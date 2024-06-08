Мои заказы

Усадьба Дубровицы – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьба Дубровицы» в Москве, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Лыткарино и Дзержинский: экскурсия в древнюю историю России
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лыткарино и Дзержинский: экскурсия в древнюю историю России
Открыть малоизвестные факты и полюбоваться живописными видами двух городов Подмосковья
Начало: В Лыткарино, перед ДК «Мир»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
Романтика и экология усадьбы Свиблово в Москве
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Романтика и экология усадьбы Свиблово в Москве
Прогуляться по экомаршруту, насладиться красотой парков и услышать истории, полные чувств
Начало: У метро «Свиблово»
Расписание: в понедельник в 10:00 и 13:30, в четверг в 14:30, в субботу в 15:00 и 17:30
11 дек в 14:30
13 дек в 15:00
1000 ₽ за человека
Поленово и уникальные храмы Подмосковья
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Поленово и уникальные храмы Подмосковья
Поговорить о русском зодчестве, творчестве Василия Поленова и насладиться пейзажами Оки
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
21 450 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    8 июня 2024
    Поленово и уникальные храмы Подмосковья
    Экскурсия для нашей небольшой компании прошла великолепно. Дмитрий очень эрудирован, исключительно приятен в общении и обладает прекрасными организаторскими способностями. Легко
    читать дальше

    по настроению и максимально содержательно провели день. Время пролетело совершенно незаметно.
    Посетили музей-заповедник Поленово, познакомились с уникальными памятниками церковной архитектуры и побывали на замечательной выставке в Серпуховском историко-художественном музее.
    Всем крайне рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Усадьба Дубровицы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лыткарино и Дзержинский: экскурсия в древнюю историю России
  2. Романтика и экология усадьбы Свиблово в Москве
  3. Поленово и уникальные храмы Подмосковья
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Воробьевы Горы
  5. Китай-город
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Патриаршие пруды
  8. Никольская улица
  9. Александровский сад
  10. Манежная площадь
Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "Усадьба Дубровицы" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 21 450. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Усадьба Дубровицы», 16 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль