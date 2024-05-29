Е Екатерина Прогулка по акватории Химкинского водохранилища читать дальше немного испортило впечатление - ждали именно ретро пароход(. В остальном все неплохо - наличие буфета, туалета и двух палуб позволяет хорошо провести время. Во время прогулки работал динамик с рассказом гида об окрестностях. Выражаю огромную благодарность специалисту служба поддержки Екатерине за оперативное решение вопроса с переносом времени рейса! Обещанная прогулка на колесном двухпалубном теплоходе не состоялась по причине отсутствия колесного парохода. Прогулка прошла на на кораблике «Персей». Это

Н Натела Прогулка по акватории Химкинского водохранилища Были всей семьей с двумя детьми (11 лет и 1,5 года) с бабушкой) всем очень понравилось. Спасибо за Вашу работу!)

А Анна Северный речной вокзал: экскурсия с фотографом Хочу выразить благодарность Александре за чудесные памятные снимки и полученную информацию! Экскурсия с нашим фотогидом (очаровательной и внимательной Алексендрой) прошла легко, непренужденно, тепло и в позитивном настроении! Рекомендую!

О Ольга Северный речной вокзал: экскурсия с фотографом читать дальше не быть голословной) Все, кто переживает в том, что он(а) не модель - не волнуйтесь, Александр помимо исторических очерков расскажет как применить ту или иную позу для «шик/блеск» фотографий 😎 Потрясающая прогулка по не менее потрясающему месту - Речной вокзал! Александру, фотографу, отдельное огромное спасибо! Волшебство проделанной работы прикрепляю, дабы

И Ирина Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку Огромное спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию,интересные факты, новые знания, душевную и лёгкую атмосферу. Отлично и с пользой провели время! Рекомендую от души!

Н Наталия Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку Спасибо за замечательную экскурсию. Екатерина очень приятная и харизматичная, интересно преподносит информацию, много нового узнала о речном вокзале. Однозначно рекомендую данный тур!

Е Елена Экскурсия по Северному речному вокзалу Замечательная экскурсия! Маршрут, содержание, подача информации, все отлично. Познавательно и комфортно. Дмитрий- великолепный гид, умеет увлекательно изложить материал, заинтересовать и вовлечь в диалог всех участников группы. Была на экскурсии с сыном (11 лет), папой и братом. Всем понравилось! Дмитрию большая благодарность за интересный день.

О Ольга Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку Очень интересная экскурсия, никогда не была на Речном вокзале, и не знала что там такая красота! Рассказ очень понравился, много интересных историй о памятниках и здании вокзала

Н Надежда Экскурсия по Северному речному вокзалу Экскурсия с Дмитрием была очень увлекательной и интерактивной. Время пролетело незаметно, несмотря на то, что погода не способствовала прогулкам. Большое спасибо!