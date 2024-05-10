Железнодорожный вокзал – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Железнодорожный вокзал» в Москве, цены от 799 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны трех вокзалов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Тайны трех вокзалов
Мистические истории Комсомольской площади и знакомство с культурой столичного градостроительства
Начало: на Комсомольской площади
«Если посмотреть на Комсомольскую площадь с высоты птичьего полёта, то можно увидеть, что три вокзала образуют треугольник, а, как известно, это фигура мистическая»
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
5 500 за всё до 7 чел.
Тайны площади трёх вокзалов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Тайны площади трёх вокзалов
Окунуться в историю и открыть для себя Комсомольскую площадь с новой стороны
Начало: в районе станции метро «Комсомольская»
«Мы встретимся у памятника Ленину на «Комсомольской» кольцевой, посетим здание вокзала и финишируем у «Депо»»
9 июня в 15:00
10 июня в 11:00
7 000 за всё до 10 чел.
Иммерсивный аудиоспектакль «Ленинградский»
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
8 отзывов
Иммерсивный аудиоспектакль «Ленинградский» - путешествие в историю Москвы
Откройте для себя тайны Ленинградского вокзала с индивидуальным аудиогидом, полным историй и открытий
Начало: на Ленинградском вокзале
«Прикоснуться к прошлому и будущему на железнодорожном вокзале — таким мог бы быть сюжет фантастического фильма, но у вас есть возможность сделать это в реальности»
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:30
799 за человека
Исследовать площадь трёх вокзалов в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Исследовать площадь трёх вокзалов в мини-группе
Прошлое и настоящее железнодорожного сердца Москвы
Начало: В районе Ленинградского вокзала
«Эти 3 вокзала — Ленинградский, Казанский и Ярославский»
Расписание: ежедневно в 12:00
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    10 мая 2024
    Тайны площади трёх вокзалов
    Отличная экскурсия! Очень интересно, насыщенно и при этом не перегруженно. Александра - умница, очень увлеченный человек, мастерски владеет материалом, который
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    далеко не только про три вокзала. Нам очень понравилось. Узнали еще целый ряд деталей и интересных объектов в районе Комсомольской площади, которые обязательно сами еще посетим. Большое спасибо!

  • А
    Александра
    30 апреля 2024
    Тайны площади трёх вокзалов
    Мы ходили на экскурсию небольшой компанией друзей. Попросили Александру не фокусироваться на тайнах и легендах, а рассказать побольше об истории
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    и архитектуре этого места. Экскурсия прошла просто замечательно! Александра рассказывает очень интересно, она провела нас по очень интересным локациям, о которых мы и не знали, показала скрытые сокровища Казанского вокзала и в целом раскрыла для нас важность и красоту площади 3 вокзалов. Все участники нашей экскурсии остались очень довольны, однозначно рекомендую эту экскурсию и Александру!

    Мы ходили на экскурсию небольшой компанией друзей. Попросили Александру не фокусироваться на тайнах и легендах, а
  • В
    Вероника
    18 апреля 2024
    Иммерсивный аудиоспектакль «Ленинградский»
    Очень понравилось) столько раз была на вокзале и очень много не замечала) Только возник вопрос откуда начало, но просто начните слушать и все становится понятно. Спасибо!)
  • Л
    Лариса
    17 апреля 2024
    Тайны площади трёх вокзалов
    Спасибо Александре за прекрасную экскурсию! Очень продуманы и план, и концепция, действительно, я никогда не обращала внимания на станцию метро -
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    именно на Комсомольскую, по другим так не бегала. Экскурсия интересна и тем, что мы много узнали о транспортном сообщении как таком. Очень рекомендую

  • Э
    Эван
    15 апреля 2024
    Иммерсивный аудиоспектакль «Ленинградский»
    Экскурсия понравилась. Познавательно и необычно. Отличная возможность увидеть детали, на которые сам не обращаешь внимание
  • И
    Иван
    11 апреля 2024
    Иммерсивный аудиоспектакль «Ленинградский»
    Мне понравилось! Было интересно и необычно. Качественная запись. И удобно то, что не привязан к гиду, можно пройти маршрут когда удобно. Немного глюканул телефон, но ребята шустро отвечают в чате поддержки и сразу помогли.
  • A
    Anastasia
    2 октября 2023
    Тайны трех вокзалов
    Экскурсия понравилась, необычно и познавательно) Для тех, кто уже отходил по улицам-усадьбам, самое то)
  • Т
    Татьяна
    18 сентября 2023
    Тайны трех вокзалов
    Были 16 сентября в компании двух мам и детей 9, 12 и 13 лет, все местные:). Просили по минимуму архитектуры
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    и дат, Лена учла и затрагивала эту тему так легко и ненавязчиво, что почти было незаметно. Принимала и отвечала на любые вопросы по ходу, всё действие было похоже на дружескую прогулку. Вопросы детям были интересные, без занудства и нравоучений - редкость среди гидов:). Поднялись на смотровую на Казанском - всем рекомендую, пока она открыта.

  • В
    Виктория
    24 марта 2023
    Тайны трех вокзалов
    Экскурсия очень понравилась!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Железнодорожный вокзал»

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Сейчас в Москве в категории "Железнодорожный вокзал" можно забронировать 4 экскурсии от 799 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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