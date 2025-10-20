Мои заказы

Усадьба Мураново – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьба Мураново» в Москве, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По следам русской интеллигенции: автопутешествие в Мураново и Абрамцево
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
По следам русской интеллигенции: автопутешествие в Мураново и Абрамцево
Отправиться из Москвы навстречу творчеству, истории и живописным паркам
13 янв в 09:00
14 янв в 09:00
16 000 ₽ за всё до 8 чел.
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
На машине
6.5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Погрузиться в мир старинного имения и создать милые изделия для интерьера под руководством дизайнера
Начало: У СТ.М. «Алтуфьево»
11 дек в 14:30
11 янв в 09:30
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Восхитительная усадьба Кусково
Пешая
2 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Восхитительная усадьба Кусково
Посетить загородную резиденцию графов Шереметевых и раскрыть ее тайны с профессиональным гидом
Начало: У входа в усадьбу
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
6500 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    20 октября 2025
    По следам русской интеллигенции: автопутешествие в Мураново и Абрамцево
    Ознакомившись перед экскурсией с отзывами, имелись некоторые ожидания, но о плане на день пришлось спрашивать самим, периодически отслеживать время, а дорога до усадеб преимущественно проходила в молчании.
    Сами усадьбы очень понравились, местные гиды молодцы.
  • Е
    Евгения
    7 октября 2025
    По следам русской интеллигенции: автопутешествие в Мураново и Абрамцево
    Экскурсия прекраснейшая, с долгим послевкусием! Усадьбы и сотрудники в них потрясающие! Владимир отдал все силы для нас, домой вернулись около
    22:30! С удовольствием буду рекомендовать Владимира и его экскурсии друзьям, и вам, читатели отзывов, настоятельно рекомендую!
    Все прошло легко, комфортно, познавательно и оооооочень интересно!

  • О
    Ольга
    4 октября 2025
    По следам русской интеллигенции: автопутешествие в Мураново и Абрамцево
    Прекрасный незабываемый день провели с Владимиром! Очень интересно, содержательно и грамотно составленная программа! Спасибо вам огромное за наш волшебный день! ❤️
  • Н
    Николай
    29 августа 2025
    По следам русской интеллигенции: автопутешествие в Мураново и Абрамцево
    Мероприятия от Владимира рекомендую не глядя.
    Организация, программа - все на высшем уровне
  • Т
    Татьяна
    16 июня 2025
    Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
    Благодарим Марию за чудесную экскурсию в чудесный уголок Подмосковья! Прекрасная усадьба Мураново и восхитительный мастер-класс с мастерицей Татьяной! Мы втроем
    каждый делали картины из войлока, радовались результату как дети. С удовольствием пили чай с пирогом и домашними сушеными яблоками. Мария опытный гид, экскурсия хорошо продумана, впечатления самые теплые и приятные!

  • О
    Ольга
    18 апреля 2025
    По следам русской интеллигенции: автопутешествие в Мураново и Абрамцево
    Прекрасная экскурсия. Очень понравилось. Организация поездки безукоризненная. Большое спасибо Владимиру
  • Е
    Екатерина
    5 декабря 2024
    Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
    Душевнейший мастер-класс
  • И
    Ирина
    5 ноября 2024
    По следам русской интеллигенции: автопутешествие в Мураново и Абрамцево
    Великолепная поездка! Относительно организации - очень четко, без задержек. Относительно самого гида - Владимир супер! Очень рекомендую данную экскурсию.
  • Е
    Елена
    30 сентября 2024
    По следам русской интеллигенции: автопутешествие в Мураново и Абрамцево
    Прекрасное путешествие по таким красивым и значимым местам! Мы с подругами уже вторую неделю обсуждаем всё, что узнали, услышали -
    очень захватило! Выдающиеся люди, прекраснейшие истории семейные!
    Организация была на высоте: нас 8 человек, из разных уголков Москвы, встретили в самой удобной точке, в самое классное время "до дачников" - благодаря этому мы успели всё задуманное посмотреть при хорошей погоде и вкусно пообедать в красивом ресторане)
    Владимир - идеальный спутник для таких путешествий: начиная от комфорта при вождении, заканчивая его потрясающими рассказами-дополнениями к официальным экскурсиям в усадьбах.
    Создалась полнота картины, связалось понимание, какое время это было, какие люди тогда жили и почему с ними всё это произошло.
    Спасибо за замечательный ресурсный день!

  • M
    Maria
    29 сентября 2024
    По следам русской интеллигенции: автопутешествие в Мураново и Абрамцево
    Поездка прошла идеально, все в тайминге и заботе Владимира. Посетили все, что планировали и при этом не было ощущение забега. Владимир очень образованный и эрудированный человек, было много новой для нас информации. Планируем и дальше путешествовать с Владимиром.
  • Н
    Наталья
    21 июля 2024
    По следам русской интеллигенции: автопутешествие в Мураново и Абрамцево
    Мы провели прекрасный день! Увидели две красивейшие усадьбы, получили множество эмоций, впечатлений и открыли новые факты. Владимир влюблен в свое дело, все организовано на высоте! Спасибо
  • А
    Анна
    6 мая 2024
    По следам русской интеллигенции: автопутешествие в Мураново и Абрамцево
    Познавательно и душевно провели этот день! Огромное СПАСИБО!!!
  • И
    Ирина
    9 марта 2024
    По следам русской интеллигенции: автопутешествие в Мураново и Абрамцево
    Отличная экскурсия, прекрасная организация, никаких накладок, Владимир все продумал. Праздник 8 марта удался для нашей большой группы. Особенно приятные впечатления от усадьбы Мураново.
  • А
    Александр
    25 сентября 2023
    По следам русской интеллигенции: автопутешествие в Мураново и Абрамцево
    Прекрасная экскурсия
  • А
    Анна
    5 августа 2023
    По следам русской интеллигенции: автопутешествие в Мураново и Абрамцево
    Огромное спасибо Владимиру за прекрасную организацию экскурсии! С тремя детьми не всегда просто путешествовать, но автор сделал нашу поездку максимально комфортной, увлекательной и удобной.
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2023
    Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
    Очень интересная,душевная экскурсия в Мураново. Чувствуется энергетика времени и людей,живущих когда то в Усадьбе. Экскурсовод Мария очень позитивная,разносторонняя и весёлая,общение
    доставило огромное удовольствие. Ещё в дороге до места рассказала много любопытных фактов о близлежащих местах. Мастер класс произвёл сильное впечатление. Татьяна потрясающая,талантливая рукодельница. Обед у Татьяны приготовлен из своих продуктов,ооочень всё вкусно. Кто хочет отдохнуть от суетливой Москвы-это идеальный вариант отвлечься и провести приятно,спокойно выходной день. Заряжаешься надолго!!!!!!

  • Т
    Татьяна
    15 апреля 2023
    Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
    Добрый день! Очень душевная поездка в Мураново. Все началось с нашей встречи с Марией утром возле м. Алтуфьево. Поездка была
    на её машине. Мария вовремя встретила нас возле метро. Очень открытая, улыбчивая девушка! Всю дорогу до усадьбы рассказывала интересные истории и факты о местах, которые мы проезжали. Поддерживает разговор и на те темы, которые предлагала я. Сама усадьба оказалась очень уютным местом. Старина, уют и хорошая погода, все это не могло не оставить приятного впечатления о месте. После экскурсии в доме у нас был запланирован обед. По-домашнему и очень вкусно! Отдельно спасибо Татьяне за мастер-класс! Душевная атмосфера и разговоры за чашкой чая! Обратный путь на то же место, с которого нас забирали. Очень советую поездку! Прекрасные места, река, старинная усадьба, посиделки - все, чтобы отдохнуть душой от городской суеты!

  • А
    Александра
    17 марта 2023
    Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
    Нам очень понравилась эта экскурсия. Отличная организация. Понравилось, как её вела гид, которая нас сопровождала, и в самом музее был хороший экскурсовод и великолепный мастер-класс!
  • А
    Алевтина
    9 марта 2023
    По следам русской интеллигенции: автопутешествие в Мураново и Абрамцево
    Было очень интересно
  • О
    Ольга
    8 ноября 2022
    По следам русской интеллигенции: автопутешествие в Мураново и Абрамцево
    Поездка задумывалась как подарок для родителей. Все прошло отлично, Владимир прекрасный организатор, внимательный, доброжелательный, старается максимально наполнить экскурсию, все предусмотреть. Огромное ему спасибо.
