Насладиться архитектурой, культурой и кухней Италии в столице России (мини-группа)
Итальянцы много веков завоёвывали Москву талантами, становились своими и оставались навсегда. Они проникли в сердце города, построив Кремль, и покорили москвичей искусством, стилем и кухней. Вы пройдёте по следам итальянских зодчих и полюбуетесь их выдающимися творениями. Погрузитесь в мир вкусов Италии в лучших ресторанах и почувствуете подлинную дольче виту.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Прогулка в темпе piano
Вы пройдёте от стен Кремля до границ Земляного города — и на каждом шагу будете встречать следы итальянцев: соборы с итальянской и русской душой, роскошные особняки, в которых кипели итальянские страсти, и даже филиал дольче виты.
Мы обсудим план захвата итальянцами Москвы от архитектурного нашествия, которое началось с подачи бабушки Грозного, до всеобщей италомании, охватившей писателей, композиторов и художников.
Я расскажу о браке и разводе по-итальянски, приключениях двух авантюристов в России и одном известном итало-русском носе. Поделюсь личным опытом жизни в Италии и раскрою несколько секретов сладкой жизни.
Страсти по пасте, пицце и кофе
Итальянская кухня заслуживает отдельного обстоятельного разговора, приправленного специями и соусами, в компании шариков моцареллы, ломтей прошутто и крепкого эспрессо.
Вы посетите три аутентичных заведения и попробуете эталонный кофе, традиционную пиццу и пасту, которую итальянский повар приготовит в сырной голове на ваших глазах.
Организационные детали
В стоимость включено: дегустация неаполитанской и римской пицц, эспрессо и пасты в сырной голове.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 12:00, в субботу в 15:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 1674 туристов
Привет! Меня зовут Наталья. Вот уже четверть века я живу в Москве и постоянно открываю её новые грани. Исследую, разглядываю, вынюхиваю, отыскиваю изюминки. На экскурсиях я не гружу энциклопедическими знаниями читать дальше
(если вы сами меня об этом не попросите), а рассказываю городские истории: смешные и грустные, добрые и не очень, реальные и мистические — разные, как и сама Москва.
А ещё я считаю: чтобы по-настоящему познакомиться с городом, мало просто видеть, надо чувствовать. Поэтому большинство моих экскурсий с гастрономическим акцентом. Через кулинарные традиции, местную кухню, вкусы и запахи вы можете узнать о Москве то, что не уловить взглядом.
Гуляя со мной, вы ощутите, чем пахнет столица России, попробуете её на вкус и заразитесь безграничной любовью к ней!