Мои заказы

Музей пряников: экскурсия и мастер-класс

Выпечка печатного пряника, роспись сладостей и чаепитие
Приглашаем вас в мир пряничных традиций: узнать, как пекли печатные пряники много лет назад и самим попробовать себя в этом ремесле.

На мастер-классе вы испечёте печатный пряник по старинной технологии, сами распишете его и уютно проведёте время за чаепитием.
Музей пряников: экскурсия и мастер-класс
Музей пряников: экскурсия и мастер-класс
Музей пряников: экскурсия и мастер-класс

Описание мастер-класса

На мастер-классе вы:

  • Узнаете тайны пряничных традиций — почему пряником когда-то разгоняли гостей, какими были пряники-обереги, как создавали съедобные арт-объекты и какие ещё истории связаны с этим лакомством
  • Испечёте печатный пряник по старинной технологии — так, как это делали мастера много лет назад
  • Распишете два пряника по своему вкусу — их можно будет забрать домой
  • Продегустируете авторские пряники и ароматный чайный сбор

А ещё

  • посетите фотозону
  • заглянете в магазин сладостей

Организационные детали

  • Программа подходит для детей от 5 лет
  • Для детей до 7 лет требуется сопровождение взрослого
  • Пряники упаковываются в подарочную коробку, их можно забрать с собой

во вторник в 11:30, в пятницу и субботу в 18:30, в воскресенье в 12:45

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Билет участника1971 ₽
Билет сопровождающего441 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе м. Красные ворота
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 11:30, в пятницу и субботу в 18:30, в воскресенье в 12:45
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса
Инесса — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наш интерактивный «Пряничное дело» — это ароматное путешествие в мир медового пряника и карамели в историческом особняке 17 века в центре Москвы. Здесь вы не только узнаете историю пряничного ремесла,
читать дальшеуменьшить

но и поучаствуете в увлекательных мастер-классах по выпечке и росписи пряников. Особую атмосферу создают экскурсоводы-пряничники — настоящие знатоки своего дела. Они рассказывают о традициях пряничного производства, делятся старинными рецептами, раскрывают секреты специй и технологий, которые передавались из поколения в поколение. Благодаря им история оживает, а каждый гость становится частью пряничного ремесла. Это тёплое, вкусное пространство для семейного отдыха, творчества и ярких впечатлений, которые хочется унести с собой.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Музей пряников: экскурсия и мастер-класс»

Экскурсия по Музею Темноты
1 час
28 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия по Музею Темноты
Погрузитесь в необычную сенсорную экспозицию в Москве, чтобы испытать новые ощущения и развить эмоциональный интеллект. Подходит для всех возрастов
Начало: В районе СТ.М. Автозаводская и Тульская
Сегодня в 11:15
Завтра в 11:15
2300 ₽ за человека
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
3 часа
18 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Окунуться в историю орнаментального искусства Турции и расписать своё изделие (в группе)
Начало: В районе м. "Партизанская"/МЦК "Измайлово"
31 мая в 11:00
7 июн в 11:00
2900 ₽ за человека
Cенсорная экспозиция «Музей темноты»
1 час
42 отзыва
Билеты
Cенсорная экспозиция «Музей темноты»
Начало: Ул. Автозаводская, дом 18, ТРЦ Ривьера
Расписание: Ежеджневно с 10:00-22:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1700 ₽ за билет
Аудиоквест без гида по Пушкинскому музею (для детей 8-14 лет)
1.5 часа
23 отзыва
Квест
до 3 чел.
Аудиоквест без гида по Пушкинскому музею (для детей 8-14 лет)
Приключение для юных искателей в Пушкинском музее: мифы оживают в увлекательном аудиоквесте
Начало: В Греческом зале музея
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1200 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
-10%
до 31 июля
1971 ₽ за человека