По преданию, каждые сутки Царица Небесная незримо посещает обитель в Дивеево.
Здесь словно стираются границы между материальным и духовным — и вы в этом убедитесь! Пройдёте с молитвой вдоль священного вала, поклонитесь мощам Серафима Саровского и совершите омовение в источниках.
Туда и обратно доедем с ветерком, но без суеты, а дорогу украсят рассказы гида о старинном Владимирском тракте.
Здесь словно стираются границы между материальным и духовным — и вы в этом убедитесь! Пройдёте с молитвой вдоль священного вала, поклонитесь мощам Серафима Саровского и совершите омовение в источниках.
Туда и обратно доедем с ветерком, но без суеты, а дорогу украсят рассказы гида о старинном Владимирском тракте.
Описание экскурсии
7:00 — сбор группы и отправление
8:15–12:30 — дорога по трассе М-12 (бывшему Владимирскому тракту)
Гид расскажет об истории паломничества в Дивеево, о Серафиме Саровском и о том, почему это место называют Четвёртым Уделом Богородицы. По пути предусмотрены санитарные остановки.
12:30–13:30 — обед
13:30–16:00 — Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь
- Экскурсия по обители. Вы узнаете историю монастыря и его уникальных святынь
- Прохождение по Канавке Богородицы. Возьмите с собой текст молитвы «Богородице Дево, радуйся» — её читают 150 раз во время пути
- Поклонение мощам преподобного Серафима Саровского
- Свободное время: вы можете подать записки, поставить свечи, набрать святой земли из Канавки (не забудьте свой пакетик) и купить сувениры
16:00–17:30 — святые источники Дивеева
Посещение нескольких источников подряд. Обычно это:
- источник в честь Казанской иконы Божией Матери (здесь обрели чудотворную икону)
- источник целителя Пантелеймона
- Иверский источник
- источник Серафима Саровского
Что важно знать об омовении
*Купели оборудованы тёплыми раздевалками.
- Вода очень холодная. Если не решаетесь окунуться — намочите в каждом источнике купальную рубашку и заберите её домой
- Тара для воды (5 л — от 50 ₽) и купальные рубашки (от 250 ₽) продаются прямо у источников
17:30–18:30 — свободное время на территории монастыря
18:30 — отправление в Москву
23:30–00:30 — возвращение
Время прибытия зависит от дорожной ситуации. Просим учесть: метро в это время, скорее всего, уже не работает.
Организационные детали
- Едем на автобусе туристического класса
- Вам раздадут устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости
- Дополнительно оплачивается обед — 960 ₽ (по желанию, при бронировании программы)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|6790 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Новогиреево»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Из Москвы - в дивное Дивеево: Четвёртый Удел Богородицы и Канавка Серафима Саровского»
Индивидуальная
Святыни Москвы в окрестностях Красной площади. Индивидуальная экскурсия
Любуясь столичными видами, отыскать шедевры православной архитектуры и узнать о традициях москвичей
Начало: СТ.М. Охотный ряд
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Святые и падшие: экскурсия по Ивановской горке и Хитровке
Пройти по районам Москвы, нетронутым современной застройкой, узнать их тайны и легенды
Начало: У станции метро «Китай-город»
Сегодня в 10:00
2 июн в 10:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дар святых источников: из Москвы в Сергиев Посад за очищением и обновлением
Отправиться по древнему паломническому пути и совершать омовение с пользой для души и тела
Начало: У м. ВДНХ
Сегодня в 06:00
1 июн в 06:00
19 700 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в воскресенье в 17:00
31 мая в 17:00
7 июн в 17:00
1500 ₽ за человека
6790 ₽ за человека