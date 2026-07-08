Экскурсия проходит в Южном Тушино — одном из самых северных и самых водных районов Москвы. Мы увидим здание обновлённого Северного Речного вокзала с необычного ракурса и, если захотите, зайдем в приходской храм моряков и речников — храм Николая Мирликийского.
На прогулке вы познакомитесь с историей канала имени Москвы и взглянете на архивные снимки. Разберетесь в устройстве смежных каналов и шлюзов и поймете, как сегодня работает водная транспортная система столицы. А еще я расскажу, как легко и комфортно пересечь канал имени Москвы по карте «Тройка» и о том, какие есть прекрасные круизы из Москвы до пяти морей.
Музейный комплекс
При желании вы посетите дизельную подводную лодку Б-396 и подниметесь на верхнюю палубу, а ещё сможете почувствовать себя лётчиком на тренажёре виртуального пилотирования и исследовать выставочный павильон музея, посвящённого истории военно-морского флота России. Снаружи рассмотрим экраноплан «Орлёнок» и десантно-штурмовой катер «СКАТ», у памятника Федору Ушакову вспомним заслуги адмирала.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, поэтому в жаркие летние дни рекомендуется взять с собой головные уборы и воду
Входные билеты в Музей истории ВМФ России оплачиваются дополнительно: 460 ₽ взрослый, 230 ₽ льготный на один из объектов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе сквера Салют
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 626 туристов
По образованию я режиссёр массовых мероприятий и праздников, педагог. Много лет работала переводчиком, организатором путешествий, сопровождающей групп и экскурсоводом в автобусных турах и на круизных теплоходах. Свободно говорю по-английски, по-французски читать дальшеуменьшить
и немного по-испански, что очень помогает мне в путешествиях по всему миру. Общение с людьми на местном языке позволяет узнавать несравненно больше о культуре, особенностях жизни и истории разных стран.
Всегда рада делиться с своими знаниями и впечатлениями.
В детстве мне казалось, что работа с людьми — это самое сложное, что может быть в жизни. А сейчас, осознавая, что абсолютно вся моя профессиональная деятельность связана с общением с людьми, я понимаю, что это — счастье!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
Мария
Приятная прогулка вдоль воды, красивые виды и познавательный интересный рассказ. Нам с детьми очень понравилось. Много новой информации в доступной и лёгкой форме. Спасибо Марии за экскурсию!
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м
марина
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию! Были с детьми разного возраста от 08 до 12 лет. Мария прекрасно удерживала их внимание, задавая провокационные вопросы по рассказанному:-) и они все с удовольствием отвечали. Информации получили просто массу! Получилась отличная информативная прогулка. всем очень рекомендуем и зимой и в теплое время года! Еще раз - огромное спасибо, Мария!
Мария
Ответ организатора:
Марина, спасибо за добрые слова! Наша прогулка была интересной и для меня:-) Детки интересующиеся, что всегда очень приятно! Жду и на других своих экскурсиях!
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Р
Роднянскаяя
Толковая экскурсия, много бытовых подробностей, подростки не отвлекаясь слушали в течение часа. На мой взгляд сделан упор на трудности службы, о героизме и значении подводного флота сказано вскользь. Подводным флотом обладают несколько стран. И мы в том числе. Одна подлодка может изменить всю геополитику.
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В
Виктория
Дарила родителям экскурсию, были в восторге, все очень понравилось!
Мария
Ответ организатора:
Виктория, спасибо за добрый отзыв! Я и сейчас порой вспоминаю нашу прогулку, особенно, когда в путешествиях оказываюсь в Саратовской области;-) Буду рада видеть Вас и родителей на других моих экскурсиях!
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