По каналу имени Москвы - к усадьбе Козьмодемьянское
На теплоходе отправиться к старинному имению авторства Шехтеля, о котором мало кто знает
Водная прогулка, нескучные рассказы и отдых на природе — и всё это за 3 часа! Вы прогуляетесь по парку Северного Речного вокзала, поплаваете на теплоходе, любуясь городом с воды, и побываете на территории усадьбы с загадочной историей.
Я расскажу, что общего у звезды вокзала и Спасской башни и как связана постройка Шехтеля с романом «Мастер и Маргарита».
Путешествие начнётся от Северного Речного вокзала — он построен больше 80 лет назад и похож одновременно на плывущий корабль и итальянский дворец. Мы прогуляемся по парку вокзала, полюбуемся его фонтанами и скульптурами и, если повезёт, увидим разные виды теплоходов — от маленьких катеров до красавцев-круизёров.
Плывём на теплоходе
Затем отправимся на 30-минутную прогулку на теплоходе — пройдём под двумя мостами, рассмотрим экспонаты Музея истории ВМФ и насладимся видами города с воды. Поговорим о грандиозной стройке канала имени Москвы и устройстве шлюзов. Вы узнаете, какие дороги соединяли Москву и Санкт-Петербург и как они строились.
Идём к таинственной усадьбе
Причалив к берегу Химкинского водохранилища, мы пойдём к усадьбе Козьмодемьянское. Это одна из лучших работ знаменитого архитектора Фёдора Шехтеля, скрытая от глаз случайных прохожих. Вы полюбуетесь фасадом постройки и её территорией, а я расскажу, почему усадьбу называли Белые столбы, какое отношение к ней имеют Ленин и Булгаков и как сложилась судьба её хозяев Патрикеевых.
Часть усадебного парка стала зоной отдыха, где вы проведёте время до отправления теплохода обратно.
Организационные детали
Дополнительные расходы: билет на теплоход — 200 руб. /чел. в один конец
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
Экскурсия начинается за 1 час до отправления теплохода. Точное время определяется расписанием судна — оно ходит раз в 1,5 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Меня зовут Татьяна, я преподаватель вуза в прошлом и любитель путешествий. Я коренная москвичка, сейчас живу в г. Химки рядом с водохранилищем. Для меня важно делиться с людьми тем, что знаю и люблю, поэтому я закончила школу гида «Глазами инженера» и получила аттестацию Комитета по туризму Москвы. Путешественники говорят, что Москва со мной — это интересно, небанально, информативно и эмоционально.