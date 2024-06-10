По каналу имени Москвы - к усадьбе Козьмодемьянское

На теплоходе отправиться к старинному имению авторства Шехтеля, о котором мало кто знает
Водная прогулка, нескучные рассказы и отдых на природе — и всё это за 3 часа! Вы прогуляетесь по парку Северного Речного вокзала, поплаваете на теплоходе, любуясь городом с воды, и побываете на территории усадьбы с загадочной историей.

Я расскажу, что общего у звезды вокзала и Спасской башни и как связана постройка Шехтеля с романом «Мастер и Маргарита».
По каналу имени Москвы - к усадьбе Козьмодемьянское
По каналу имени Москвы - к усадьбе Козьмодемьянское
По каналу имени Москвы - к усадьбе Козьмодемьянское
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Гуляем у Речного вокзала

Путешествие начнётся от Северного Речного вокзала — он построен больше 80 лет назад и похож одновременно на плывущий корабль и итальянский дворец. Мы прогуляемся по парку вокзала, полюбуемся его фонтанами и скульптурами и, если повезёт, увидим разные виды теплоходов — от маленьких катеров до красавцев-круизёров.

Плывём на теплоходе

Затем отправимся на 30-минутную прогулку на теплоходе — пройдём под двумя мостами, рассмотрим экспонаты Музея истории ВМФ и насладимся видами города с воды. Поговорим о грандиозной стройке канала имени Москвы и устройстве шлюзов. Вы узнаете, какие дороги соединяли Москву и Санкт-Петербург и как они строились.

Идём к таинственной усадьбе

Причалив к берегу Химкинского водохранилища, мы пойдём к усадьбе Козьмодемьянское. Это одна из лучших работ знаменитого архитектора Фёдора Шехтеля, скрытая от глаз случайных прохожих. Вы полюбуетесь фасадом постройки и её территорией, а я расскажу, почему усадьбу называли Белые столбы, какое отношение к ней имеют Ленин и Булгаков и как сложилась судьба её хозяев Патрикеевых.

Часть усадебного парка стала зоной отдыха, где вы проведёте время до отправления теплохода обратно.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет на теплоход — 200 руб. /чел. в один конец
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
  • Экскурсия начинается за 1 час до отправления теплохода. Точное время определяется расписанием судна — оно ходит раз в 1,5 часа

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Северного Речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

ИндивидуальныеВодные развлеченияМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеЛетниеРомантическиеУсадьбы и дворцыРечные прогулкиНа теплоходеКанал имени МосквыДля студентовПо рекам и каналам

Похожие экскурсии из Москвы

Москва, построенная Шехтелем
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Москва через призму творчества Шехтеля: экскурсия в мир модерна и символизма
Погрузитесь в уникальный мир московского модерна, созданного Федором Шехтелем, и откройте для себя его сакральные законы и символы
Начало: В центре Москвы
Завтра в 11:00
11 июня в 11:30
от 72006 480 за всё до 5 чел.
Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе
⛴ На теплоходе
Аудиогид
2.5 часа
739 отзывов
Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00
Сегодня в 12:07
Завтра в 13:30
от 349 за человека
Речная прогулка по югу Москвы на теплоходах "Натали" и "М-270"
⛴ На теплоходе
Групповая
1.5 часа
19 отзывов
Речная прогулка по югу Москвы на теплоходах "Натали" и "М-270"
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:45
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 200 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
ХорошоТам