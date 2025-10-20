Индивидуальная
до 8 чел.
По следам русской интеллигенции: автопутешествие в Мураново и Абрамцево
Отправиться из Москвы навстречу творчеству, истории и живописным паркам
13 янв в 09:00
14 янв в 09:00
16 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Погрузиться в мир старинного имения и создать милые изделия для интерьера под руководством дизайнера
Начало: У СТ.М. «Алтуфьево»
11 дек в 14:30
11 янв в 09:30
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Восхитительная усадьба Кусково
Посетить загородную резиденцию графов Шереметевых и раскрыть ее тайны с профессиональным гидом
Начало: У входа в усадьбу
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
6500 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина20 октября 2025Ознакомившись перед экскурсией с отзывами, имелись некоторые ожидания, но о плане на день пришлось спрашивать самим, периодически отслеживать время, а дорога до усадеб преимущественно проходила в молчании.
Сами усадьбы очень понравились, местные гиды молодцы.
- ЕЕвгения7 октября 2025Экскурсия прекраснейшая, с долгим послевкусием! Усадьбы и сотрудники в них потрясающие! Владимир отдал все силы для нас, домой вернулись около
- ООльга4 октября 2025Прекрасный незабываемый день провели с Владимиром! Очень интересно, содержательно и грамотно составленная программа! Спасибо вам огромное за наш волшебный день! ❤️
- ННиколай29 августа 2025Мероприятия от Владимира рекомендую не глядя.
Организация, программа - все на высшем уровне
- ТТатьяна16 июня 2025Благодарим Марию за чудесную экскурсию в чудесный уголок Подмосковья! Прекрасная усадьба Мураново и восхитительный мастер-класс с мастерицей Татьяной! Мы втроем
- ООльга18 апреля 2025Прекрасная экскурсия. Очень понравилось. Организация поездки безукоризненная. Большое спасибо Владимиру
- ЕЕкатерина5 декабря 2024Душевнейший мастер-класс
- ИИрина5 ноября 2024Великолепная поездка! Относительно организации - очень четко, без задержек. Относительно самого гида - Владимир супер! Очень рекомендую данную экскурсию.
- ЕЕлена30 сентября 2024Прекрасное путешествие по таким красивым и значимым местам! Мы с подругами уже вторую неделю обсуждаем всё, что узнали, услышали -
- MMaria29 сентября 2024Поездка прошла идеально, все в тайминге и заботе Владимира. Посетили все, что планировали и при этом не было ощущение забега. Владимир очень образованный и эрудированный человек, было много новой для нас информации. Планируем и дальше путешествовать с Владимиром.
- ННаталья21 июля 2024Мы провели прекрасный день! Увидели две красивейшие усадьбы, получили множество эмоций, впечатлений и открыли новые факты. Владимир влюблен в свое дело, все организовано на высоте! Спасибо
- ААнна6 мая 2024Познавательно и душевно провели этот день! Огромное СПАСИБО!!!
- ИИрина9 марта 2024Отличная экскурсия, прекрасная организация, никаких накладок, Владимир все продумал. Праздник 8 марта удался для нашей большой группы. Особенно приятные впечатления от усадьбы Мураново.
- ААлександр25 сентября 2023Прекрасная экскурсия
- ААнна5 августа 2023Огромное спасибо Владимиру за прекрасную организацию экскурсии! С тремя детьми не всегда просто путешествовать, но автор сделал нашу поездку максимально комфортной, увлекательной и удобной.
- ЕЕкатерина26 мая 2023Очень интересная,душевная экскурсия в Мураново. Чувствуется энергетика времени и людей,живущих когда то в Усадьбе. Экскурсовод Мария очень позитивная,разносторонняя и весёлая,общение
- ТТатьяна15 апреля 2023Добрый день! Очень душевная поездка в Мураново. Все началось с нашей встречи с Марией утром возле м. Алтуфьево. Поездка была
- ААлександра17 марта 2023Нам очень понравилась эта экскурсия. Отличная организация. Понравилось, как её вела гид, которая нас сопровождала, и в самом музее был хороший экскурсовод и великолепный мастер-класс!
- ААлевтина9 марта 2023Было очень интересно
- ООльга8 ноября 2022Поездка задумывалась как подарок для родителей. Все прошло отлично, Владимир прекрасный организатор, внимательный, доброжелательный, старается максимально наполнить экскурсию, все предусмотреть. Огромное ему спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Усадьба Мураново»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "Усадьба Мураново" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Усадьба Мураново», 61 ⭐ отзыв, цены от 6500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль