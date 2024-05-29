Экскурсии к Северному речному вокзалу Москвы

Найдено 7 экскурсий в категории «Северный речной вокзал» в Москве, цены от 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по Северному речному вокзалу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
36 отзывов
Экскурсия по Северному речному вокзалу
Изучить здание и парк - символы сталинской Москвы и новое любимое пространство
Начало: У входа в парк возле Ленинградского шоссе
«Северный речной вокзал в деталях»
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 650 за всё до 6 чел.
Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
179 отзывов
Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
Начало: Северный речной вокзал (м. «Речной вокзал»)
«Классический круговой часовой маршрут на катамаране по акватории Химкинского водохранилища от Северного Речного Вокзала»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 600 за человека
Северный речной вокзал: экскурсия с фотографом
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
7 отзывов
Эксклюзивная фото-прогулка у Северного речного вокзала в Москве
Откройте для себя тайны Северного речного вокзала и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На Северном речном вокзале
«Северный речной вокзал ещё не стал популярной локацией для фотопрогулок, и мы хотим это исправить»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
67006 030 за всё до 4 чел.
Канал имени Москвы и музей «Подводная лодка Б-396»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Канал имени Москвы и музей «Подводная лодка Б-396»
Познакомиться с историей канала, побывать на подводной лодке и понять, как летает экраноплан
Начало: В районе сквера Салют
«Мы увидим здание обновлённого Северного Речного вокзала с необычного ракурса и, если захотите, зайдем в приходской храм моряков и речников — храм Николая Мирликийского»
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
5 100 за всё до 10 чел.
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
13 отзывов
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
Нескучная экскурсия в мини-группе по паркам и набережной через великолепное здание 20 века
Начало: Около метро Речной вокзал
«Мы встретимся у метро и отправимся к главному объекту экскурсии через парк «Дружба» и парк Северного речного вокзала»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 12:00
14 июня в 12:00
16 июня в 12:00
900 за человека
Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
5 отзывов
Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией
Получить естественный, но стильный контент для соцсетей - в одном из атмосферных районов города
Начало: у метро Парк культуры (или по договоренности)
«Северный речной вокзал — новое популярное место для прогулок: живописный парк, вид на водохранилище с теплоходами и само здание вокзала в стиле сталинский ампир после недавней реконструкции»
13 июня в 19:30
15 июня в 10:00
5 990 за всё до 2 чел.
Северный речной вокзал - архитектурное чудо столицы
🚶 Пешая
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
1.5 часа
Северный речной вокзал - архитектурное чудо столицы
Исследовать место, столь полюбившееся москвичам после реставрации, и узнать его историю
Начало: У метро Речной вокзал
«Северный речной вокзал был важным стратегическим объектом сталинской эпохи, а значит должен был поражать воображение не только советских граждан, но и зарубежных гостей»
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
5 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
    Обещанная прогулка на колесном двухпалубном теплоходе не состоялась по причине отсутствия колесного парохода. Прогулка прошла на на кораблике «Персей». Это
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    немного испортило впечатление - ждали именно ретро пароход(. В остальном все неплохо - наличие буфета, туалета и двух палуб позволяет хорошо провести время. Во время прогулки работал динамик с рассказом гида об окрестностях. Выражаю огромную благодарность специалисту служба поддержки Екатерине за оперативное решение вопроса с переносом времени рейса!

  • Н
    Натела
    29 мая 2024
    Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
    Были всей семьей с двумя детьми (11 лет и 1,5 года) с бабушкой) всем очень понравилось. Спасибо за Вашу работу!)
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Северный речной вокзал: экскурсия с фотографом
    Хочу выразить благодарность Александре за чудесные памятные снимки и полученную информацию! Экскурсия с нашим фотогидом (очаровательной и внимательной Алексендрой) прошла легко, непренужденно, тепло и в позитивном настроении! Рекомендую!
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Северный речной вокзал: экскурсия с фотографом
    Потрясающая прогулка по не менее потрясающему месту - Речной вокзал! Александру, фотографу, отдельное огромное спасибо! Волшебство проделанной работы прикрепляю, дабы
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    не быть голословной) Все, кто переживает в том, что он(а) не модель - не волнуйтесь, Александр помимо исторических очерков расскажет как применить ту или иную позу для «шик/блеск» фотографий 😎

    Потрясающая прогулка по не менее потрясающему месту - Речной вокзал! Александру, фотографу, отдельное огромное спасибо! ВолшебствоПотрясающая прогулка по не менее потрясающему месту - Речной вокзал! Александру, фотографу, отдельное огромное спасибо! ВолшебствоПотрясающая прогулка по не менее потрясающему месту - Речной вокзал! Александру, фотографу, отдельное огромное спасибо! ВолшебствоПотрясающая прогулка по не менее потрясающему месту - Речной вокзал! Александру, фотографу, отдельное огромное спасибо! ВолшебствоПотрясающая прогулка по не менее потрясающему месту - Речной вокзал! Александру, фотографу, отдельное огромное спасибо! ВолшебствоПотрясающая прогулка по не менее потрясающему месту - Речной вокзал! Александру, фотографу, отдельное огромное спасибо! ВолшебствоПотрясающая прогулка по не менее потрясающему месту - Речной вокзал! Александру, фотографу, отдельное огромное спасибо! Волшебство
  • И
    Ирина
    27 апреля 2024
    Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
    Огромное спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию,интересные факты, новые знания, душевную и лёгкую атмосферу. Отлично и с пользой провели время! Рекомендую от души!
  • Н
    Наталия
    22 апреля 2024
    Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
    Спасибо за замечательную экскурсию. Екатерина очень приятная и харизматичная, интересно преподносит информацию, много нового узнала о речном вокзале. Однозначно рекомендую данный тур!
  • Е
    Елена
    10 апреля 2024
    Экскурсия по Северному речному вокзалу
    Замечательная экскурсия! Маршрут, содержание, подача информации, все отлично. Познавательно и комфортно. Дмитрий- великолепный гид, умеет увлекательно изложить материал, заинтересовать и вовлечь в диалог всех участников группы. Была на экскурсии с сыном (11 лет), папой и братом. Всем понравилось! Дмитрию большая благодарность за интересный день.
  • О
    Ольга
    4 марта 2024
    Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
    Очень интересная экскурсия, никогда не была на Речном вокзале, и не знала что там такая красота! Рассказ очень понравился, много интересных историй о памятниках и здании вокзала
  • Н
    Надежда
    29 октября 2023
    Экскурсия по Северному речному вокзалу
    Экскурсия с Дмитрием была очень увлекательной и интерактивной. Время пролетело незаметно, несмотря на то, что погода не способствовала прогулкам. Большое спасибо!
  • Е
    Екатерина
    19 октября 2023
    Северный речной вокзал: экскурсия с фотографом
    Нам понравилось. Ненавязчивая экскурсия, немного информации, но мы на большой рассказ и не рассчитывали. Фотки получились отличные - мы довольны
    Нам понравилось. Ненавязчивая экскурсия, немного информации, но мы на большой рассказ и не рассчитывали. Фотки получились отличные - мы довольны

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Северный речной вокзал»

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