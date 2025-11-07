читать дальше

12.00 - нам с мужем оказалось очень удобно, вторая половина дня свободна, можно ещё куда-то сходить; мне хотелось обязательно пройти по воде мимо Москва-Сити, и это свершилось; хотелось приличный транспорт и не хотелось толпу народа, и речной трамвайчик в этом плане самое то - он новый, современный, комфортабельный и рассчитан не на 100-300 пассажиров, как другие суда, а гораздо меньше. Находиться на нём было приятно и комфортно, можно было перемещаться, чтобы выбрать удобный угол обзора, занять любое свободное место. Кстати, оплата поездки на трамвайчике возможна по биометрии, это намного дешевле, чем по банковской карте. И последнее, но не по важности - просто идти по маршруту было бы неинтересно без нашего прекрасного, внимательного и отзывчивого экскурсовода Елены, охватившей нас всех своим вниманием с первой секунды. Её рассказ был настолько богат интересной и увлекательной информацией, что мы ни на секунду не заскучали. Мы с мужем очень рады, что выбрали эту экскурсию. Огромное спасибо за вашу работу! Огромная благодарность фирме и Елене! Надеюсь еще побывать на ваших экскурсиях!