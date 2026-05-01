По преданию, каждые сутки Царица Небесная незримо посещает обитель в Дивеево. Здесь словно стираются границы между материальным и духовным — и вы в этом убедитесь! Пройдёте с молитвой вдоль священного вала, поклонитесь мощам Серафима Саровского и совершите омовение в источниках. Туда и обратно доедем с ветерком, но без суеты, а дорогу украсят рассказы гида о старинном Владимирском тракте.

Описание экскурсии

7:00 — сбор группы и отправление

8:15–12:30 — дорога по трассе М-12 (бывшему Владимирскому тракту)

Гид расскажет об истории паломничества в Дивеево, о Серафиме Саровском и о том, почему это место называют Четвёртым Уделом Богородицы. По пути предусмотрены санитарные остановки.

12:30–13:30 — обед

13:30–16:00 — Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь

Экскурсия по обители. Вы узнаете историю монастыря и его уникальных святынь

Прохождение по Канавке Богородицы. Возьмите с собой текст молитвы «Богородице Дево, радуйся» — её читают 150 раз во время пути

Поклонение мощам преподобного Серафима Саровского

Свободное время: вы можете подать записки, поставить свечи, набрать святой земли из Канавки (не забудьте свой пакетик) и купить сувениры

16:00–17:30 — святые источники Дивеева

Посещение нескольких источников подряд. Обычно это:

источник в честь Казанской иконы Божией Матери (здесь обрели чудотворную икону)

источник целителя Пантелеймона

Иверский источник

источник Серафима Саровского

Что важно знать об омовении

*Купели оборудованы тёплыми раздевалками.

Вода очень холодная. Если не решаетесь окунуться — намочите в каждом источнике купальную рубашку и заберите её домой

Тара для воды (5 л — от 50 ₽) и купальные рубашки (от 250 ₽) продаются прямо у источников

17:30–18:30 — свободное время на территории монастыря

18:30 — отправление в Москву

23:30–00:30 — возвращение

Время прибытия зависит от дорожной ситуации. Просим учесть: метро в это время, скорее всего, уже не работает.

Организационные детали