Тула открывается каждому по-своему: для одних это город самоваров, для других — пряников, оружейников или гармони. В этой поездке мы объединили самые яркие символы города: вы прогуляетесь по историческому центру, посетите Музей оружия, познакомитесь с секретами тульских мастеров, а при желании распишете собственный пряник и устроите чаепитие.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

7:45 — сбор группы. 8:00 — отправление из Москвы. По дороге вас ждёт путевая экскурсия

Обзорная экскурсия по Туле. Вы проедете по старому городу, увидите Благовещенскую церковь, Оружейную слободу, Казанскую набережную, улицу Металлистов и памятники Петру I, Никите Демидову, Левше, оружейникам и тульскому прянику.

Музей международного пряника (по желанию). Посетите программу «5 секретов тульского пряника», где услышите о традициях пряничного дела, распишете собственный пряник и завершите мастер-класс чаепитием со сладостями.

Тульский кремль. Самостоятельно прогуляетесь по крепости, которая ни разу не была взята неприятелем.

Музей оружия. Осмотрите современную экспозицию и проследите историю стрелкового и холодного оружия с 14 века до наших дней. После экскурсии у вас будет свободное время в музее (30 мин).

~21:30 — возвращение в Москву. Довезём вас до ближайшей станции метро по пути следования

Организационные детали