19 века оно снискало славу квартала красных фонарей. Во время двухчасовой прогулки по городу я поделюсь с вами историей, о которой не принято говорить.
Вы узнаете, что здесь делал Чехов, как был устроен быт «сотрудниц» публичных домов и как район успел оставить важный архитектурный след в истории Москвы.
Описание экскурсии
Квартал красных фонарей
Я приоткрою вам историю небольшого района между Сретенкой и Цветным бульваром, который снискал славу квартала красных фонарей.
Вы увидите, почему он возник именно здесь, как были устроены публичные дома и как закончилась эпоха. Это история, которую не принято обсуждать, — хотя во времена расцвета района такой промысел был вполне терпимым делом. Непременно поговорим, как так вышло.
А ещё вы узнаете:
- Хорошо ли Чехов поживал на деньги любовницы
- Следила ли полиция больше за порядком или за своей выгодой
- Какая франшиза была открыта в злачном районе
- На сколько фунтов масла можно променять девичью молодость
Во время экскурсии вы увидите:
- Публичный дом, скрытый от глаз
- Место вдохновения сценаристов фильма «Анора»
- Дом, где до сих пор можно сделать женщине приятно
- Самый ироничный памятник в районе
Организационные детали
- Экскурсия подходит для совершеннолетних экскурсантов
- На время экскурсии вы получите радиогид — гида будет слышно даже на оживлённых улицах. Для удобства вы можете взять свои наушники с разъёмом 3,5 мм
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1416 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около метро «Цветной бульвар»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 1959 туристов
Здравствуйте, я Даниил. Живу в Москве с рождения, поэтому хочется помогать людям открывать мой родной город для себя. Ищу пересечения удивительных судеб людей, впечатляющих зданий и захватывающих событий. Увязываю их в лёгкие рассказы и делюсь с теми, кого тоже увлекает история Москвы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
отличная атмосферная экскурсия. Даниил легко, с отличным чувством юмором и самое главное очень тактично рассказывает о дореволюционном районе «красных фонарей». 2 часа пролетели не заметно. Спасибо и за увлекательный рассказ, и за новые вкусные места в городе.
думаю, что такая экскурсия хорошо может подойти и для дня рождения и для встречи с друзьями
Отличная неутомительная вечерняя прогулка по левому берегу Неглинки с осмотром московских артефактов. Подача материала действительно тактично и с юмором. Вобщем рекомендую. Особенно если хорошая погода и идете сразу большой компанией чтобы выкупить все места в группе
Это была запоминающаяся экскурсия! Тема экскурсии сама по себе тяжелая. но так легко и интересно преподнес ее Даниил! Главное с чувством, с толком и с юмором) Большое спасибо! Буду рекомендовать друзьям.
