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Усадьба Остафьево – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьба Остафьево» в Москве, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Литературное Переделкино
Пешая
2 часа
693 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Литературное Переделкино
Неспешная прогулка по дачному посёлку под беседы о его жителях - бывших и нынешних
Начало: У храма Игоря Черниговского
Завтра в 14:00
28 июн в 14:30
1000 ₽ за человека
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
Пешая
2 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
Душевная прогулка по легендарному дачному посёлку, где вместо стен живут окна
Начало: В Переделкине, на ул. Серафимовича
27 июн в 11:00
28 июн в 11:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.
Переделкино и «шестидесятники»
Пешая
1.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Переделкино и шестидесятники
Посетите Переделкино и узнайте о жизни и творчестве шестидесятников. Погрузитесь в атмосферу Хрущевской оттепели и посетите дома известных писателей
Начало: В сквере Пастернака, напротив ул. Тренева д. 2
7 июл в 14:00
8 июл в 11:00
10 000 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    22 июня 2025
    Литературное Переделкино
    Отлично провели время, было очень интересно и познавательно! Спасибо большое Сергею за прекрасную экскурсию!
  • А
    Ада
    21 июня 2025
    Литературное Переделкино
    Спасибо Сергею за познавательное и интересное знакомство с литературным Переделкино! Отличный солнечный день в Переделкино,масса интересной информации об истории, об образе жизни писателей! Очень рекомендую!
  • А
    Александра
    21 июня 2025
    Литературное Переделкино
    Очень понравилась экскурсия. Длилась даже дольше, чем было заявлено. Сергей - профессионал, очень интересно рассказывает, видно что глубоко знает материал, сам получает удовольствие от экскурсии. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Усадьба Остафьево»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Литературное Переделкино
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  3. Переделкино и «шестидесятники»
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  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Воробьевы Горы
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Китай-город
  7. Зарядье
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Александровский сад
  10. Никольская улица
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2025
Сейчас в Москве в категории "Усадьба Остафьево" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 774 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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