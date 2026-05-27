Приглашаем вас в мир пряничных традиций: узнать, как пекли печатные пряники много лет назад и самим попробовать себя в этом ремесле.
На мастер-классе вы испечёте печатный пряник по старинной технологии, сами распишете его и уютно проведёте время за чаепитием.
На мастер-классе вы испечёте печатный пряник по старинной технологии, сами распишете его и уютно проведёте время за чаепитием.
Описание мастер-класса
На мастер-классе вы:
- Узнаете тайны пряничных традиций — почему пряником когда-то разгоняли гостей, какими были пряники-обереги, как создавали съедобные арт-объекты и какие ещё истории связаны с этим лакомством
- Испечёте печатный пряник по старинной технологии — так, как это делали мастера много лет назад
- Распишете два пряника по своему вкусу — их можно будет забрать домой
- Продегустируете авторские пряники и ароматный чайный сбор
А ещё
- посетите фотозону
- заглянете в магазин сладостей
Организационные детали
- Программа подходит для детей от 5 лет
- Для детей до 7 лет требуется сопровождение взрослого
- Пряники упаковываются в подарочную коробку, их можно забрать с собой
во вторник в 11:30, в пятницу и субботу в 18:30, в воскресенье в 12:45
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Билет участника
|1971 ₽
|Билет сопровождающего
|441 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. Красные ворота
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 11:30, в пятницу и субботу в 18:30, в воскресенье в 12:45
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наш интерактивный «Пряничное дело» — это ароматное путешествие в мир медового пряника и карамели в историческом особняке 17 века в центре Москвы. Здесь вы не только узнаете историю пряничного ремесла,
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Музей пряников: экскурсия и мастер-класс»
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия по Музею Темноты
Погрузитесь в необычную сенсорную экспозицию в Москве, чтобы испытать новые ощущения и развить эмоциональный интеллект. Подходит для всех возрастов
Начало: В районе СТ.М. Автозаводская и Тульская
Сегодня в 11:15
Завтра в 11:15
2300 ₽ за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Окунуться в историю орнаментального искусства Турции и расписать своё изделие (в группе)
Начало: В районе м. "Партизанская"/МЦК "Измайлово"
31 мая в 11:00
7 июн в 11:00
2900 ₽ за человека
Билеты
Cенсорная экспозиция «Музей темноты»
Начало: Ул. Автозаводская, дом 18, ТРЦ Ривьера
Расписание: Ежеджневно с 10:00-22:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1700 ₽ за билет
Квест
до 3 чел.
Аудиоквест без гида по Пушкинскому музею (для детей 8-14 лет)
Приключение для юных искателей в Пушкинском музее: мифы оживают в увлекательном аудиоквесте
Начало: В Греческом зале музея
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1200 ₽ за всё до 3 чел.
-10%
до 31 июля
1971 ₽ за человека