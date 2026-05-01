Мы отправимся в путешествие по стране поэтов и богатейших мануфактуристов. Вы увидите уникальный Мурановский дом, спроектированный как термос, и узнаете, почему здесь до сих пор варят щи с ананасами. Мы заглянем в гости к шёлковым королям Лазаревым, чьи ткани украшали дворцы, и посетим белоснежную пустынь с самой высокой колокольней.

Описание экскурсии

Мураново: под сению берёз

Вы посетите главный дом, построенный по чертежам поэта Баратынского. Вы увидите кабинет двух поэтов, комнату Гоголя и узнаете о роковых романах Тютчева. А в кафе можно попробовать легендарные вафли, которые пекут в старинной вафельнице.

Николо-Берлюковская пустынь

Мы сделаем остановку в уединённой обители над рекой Ворей. Вы увидите пятиярусную колокольню — одну из самых высоких в России, и прикоснётесь к чудотворным святыням монастыря, который известен пещерными скитами.

Фряново: в гостях у шёлковых королей

Мы посетим редкий деревянный особняк Лазаревых — богатейших предпринимателей, входивших в список «Форбс» 1906 года. Вы пройдёте по комнатам, где снимали фильмы «Отцы и дети» и «Чучело», услышите историю о бриллианте «Орлов» и подземных ходах, где скрываются фамильные сокровища.

Тайминг программы

8:30 — выезд из Москвы

10:00 — экскурсия по усадьбе Мураново

13:30 — обед по тютчевским рецептам: щи с ананасами и духовое мясо

15:00 — посещение Николо-Берлюковской пустыни

16:30 — усадьба Фряново: экскурсия «В гостях у шёлковых королей»

18:30 — прибытие к м. «Черкизовская»

Организационные детали