А Анна Литературное Переделкино Отлично провели время, было очень интересно и познавательно! Спасибо большое Сергею за прекрасную экскурсию!

А Ада Литературное Переделкино Спасибо Сергею за познавательное и интересное знакомство с литературным Переделкино! Отличный солнечный день в Переделкино,масса интересной информации об истории, об образе жизни писателей! Очень рекомендую!