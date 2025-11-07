Мои заказы

На речном трамвайчике от Киевского вокзала до парка «Фили»

Узнать секреты сталинских высоток, небоскрёбов «Москва-Сити» и мостов Москвы-реки
Приглашаю вас на дружескую прогулку по Москве-реке.

В неспешном плавании я расскажу, как обустраивались берега столицы, познакомлю вас с семью набережными и девятью мостами. Вместе мы погрузимся в историю страны 15–21 веков.

В панорамные окна трамвайчика вы увидите первый в мире метромост, сталинские высотки, башни «Москва-Сити», Дом правительства и многое другое.
4.9
11 отзывов
Описание водной прогулки

  • Начнём прогулку на речном трамвайчике от Киевского причала, который находится недалеко от Киевского вокзала
  • Пройдём под Бородинским мостом — одним из самых красивых в Москве
  • Пообщаемся с говорящим Смоленским метромостом
  • Посмотрим на главные достопримечательности Смоленской набережной
  • Полюбуемся сталинскими высотками, которые будут хорошо видны в панорамные окна
  • Увидим небоскрёбы делового центра «Москва-Сити»
  • Отправимся в сторону парка «Фили», где вас ждёт захватывающая история славянских традиций. Там и закончим нашу экскурсию

Всего мы проплывём около 12 км.

Вы узнаете:

  • Где находится поганое место
  • Почему на праздник Троицы люди опускали венки в Москву-реку
  • Где проживали самые что ни на есть коренные москвичи с вековыми документами на землю
  • Где варили вкусное пиво, а где выпускали полотно и снаряды для Красной армии
  • Как ночью можно попасть в Мавзолей
  • Чем знамениты сталинские высотки

И многое другое!

Организационные детали

  • На экскурсии используем радиогиды с индивидуальными мононаушниками
  • Дополнительно оплачивается проезд на речном трамвайчике — от 100 ₽ (в зависимости от дня недели и способа оплаты)

в будние дни в 10:30

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Киевского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 118 туристов
Я аккредитованный гид с историческим образованием. В Москве живу много лет. Очень люблю этот город и с огромным удовольствием покажу его вам! Открою секреты московских улочек, расскажу об удивительных людях, населявших их. Покажу и расскажу о замечательных памятниках архитектуры. Провожу авторские, индивидуальные и групповые экскурсии, детские экскурсии с игровыми квестами, пешеходные, автобусные и речные экскурсии.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
1
2
1
Н
Наталья
7 ноя 2025
Хотелось бы отметить работу нашего гида Елены, она оказалась настоящим знатоком своего дела. Она не только делилась интересными историями о местах, мимо которых мы проходили, но и отвечала на все
читать дальше

вопросы участников экскурсии, обсуждая интересные факты о городе, была внимательна к каждому участнику.
В целом, эта экскурсия стала отличным способом провести время, отдохнуть от суеты дел и насладиться красотами Москвы. Рекомендую всем, кто хочет разнообразить своё времяпрепровождение!

Елена
Елена
5 ноя 2025
Неоправданно завышенная стоимость. Оказывается можно было просто купить проезд на трамвайчик за 150 руб. Ещë и до метро идти хрен знает куда. И виды такое себе, после Моска-Сити какая-то разруха. Сплошное разочарование. Не рекомендую!!!
Неоправданно завышенная стоимость. Оказывается можно было просто купить проезд на трамвайчик за 150 руб. Ещë иНеоправданно завышенная стоимость. Оказывается можно было просто купить проезд на трамвайчик за 150 руб. Ещë и
Елена
Елена
Ответ организатора:
Да, красавица Москва строится и перестраивается, поэтому местами она выглядит не очень привлекательно: проходит реконструкция Экспоцентра, ломается мост Багратион, на
читать дальше

Пресненской набережной строятся новые башни, одевается в зелень и гранит Шелепихинская набережная, продолжается строительство Космического центра в Филевской пойме. Но во врем пути всё это сопровождается моим рассказом о потрясающей истории этих мест.
До метро идти 10-15 минут быстрым шагом, для мегаполиса это совсем немного.
Ну, а в целом, да, всё верно: проезд на кораблике стоит 150 рублей, о чем сказано в описании.

Инесса
Инесса
1 ноя 2025
Давно хотела побывать на речной экскурсии в Москве, но не устраивало то время, то содержание, то цена. В этой экскурсии все звёзды сошлись, как говорится: начало в 10.30, окончание в
читать дальше

12.00 - нам с мужем оказалось очень удобно, вторая половина дня свободна, можно ещё куда-то сходить; мне хотелось обязательно пройти по воде мимо Москва-Сити, и это свершилось; хотелось приличный транспорт и не хотелось толпу народа, и речной трамвайчик в этом плане самое то - он новый, современный, комфортабельный и рассчитан не на 100-300 пассажиров, как другие суда, а гораздо меньше. Находиться на нём было приятно и комфортно, можно было перемещаться, чтобы выбрать удобный угол обзора, занять любое свободное место. Кстати, оплата поездки на трамвайчике возможна по биометрии, это намного дешевле, чем по банковской карте. И последнее, но не по важности - просто идти по маршруту было бы неинтересно без нашего прекрасного, внимательного и отзывчивого экскурсовода Елены, охватившей нас всех своим вниманием с первой секунды. Её рассказ был настолько богат интересной и увлекательной информацией, что мы ни на секунду не заскучали. Мы с мужем очень рады, что выбрали эту экскурсию. Огромное спасибо за вашу работу! Огромная благодарность фирме и Елене! Надеюсь еще побывать на ваших экскурсиях!

Елизавета
Елизавета
31 окт 2025
Истории ёмкие, содержательные, Елена отличный знаток истории и интересный собеседник. Спасибо за экскурсию🙏
Истории ёмкие, содержательные, Елена отличный знаток истории и интересный собеседник. Спасибо за экскурсию🙏Истории ёмкие, содержательные, Елена отличный знаток истории и интересный собеседник. Спасибо за экскурсию🙏Истории ёмкие, содержательные, Елена отличный знаток истории и интересный собеседник. Спасибо за экскурсию🙏Истории ёмкие, содержательные, Елена отличный знаток истории и интересный собеседник. Спасибо за экскурсию🙏
Н
Надежда
22 окт 2025
Все прошло хорошо. Все понравилось
Наталия
Наталия
21 окт 2025
На трамвайчике очень комфортно, в сырую погоду, в тепле все посмотреть в сопровождении Елены, замечательная идея👍🏻интересно было всем и мне, коренной москвичке,и моему товарищу из Барнаула, конечно, Москву не узнать, она стала настоящим Сингапуром, даже круче))))
На трамвайчике очень комфортно, в сырую погоду, в тепле все посмотреть в сопровождении Елены, замечательная идея👍🏻интересноНа трамвайчике очень комфортно, в сырую погоду, в тепле все посмотреть в сопровождении Елены, замечательная идея👍🏻интересноНа трамвайчике очень комфортно, в сырую погоду, в тепле все посмотреть в сопровождении Елены, замечательная идея👍🏻интересноНа трамвайчике очень комфортно, в сырую погоду, в тепле все посмотреть в сопровождении Елены, замечательная идея👍🏻интересноНа трамвайчике очень комфортно, в сырую погоду, в тепле все посмотреть в сопровождении Елены, замечательная идея👍🏻интересноНа трамвайчике очень комфортно, в сырую погоду, в тепле все посмотреть в сопровождении Елены, замечательная идея👍🏻интересноНа трамвайчике очень комфортно, в сырую погоду, в тепле все посмотреть в сопровождении Елены, замечательная идея👍🏻интересно
С
Симакова
19 окт 2025
👍
Виктория
Виктория
13 сен 2025
Огромная благодарность Елене за прекрасную экскурсию. Приятно провели время, прокатились на элетросудне, узнали много интересных фактов, а еще увидели недавно открытый новый мост)
Огромная благодарность Елене за прекрасную экскурсию. Приятно провели время, прокатились на элетросудне, узнали много интересных фактов,Огромная благодарность Елене за прекрасную экскурсию. Приятно провели время, прокатились на элетросудне, узнали много интересных фактов,Огромная благодарность Елене за прекрасную экскурсию. Приятно провели время, прокатились на элетросудне, узнали много интересных фактов,
М
Мария
29 авг 2025
Очень понравилась экскурсия! Спасибо большое Елене за интересный рассказ и отлично проведенное время! Обязательно рекомендуем.
Роман
Роман
22 июл 2025
Экскурсия проходит на речном трамвайчике по центру Москвы. Судно идёт спокойно, не укачивает. Внутри просторно, есть панорамные окна, можно сидеть или стоять у борта: гид даёт наушники — рассказ слышно
читать дальше

в любой точке, не обязательно оставаться на месте. По маршруту видно знаковые здания и районы. Гид объясняет, что раньше находилось на этих местах, кто там жил, как менялся город. Подойдёт тем, кто хочет спокойно посмотреть Москву с воды и получить общее представление о районах и зданиях вдоль реки.

Экскурсия проходит на речном трамвайчике по центру Москвы. Судно идёт спокойно, не укачивает. Внутри просторно, естьЭкскурсия проходит на речном трамвайчике по центру Москвы. Судно идёт спокойно, не укачивает. Внутри просторно, есть
Юлмя
Юлмя
15 июл 2025
Экскурсия на речном трамвайчике оставила самые приятные впечатления. Экскурсия началась на причале на воде, там начался интереснейший рассказ о набережных Москвы-реки. Когда нас запустили на судно, там экскурсия продолжилась. Елена
читать дальше

очень живо и интересно излагает исторический материал. Когда проплываешь мимо зданий, даже не представляешь, что за каждым домом скрывается своя история. И когда тебе про каждый дом по пути рассказывают, поездка становится вдвойне приятней. Елена очень обаятельный и остроумный человек, поэтому нам всем было комфортно и весело в этой поездке. Полотора часа пролетели незаметно. Благодаря высокому уровню профессионализма экскурсовода все прошло слаженно, чётко, познавательно.
Экскурсию всем рекомендую.

Экскурсия на речном трамвайчике оставила самые приятные впечатления. Экскурсия началась на причале на воде, там начался

