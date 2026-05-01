Под увлекательный рассказ гида вы откроете для себя богатство Московской области.
Прогуляетесь по роскошным залам Остафьево, раскроете тайны швейных машинок «Зингеръ», исследуете тропы имения Ивановское и зайдёте в величественную церковь Дубровиц. День, полный вдохновения и впечатлений.
Прогуляетесь по роскошным залам Остафьево, раскроете тайны швейных машинок «Зингеръ», исследуете тропы имения Ивановское и зайдёте в величественную церковь Дубровиц. День, полный вдохновения и впечатлений.
Описание экскурсии
Усадьба Остафьево — подмосковный Парнас
- Вы пройдёте по роскошным залам дворца с подлинными интерьерами, где Пушкин готовился к свадьбе, а Карамзин писал свою «Историю Государства Российского»
- Узнаете о жизни русских литераторов и о том, как создавалась атмосфера усадебного Парнаса
- С башни-бельведера откроются панорамы усадебного парка и зеркального озера — незабываемые виды на спокойствие и величие Подмосковья
Подольск — «Зингеръ» и нелюбимый генерал-губернатор
- В городском музее вы изучите раритетные швейные машинки и узнаете, как малограмотный Айзек Зингер завоевал шестую часть суши и что случилось с прославленной подольской мануфактурой
- Посетите усадьбу Ивановское — имение графа Арсения Закревского, самого нелюбимого московского генерал-губернатора
- Рассмотрите фасад торжественного дома-дворца в классическом стиле на высоком берегу реки Пахры
Дубровицы — церковь в стиле рококо
Величественная церковь Знамения Пресвятой Богородицы с ажурным декором рококо поражает воображение. Вы прогуляетесь по усадебному парку и подниметесь на смотровую площадку, услышите местные легенды и узнаете, как загадать желание, чтобы оно сбылось.
Примерный тайминг
9:15 — выезд
10:00 — экскурсия в музее «Остафьево», посещаем 1-й и 2-й этажи
12:30 — выезд в Подольск
13:00 — обед (оплачивается дополнительно и по желанию)
14:30 — Подольский краеведческий музей
15:15 — выезжаем в Ивановское
16:00–17:30 — Дубровицы
~17:30–18:00 — выезд в Москву
~19:00 — завершение экскурсии
Порядок посещения объектов и время могут меняться.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, входные билеты, радиогиды с одноразовыми наушниками
- Дополнительные расходы (по желанию): обед — 830 ₽ за чел. (оплачивается заранее)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4350 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Аннино»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Из Москвы - в Остафьево, Подольск и Дубровицы»
-
10%
Групповая
до 15 чел.
Сказки старого Зарядья: экскурсия по исторической жемчужине Москвы
Погрузиться в прошлое на групповой прогулке по местам, где проносились вихри московской истории
Начало: У метро «Китай-город»
Расписание: в четверг в 19:30, в субботу в 15:00, в воскресенье в 13:00
Завтра в 15:00
31 мая в 13:00
693 ₽
770 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Сталинские высотки. 7 легенд послевоенной Москвы
Погрузитесь в историю послевоенной Москвы, исследуя сталинские высотки. Узнайте об их уникальных особенностях и мифах за три часа экскурсии
Начало: В районе метро Красные ворота
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
35 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
Увлекательное путешествие на катере по Москве-реке, где можно увидеть главные достопримечательности столицы и сделать потрясающие фото
Начало: М. Технопарк, Остров мечты
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 990 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва Гиляровского
Путешествие по местам, описанным Гиляровским, раскроет тайны старой Москвы. Узнайте о жизни города и его жителях в XIX веке на этой уникальной экскурсии
Начало: В районе метро Сухаревская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
4350 ₽ за человека