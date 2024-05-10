1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Тайны трех вокзалов
Мистические истории Комсомольской площади и знакомство с культурой столичного градостроительства
Начало: на Комсомольской площади
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны площади трёх вокзалов
Окунуться в историю и открыть для себя Комсомольскую площадь с новой стороны
Начало: в районе станции метро «Комсомольская»
9 июня в 15:00
10 июня в 11:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
1 час
Иммерсивный аудиоспектакль «Ленинградский» - путешествие в историю Москвы
Откройте для себя тайны Ленинградского вокзала с индивидуальным аудиогидом, полным историй и открытий
Начало: на Ленинградском вокзале
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:30
799₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Исследовать площадь трёх вокзалов в мини-группе
Прошлое и настоящее железнодорожного сердца Москвы
Начало: В районе Ленинградского вокзала
Расписание: ежедневно в 12:00
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей10 мая 2024Отличная экскурсия! Очень интересно, насыщенно и при этом не перегруженно. Александра - умница, очень увлеченный человек, мастерски владеет материалом, который
- ААлександра30 апреля 2024Мы ходили на экскурсию небольшой компанией друзей. Попросили Александру не фокусироваться на тайнах и легендах, а рассказать побольше об истории
- ВВероника18 апреля 2024Очень понравилось) столько раз была на вокзале и очень много не замечала) Только возник вопрос откуда начало, но просто начните слушать и все становится понятно. Спасибо!)
- ЛЛариса17 апреля 2024Спасибо Александре за прекрасную экскурсию! Очень продуманы и план, и концепция, действительно, я никогда не обращала внимания на станцию метро -
- ЭЭван15 апреля 2024Экскурсия понравилась. Познавательно и необычно. Отличная возможность увидеть детали, на которые сам не обращаешь внимание
- ИИван11 апреля 2024Мне понравилось! Было интересно и необычно. Качественная запись. И удобно то, что не привязан к гиду, можно пройти маршрут когда удобно. Немного глюканул телефон, но ребята шустро отвечают в чате поддержки и сразу помогли.
- AAnastasia2 октября 2023Экскурсия понравилась, необычно и познавательно) Для тех, кто уже отходил по улицам-усадьбам, самое то)
- ТТатьяна18 сентября 2023Были 16 сентября в компании двух мам и детей 9, 12 и 13 лет, все местные:). Просили по минимуму архитектуры
- ВВиктория24 марта 2023Экскурсия очень понравилась!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Площадь трёх вокзалов»
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