Усадьбы Фряново и Мураново. Историческое восхищение
Увидеть «дом-термос» поэта Баратынского и особняк шёлковых королей Лазаревых - из Москвы
Мы отправимся в путешествие по стране поэтов и богатейших мануфактуристов.
Вы увидите уникальный Мурановский дом, спроектированный как термос, и узнаете, почему здесь до сих пор варят щи с ананасами.
Мы заглянем в гости к шёлковым королям Лазаревым, чьи ткани украшали дворцы, и посетим белоснежную пустынь с самой высокой колокольней.
Описание экскурсии
Мураново: под сению берёз
Вы посетите главный дом, построенный по чертежам поэта Баратынского. Вы увидите кабинет двух поэтов, комнату Гоголя и узнаете о роковых романах Тютчева. А в кафе можно попробовать легендарные вафли, которые пекут в старинной вафельнице.
Николо-Берлюковская пустынь
Мы сделаем остановку в уединённой обители над рекой Ворей. Вы увидите пятиярусную колокольню — одну из самых высоких в России, и прикоснётесь к чудотворным святыням монастыря, который известен пещерными скитами.
Фряново: в гостях у шёлковых королей
Мы посетим редкий деревянный особняк Лазаревых — богатейших предпринимателей, входивших в список «Форбс» 1906 года. Вы пройдёте по комнатам, где снимали фильмы «Отцы и дети» и «Чучело», услышите историю о бриллианте «Орлов» и подземных ходах, где скрываются фамильные сокровища.
Тайминг программы
8:30 — выезд из Москвы 10:00 — экскурсия по усадьбе Мураново 13:30 — обед по тютчевским рецептам: щи с ананасами и духовое мясо 15:00 — посещение Николо-Берлюковской пустыни 16:30 — усадьба Фряново: экскурсия «В гостях у шёлковых королей» 18:30 — прибытие к м. «Черкизовская»
Организационные детали
Трансфер по программе проходит на автобусе туристического класса
Экскурсия проходит с радиогидом с одноразовыми наушниками
Дополнительно оплачивается обед по усадебным рецептам — 980 ₽ (по желанию, бронируется заранее)
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Алексеевская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью.
Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
