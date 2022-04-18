Что вас ожидает

О канале имени Москвы

Экскурсия проходит в районе Южное Тушино — одном из самых северных и самых водных районов Москвы. Мы увидим здание обновлённого Северного Речного вокзала с необычного ракурса и, если захотите, зайдем в приходской храм моряков и речников — храм Николая Мирликийского.

На прогулке вы познакомитесь с историей канала имени Москвы и взглянете на архивные снимки. Разберетесь в устройстве смежных каналов и шлюзов и поймете, как сегодня работает водная транспортная система столицы. А еще я расскажу, как легко и комфортно пересечь канал имени Москвы по карте «Тройка» и о том, какие есть прекрасные круизы из Москвы до пяти морей.

Музейный комплекс

Вместе исследуем выставочный павильон музея, посвященного истории военно-морского флота России. Снаружи рассмотрим экраноплан «Орлёнок» и десантно-штурмовой катер «СКАТ», у памятника Федору Ушакову вспомним заслуги адмирала. Вы посетите дизельную подводную лодку Б-396 и подниметесь на ее верхнюю палубу, а еще при желании сможете почувствовать себя летчиком на тренажёре виртуального пилотирования.

Организационные детали