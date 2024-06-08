Индивидуальная
до 10 чел.
Лыткарино и Дзержинский: экскурсия в древнюю историю России
Открыть малоизвестные факты и полюбоваться живописными видами двух городов Подмосковья
Начало: В Лыткарино, перед ДК «Мир»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Романтика и экология усадьбы Свиблово в Москве
Прогуляться по экомаршруту, насладиться красотой парков и услышать истории, полные чувств
Начало: У метро «Свиблово»
Расписание: в понедельник в 10:00 и 13:30, в четверг в 14:30, в субботу в 15:00 и 17:30
11 дек в 14:30
13 дек в 15:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Поленово и уникальные храмы Подмосковья
Поговорить о русском зодчестве, творчестве Василия Поленова и насладиться пейзажами Оки
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
21 450 ₽ за всё до 4 чел.
