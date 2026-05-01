Под увлекательный рассказ гида вы откроете для себя богатство Московской области. Прогуляетесь по роскошным залам Остафьево, раскроете тайны швейных машинок «Зингеръ», исследуете тропы имения Ивановское и зайдёте в величественную церковь Дубровиц. День, полный вдохновения и впечатлений.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Усадьба Остафьево — подмосковный Парнас

Вы пройдёте по роскошным залам дворца с подлинными интерьерами, где Пушкин готовился к свадьбе, а Карамзин писал свою «Историю Государства Российского»

Узнаете о жизни русских литераторов и о том, как создавалась атмосфера усадебного Парнаса

С башни-бельведера откроются панорамы усадебного парка и зеркального озера — незабываемые виды на спокойствие и величие Подмосковья

Подольск — «Зингеръ» и нелюбимый генерал-губернатор

В городском музее вы изучите раритетные швейные машинки и узнаете, как малограмотный Айзек Зингер завоевал шестую часть суши и что случилось с прославленной подольской мануфактурой

Посетите усадьбу Ивановское — имение графа Арсения Закревского, самого нелюбимого московского генерал-губернатора

Рассмотрите фасад торжественного дома-дворца в классическом стиле на высоком берегу реки Пахры

Дубровицы — церковь в стиле рококо

Величественная церковь Знамения Пресвятой Богородицы с ажурным декором рококо поражает воображение. Вы прогуляетесь по усадебному парку и подниметесь на смотровую площадку, услышите местные легенды и узнаете, как загадать желание, чтобы оно сбылось.

Примерный тайминг

9:15 — выезд

10:00 — экскурсия в музее «Остафьево», посещаем 1-й и 2-й этажи

12:30 — выезд в Подольск

13:00 — обед (оплачивается дополнительно и по желанию)

14:30 — Подольский краеведческий музей

15:15 — выезжаем в Ивановское

16:00–17:30 — Дубровицы

~17:30–18:00 — выезд в Москву

~19:00 — завершение экскурсии

Порядок посещения объектов и время могут меняться.

Организационные детали