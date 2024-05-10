читать дальше

и архитектуре этого места. Экскурсия прошла просто замечательно! Александра рассказывает очень интересно, она провела нас по очень интересным локациям, о которых мы и не знали, показала скрытые сокровища Казанского вокзала и в целом раскрыла для нас важность и красоту площади 3 вокзалов. Все участники нашей экскурсии остались очень довольны, однозначно рекомендую эту экскурсию и Александру!