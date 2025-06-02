Индивидуальная
до 10 чел.
Восхитительная усадьба Кусково: погружение в мир аристократии
Почувствуйте дух XVIII века, посетив усадьбу Кусково. Искусство, история и архитектура ждут вас в этом уникальном месте
Начало: У входа в усадьбу
3 июл в 10:30
9 июл в 10:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 22 чел.
«Земли лоскутик драгоценный» - Кусково
На групповой экскурсии погрузиться в историю усадьбы и жизнь аристократической семьи Шереметевых
Начало: Перед дворцом усадьбы
Расписание: в воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
6 июл в 18:00
960 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Усадьба Измайлово - это не только история, но и уникальная архитектура. Прогулка по острову откроет вам секреты царской жизни и удивит живописными видами
Начало: В районе м. Партизанская
Завтра в 12:00
30 июн в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия2 июня 2025Давно мечтала посетить Кусково. И наконец, случилось… очень рада, что знакомство с усадьбой состоялось вместе с Надеждой. Экскурсия содержательная, но
- ТТатьяна7 сентября 2024Очень интересная экскурсия по территории для первого знакомства с Кусково. В будущем хочется посетить все строения внутри.
- ЕЕлена25 августа 2024Вчера получили большое удовольствие от проведенного дня в Кусково. Для первого знакомства выбрали вариант с экскурсоводом. Надежда показала все основные
- ННаталья30 июня 2024Очень понравилась экскурсия с Юлией👍! Спокойно, без спешки, мы ходили по территории. Юлия подробно, интересно, легко меня и сына 13
- ЕЕкатерина4 января 2024Прекрасная экскурсия. В усадьбе Измайлово впервые. Все очень ухожено. Интересная экспозиция изразцов. Красивейший храм. Юлия - профессионал своего дела. Прекрасный рассказчик. Правда был мороз 25 градусов, но нам не помешало познакомится с усадьбой.
- ВВиктория10 апреля 2023Достаточно интересная экскурсия. Но требует подготовленного слушателя. Сама усадьба не сильно насыщена объектами, поэтому экскурсия требует воображения
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Усадьба Узкое»
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