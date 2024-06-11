Итальянцы много веков завоёвывали Москву талантами, становились своими и оставались навсегда. Они проникли в сердце города, построив Кремль, и покорили москвичей искусством, стилем и кухней. Вы пройдёте по следам итальянских зодчих и полюбуетесь их выдающимися творениями. Погрузитесь в мир вкусов Италии в лучших ресторанах и почувствуете подлинную дольче виту.

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Время начала: 12:00, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка в темпе piano

Вы пройдёте от стен Кремля до границ Земляного города — и на каждом шагу будете встречать следы итальянцев: соборы с итальянской и русской душой, роскошные особняки, в которых кипели итальянские страсти, и даже филиал дольче виты.

Мы обсудим план захвата итальянцами Москвы от архитектурного нашествия, которое началось с подачи бабушки Грозного, до всеобщей италомании, охватившей писателей, композиторов и художников.

Я расскажу о браке и разводе по-итальянски, приключениях двух авантюристов в России и одном известном итало-русском носе. Поделюсь личным опытом жизни в Италии и раскрою несколько секретов сладкой жизни.

Страсти по пасте, пицце и кофе

Итальянская кухня заслуживает отдельного обстоятельного разговора, приправленного специями и соусами, в компании шариков моцареллы, ломтей прошутто и крепкого эспрессо.

Вы посетите три аутентичных заведения и попробуете эталонный кофе, традиционную пиццу и пасту, которую итальянский повар приготовит в сырной голове на ваших глазах.

Организационные детали

В стоимость включено: дегустация неаполитанской и римской пицц, эспрессо и пасты в сырной голове.