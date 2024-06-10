Водная прогулка, нескучные рассказы и отдых на природе — и всё это за 3 часа! Вы прогуляетесь по парку Северного Речного вокзала, поплаваете на теплоходе, любуясь городом с воды, и побываете на территории усадьбы с загадочной историей. Я расскажу, что общего у звезды вокзала и Спасской башни и как связана постройка Шехтеля с романом «Мастер и Маргарита».

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Гуляем у Речного вокзала

Путешествие начнётся от Северного Речного вокзала — он построен больше 80 лет назад и похож одновременно на плывущий корабль и итальянский дворец. Мы прогуляемся по парку вокзала, полюбуемся его фонтанами и скульптурами и, если повезёт, увидим разные виды теплоходов — от маленьких катеров до красавцев-круизёров.

Плывём на теплоходе

Затем отправимся на 30-минутную прогулку на теплоходе — пройдём под двумя мостами, рассмотрим экспонаты Музея истории ВМФ и насладимся видами города с воды. Поговорим о грандиозной стройке канала имени Москвы и устройстве шлюзов. Вы узнаете, какие дороги соединяли Москву и Санкт-Петербург и как они строились.

Идём к таинственной усадьбе

Причалив к берегу Химкинского водохранилища, мы пойдём к усадьбе Козьмодемьянское. Это одна из лучших работ знаменитого архитектора Фёдора Шехтеля, скрытая от глаз случайных прохожих. Вы полюбуетесь фасадом постройки и её территорией, а я расскажу, почему усадьбу называли Белые столбы, какое отношение к ней имеют Ленин и Булгаков и как сложилась судьба её хозяев Патрикеевых.

Часть усадебного парка стала зоной отдыха, где вы проведёте время до отправления теплохода обратно.

Организационные детали