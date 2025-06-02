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не утомительная. Информации было много, однако, она вся хорошенечко устаканилась и осталась в памяти. Спасибо Надежде за прекрасную экскурсию, будто побывали в прошлом. Фантазия прекрасно проигрывала как могли происходить гуляния и увеселения во дворце во времена Шереметьевых.