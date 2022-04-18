Канал имени Москвы и Музей «Подводная лодка Б-396»

Познакомиться с историей канала, побывать на подводной лодке и понять, как летает экраноплан

Индивидуальная
Эту экскурсию можно охарактеризовать одним словом: водная, но проходит она на суше.

Мы полюбуемся изящным зданием Северного речного вокзала, а после рассмотрим экспонаты Музея истории ВМФ России.

Вы узнаете об устройстве канала и шлюзов, о том, как работает система речного транспорта, а еще поймете, куда отправляются корабли из порта пяти морей.
Канал имени Москвы и Музей «Подводная лодка Б-396»
Канал имени Москвы и Музей «Подводная лодка Б-396»
Канал имени Москвы и Музей «Подводная лодка Б-396»
Канал имени Москвы и Музей «Подводная лодка Б-396»
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Что вас ожидает

О канале имени Москвы

Экскурсия проходит в районе Южное Тушино — одном из самых северных и самых водных районов Москвы. Мы увидим здание обновлённого Северного Речного вокзала с необычного ракурса и, если захотите, зайдем в приходской храм моряков и речников — храм Николая Мирликийского.

На прогулке вы познакомитесь с историей канала имени Москвы и взглянете на архивные снимки. Разберетесь в устройстве смежных каналов и шлюзов и поймете, как сегодня работает водная транспортная система столицы. А еще я расскажу, как легко и комфортно пересечь канал имени Москвы по карте «Тройка» и о том, какие есть прекрасные круизы из Москвы до пяти морей.

Музейный комплекс

Вместе исследуем выставочный павильон музея, посвященного истории военно-морского флота России. Снаружи рассмотрим экраноплан «Орлёнок» и десантно-штурмовой катер «СКАТ», у памятника Федору Ушакову вспомним заслуги адмирала. Вы посетите дизельную подводную лодку Б-396 и подниметесь на ее верхнюю палубу, а еще при желании сможете почувствовать себя летчиком на тренажёре виртуального пилотирования.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, поэтому в жаркие летние дни рекомендуется взять с собой головные уборы и воду
  • Входные билеты в Музей истории ВМФ России оплачиваются дополнительно: 450 руб. взрослый, 200 руб. льготный

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе сквера Салют
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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