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Усадьба Узкое – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьба Узкое» в Москве, цены от 960 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Восхитительная усадьба Кусково
Пешая
2 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Восхитительная усадьба Кусково: погружение в мир аристократии
Почувствуйте дух XVIII века, посетив усадьбу Кусково. Искусство, история и архитектура ждут вас в этом уникальном месте
Начало: У входа в усадьбу
3 июл в 10:30
9 июл в 10:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
«Земли лоскутик драгоценный» - Кусково
Пешая
2 часа
10 отзывов
Групповая
до 22 чел.
«Земли лоскутик драгоценный» - Кусково
На групповой экскурсии погрузиться в историю усадьбы и жизнь аристократической семьи Шереметевых
Начало: Перед дворцом усадьбы
Расписание: в воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
6 июл в 18:00
960 ₽ за человека
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Усадьба Измайлово - это не только история, но и уникальная архитектура. Прогулка по острову откроет вам секреты царской жизни и удивит живописными видами
Начало: В районе м. Партизанская
Завтра в 12:00
30 июн в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    2 июня 2025
    «Земли лоскутик драгоценный» - Кусково
    Давно мечтала посетить Кусково. И наконец, случилось… очень рада, что знакомство с усадьбой состоялось вместе с Надеждой. Экскурсия содержательная, но
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    не утомительная. Информации было много, однако, она вся хорошенечко устаканилась и осталась в памяти. Спасибо Надежде за прекрасную экскурсию, будто побывали в прошлом. Фантазия прекрасно проигрывала как могли происходить гуляния и увеселения во дворце во времена Шереметьевых.

    Давно мечтала посетить Кусково. И наконец, случилось… очень рада, что знакомство с усадьбой состоялось вместе сДавно мечтала посетить Кусково. И наконец, случилось… очень рада, что знакомство с усадьбой состоялось вместе сДавно мечтала посетить Кусково. И наконец, случилось… очень рада, что знакомство с усадьбой состоялось вместе сДавно мечтала посетить Кусково. И наконец, случилось… очень рада, что знакомство с усадьбой состоялось вместе сДавно мечтала посетить Кусково. И наконец, случилось… очень рада, что знакомство с усадьбой состоялось вместе сДавно мечтала посетить Кусково. И наконец, случилось… очень рада, что знакомство с усадьбой состоялось вместе сДавно мечтала посетить Кусково. И наконец, случилось… очень рада, что знакомство с усадьбой состоялось вместе сДавно мечтала посетить Кусково. И наконец, случилось… очень рада, что знакомство с усадьбой состоялось вместе с
  • Т
    Татьяна
    7 сентября 2024
    «Земли лоскутик драгоценный» - Кусково
    Очень интересная экскурсия по территории для первого знакомства с Кусково. В будущем хочется посетить все строения внутри.
  • Е
    Елена
    25 августа 2024
    «Земли лоскутик драгоценный» - Кусково
    Вчера получили большое удовольствие от проведенного дня в Кусково. Для первого знакомства выбрали вариант с экскурсоводом. Надежда показала все основные
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    достопримечательности и подробно обо всем рассказала, сопровождая рассказ фотографиями из прошлого. Закончилось ее повествование стихами. Очень рекомендуем этого грамотного гида всем, кто хочет погрузиться в историю и познакомиться с Кусково.

  • Н
    Наталья
    30 июня 2024
    Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
    Очень понравилась экскурсия с Юлией👍! Спокойно, без спешки, мы ходили по территории. Юлия подробно, интересно, легко меня и сына 13
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    лет погружала в историю разных эпох. Чтобы подростку было интересно и познавательно, нужно, чтобы у него были основы знаний о династиях Рюриковичей и Романовых! Рекомендую!!!

  • Е
    Екатерина
    4 января 2024
    Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
    Прекрасная экскурсия. В усадьбе Измайлово впервые. Все очень ухожено. Интересная экспозиция изразцов. Красивейший храм. Юлия - профессионал своего дела. Прекрасный рассказчик. Правда был мороз 25 градусов, но нам не помешало познакомится с усадьбой.
    Прекрасная экскурсия. В усадьбе Измайлово впервые. Все очень ухожено. Интересная экспозиция изразцов. Красивейший храм. Юлия -
  • В
    Виктория
    10 апреля 2023
    Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
    Достаточно интересная экскурсия. Но требует подготовленного слушателя. Сама усадьба не сильно насыщена объектами, поэтому экскурсия требует воображения

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Усадьба Узкое»

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  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Воробьевы Горы
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Китай-город
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Александровский сад
  9. Зарядье
  10. Никольская улица
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2025
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