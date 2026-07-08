Эту экскурсию можно охарактеризовать одним словом: водная, но проходит она на суше. Вы узнаете об устройстве канала и шлюзов, о том, как работает система речного транспорта, а ещё поймёте, куда отправляются теплоходы из порта пяти морей и как это легко осуществимо. Мы полюбуемся изящным зданием Северного речного вокзала, а после рассмотрим экспонаты Музея истории ВМФ России.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

О канале имени Москвы

Экскурсия проходит в Южном Тушино — одном из самых северных и самых водных районов Москвы. Мы увидим здание обновлённого Северного Речного вокзала с необычного ракурса и, если захотите, зайдем в приходской храм моряков и речников — храм Николая Мирликийского.

На прогулке вы познакомитесь с историей канала имени Москвы и взглянете на архивные снимки. Разберетесь в устройстве смежных каналов и шлюзов и поймете, как сегодня работает водная транспортная система столицы. А еще я расскажу, как легко и комфортно пересечь канал имени Москвы по карте «Тройка» и о том, какие есть прекрасные круизы из Москвы до пяти морей.

Музейный комплекс

При желании вы посетите дизельную подводную лодку Б-396 и подниметесь на верхнюю палубу, а ещё сможете почувствовать себя лётчиком на тренажёре виртуального пилотирования и исследовать выставочный павильон музея, посвящённого истории военно-морского флота России. Снаружи рассмотрим экраноплан «Орлёнок» и десантно-штурмовой катер «СКАТ», у памятника Федору Ушакову вспомним заслуги адмирала.

Организационные детали