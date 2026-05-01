Мои заказы

Усадьбы Фряново и Мураново. Историческое восхищение

Увидеть «дом-термос» поэта Баратынского и особняк шёлковых королей Лазаревых - из Москвы
Мы отправимся в путешествие по стране поэтов и богатейших мануфактуристов.

Вы увидите уникальный Мурановский дом, спроектированный как термос, и узнаете, почему здесь до сих пор варят щи с ананасами.

Мы заглянем в гости к шёлковым королям Лазаревым, чьи ткани украшали дворцы, и посетим белоснежную пустынь с самой высокой колокольней.
Усадьбы Фряново и Мураново. Историческое восхищение
Усадьбы Фряново и Мураново. Историческое восхищение
Усадьбы Фряново и Мураново. Историческое восхищение

Описание экскурсии

Мураново: под сению берёз

Вы посетите главный дом, построенный по чертежам поэта Баратынского. Вы увидите кабинет двух поэтов, комнату Гоголя и узнаете о роковых романах Тютчева. А в кафе можно попробовать легендарные вафли, которые пекут в старинной вафельнице.

Николо-Берлюковская пустынь

Мы сделаем остановку в уединённой обители над рекой Ворей. Вы увидите пятиярусную колокольню — одну из самых высоких в России, и прикоснётесь к чудотворным святыням монастыря, который известен пещерными скитами.

Фряново: в гостях у шёлковых королей

Мы посетим редкий деревянный особняк Лазаревых — богатейших предпринимателей, входивших в список «Форбс» 1906 года. Вы пройдёте по комнатам, где снимали фильмы «Отцы и дети» и «Чучело», услышите историю о бриллианте «Орлов» и подземных ходах, где скрываются фамильные сокровища.

Тайминг программы

8:30 — выезд из Москвы
10:00 — экскурсия по усадьбе Мураново
13:30 — обед по тютчевским рецептам: щи с ананасами и духовое мясо
15:00 — посещение Николо-Берлюковской пустыни
16:30 — усадьба Фряново: экскурсия «В гостях у шёлковых королей»
18:30 — прибытие к м. «Черкизовская»

Организационные детали

  • Трансфер по программе проходит на автобусе туристического класса
  • Экскурсия проходит с радиогидом с одноразовыми наушниками
  • Дополнительно оплачивается обед по усадебным рецептам — 980 ₽ (по желанию, бронируется заранее)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник4980 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Алексеевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Усадьбы Фряново и Мураново. Историческое восхищение»

Дворы, парадные и доходные дома Москвы
Пешая
2 часа
83 отзыва
Индивидуальная
Дворы, парадные и доходные дома Москвы
Исследуйте уникальные доходные дома Москвы, их парадные и дворы, насладитесь архитектурным великолепием и историческими рассказами
Начало: Возле станции метро «Китай-город»
Сегодня в 08:00
31 мая в 08:00
от 5500 ₽ за человека
Дом страхового общества «Россия» + квартира его архитектора
1.5 часа
6 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Дом страхового общества «Россия» + квартира его архитектора
Рассмотреть один из самых известных доходных домов Москвы и зайти в гости к его создателю
Начало: У метро «Чистые пруды»
Завтра в 12:30
6 июн в 13:30
2499 ₽ за человека
Особенные дома Москвы: где создавалась история
Пешая
2.5 часа
102 отзыва
Мини-группа
до 9 чел.
Особенные дома Москвы: где создавалась история
Присоединяйтесь к экскурсии по Москве и узнайте о зданиях, которые формировали историю. Вас ждут уникальные архитектурные шедевры и интересные факты
Начало: В районе метро «Театральная»
Расписание: в понедельник, вторник и пятницу в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:30 и 14:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2900 ₽ за человека
Секреты посольских особняков в Москве
Пешая
2 часа
29 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Секреты посольских особняков в Москве
Погрузитесь в мир дипломатии и архитектуры, прогуливаясь по элитным районам Москвы. Узнайте о судьбах особняков и их владельцев
Начало: В районе метро Парк культуры
Расписание: в четверг в 18:00
4 июн в 18:00
11 июн в 18:00
1300 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
4980 ₽ за человека