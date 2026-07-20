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Из Москвы в Тулу: оружейные традиции и секреты пряничных мастеров

Познакомиться с главными символами города и расписать знаменитый пряник
Тула открывается каждому по-своему: для одних это город самоваров, для других — пряников, оружейников или гармони.

В этой поездке мы объединили самые яркие символы города: вы прогуляетесь по историческому центру, посетите Музей оружия, познакомитесь с секретами тульских мастеров, а при желании распишете собственный пряник и устроите чаепитие.
Из Москвы в Тулу: оружейные традиции и секреты пряничных мастеров
Из Москвы в Тулу: оружейные традиции и секреты пряничных мастеров
Из Москвы в Тулу: оружейные традиции и секреты пряничных мастеров

Описание экскурсии

7:45 — сбор группы. 8:00 — отправление из Москвы. По дороге вас ждёт путевая экскурсия

Обзорная экскурсия по Туле. Вы проедете по старому городу, увидите Благовещенскую церковь, Оружейную слободу, Казанскую набережную, улицу Металлистов и памятники Петру I, Никите Демидову, Левше, оружейникам и тульскому прянику.

Музей международного пряника (по желанию). Посетите программу «5 секретов тульского пряника», где услышите о традициях пряничного дела, распишете собственный пряник и завершите мастер-класс чаепитием со сладостями.

Тульский кремль. Самостоятельно прогуляетесь по крепости, которая ни разу не была взята неприятелем.

Музей оружия. Осмотрите современную экспозицию и проследите историю стрелкового и холодного оружия с 14 века до наших дней. После экскурсии у вас будет свободное время в музее (30 мин).

~21:30 — возвращение в Москву. Довезём вас до ближайшей станции метро по пути следования

Организационные детали

  • В стоимость входят трансфер на автобусе и входные билеты в музеи
  • Дополнительно оплачиваются (по желанию):
    — программа «5 секретов тульского пряника» с мастер-классом и чаепитием — 1100 ₽
    — обед — 900 ₽
  • После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если вы решите отменить поездку, мы удержим средства, уже потраченные на организацию
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый4790 ₽
Пенсионеры4490 ₽
Дети от 6 до 16 лет4490 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На м. Спортивная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 25 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в
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Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?

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