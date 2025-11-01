Измайловский остров — царская резиденция, рабочий городок им. Баумана и памятник победе 1812 года в одном пространстве.
Вы пройдёте по местам Романовых, увидите Мостовую башню, изразцы Покровского собора и чугунный фонтан.
Узнаете, как здесь переплелись имперские амбиции, аграрные эксперименты и история российского флота.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Передние ворота — парадный въезд на территорию особо охраняемого Государева двора
- Покровский собор, украшенный тысячами многоцветных изразцов
- Мостовую башню — древнейшее сооружение на острове. Мы раскроем её тайное предназначение
- Чугунный фонтан — сдержанный, но выразительный
- Измайловскую военную богадельню — мы обсудим, как здесь жили в конце 19 — начале 20 века
А также рассмотрим памятник Петру I, Триумфальные ворота и посетим Большой выставочный зал.
Вы услышите:
- о богатой и многослойной истории древнего Измайловского острова
- любви Анны Иоанновны к здешним местам и охоте
- найденном Петром Великим ботике
- образцовом сельском хозяйстве, которое устроил на острове царь Алексей Михайлович Романов
- работе военной богадельни, созданной Николаем I
- победе в Отечественной войне 1812 года — как её воплотили в металле и камне
- и конечно, о рабочем городке им. Баумана
Организационные детали
- Возрастное ограничение 12+
- Билет в выставочный зал оплачивается отдельно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Партизанская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Валентина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 1051 туриста
Приветствую всех, кто заинтересован Москвой! Какая же она для меня? Добрая, родная и загадочная. То принимающая, то отталкивающая. С уютными двориками, шумными улицами, красивой архитектурой и биографиями, пронизывающими до глубины души. С Москвой у меня всегда были и будут особые отношения. Я с радостью о них расскажу, раскрою для вас город по-новому и покажу, что история может быть увлекательной.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Е
Елена
1 ноя 2025
Была на экскурсии с дочерьми, очень понравилась подача материала, как будто посмотрели интересный художественный фильм. Окунулись в жизнь острова в нескольких веках и до наших дней.
Анисия
22 июл 2025
Давно мечтала посетить Измайловский остров, мечта осуществилось. Валентина погрузила в историю острова и России, познакомила с архитектурой, собором и получилось получить умиротворения от этого места. Советую сходить. Я лично хочу еще посетить и погулять по нему♥️
Н
Надежда
7 мая 2025
Экскурсия понравилась,много интересной и познавательной информации. Спасибо году.
