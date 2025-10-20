читать дальше

на её машине. Мария вовремя встретила нас возле метро. Очень открытая, улыбчивая девушка! Всю дорогу до усадьбы рассказывала интересные истории и факты о местах, которые мы проезжали. Поддерживает разговор и на те темы, которые предлагала я. Сама усадьба оказалась очень уютным местом. Старина, уют и хорошая погода, все это не могло не оставить приятного впечатления о месте. После экскурсии в доме у нас был запланирован обед. По-домашнему и очень вкусно! Отдельно спасибо Татьяне за мастер-класс! Душевная атмосфера и разговоры за чашкой чая! Обратный путь на то же место, с которого нас забирали. Очень советую поездку! Прекрасные места, река, старинная усадьба, посиделки - все, чтобы отдохнуть душой от городской суеты!