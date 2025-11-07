Приглашаю вас на дружескую прогулку по Москве-реке.
В неспешном плавании я расскажу, как обустраивались берега столицы, познакомлю вас с семью набережными и девятью мостами. Вместе мы погрузимся в историю страны 15–21 веков.
В панорамные окна трамвайчика вы увидите первый в мире метромост, сталинские высотки, башни «Москва-Сити», Дом правительства и многое другое.
Описание водной прогулки
- Начнём прогулку на речном трамвайчике от Киевского причала, который находится недалеко от Киевского вокзала
- Пройдём под Бородинским мостом — одним из самых красивых в Москве
- Пообщаемся с говорящим Смоленским метромостом
- Посмотрим на главные достопримечательности Смоленской набережной
- Полюбуемся сталинскими высотками, которые будут хорошо видны в панорамные окна
- Увидим небоскрёбы делового центра «Москва-Сити»
- Отправимся в сторону парка «Фили», где вас ждёт захватывающая история славянских традиций. Там и закончим нашу экскурсию
Всего мы проплывём около 12 км.
Вы узнаете:
- Где находится поганое место
- Почему на праздник Троицы люди опускали венки в Москву-реку
- Где проживали самые что ни на есть коренные москвичи с вековыми документами на землю
- Где варили вкусное пиво, а где выпускали полотно и снаряды для Красной армии
- Как ночью можно попасть в Мавзолей
- Чем знамениты сталинские высотки
И многое другое!
Организационные детали
- На экскурсии используем радиогиды с индивидуальными мононаушниками
- Дополнительно оплачивается проезд на речном трамвайчике — от 100 ₽ (в зависимости от дня недели и способа оплаты)
в будние дни в 10:30
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Киевского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 118 туристов
Я аккредитованный гид с историческим образованием. В Москве живу много лет. Очень люблю этот город и с огромным удовольствием покажу его вам! Открою секреты московских улочек, расскажу об удивительных людях, населявших их. Покажу и расскажу о замечательных памятниках архитектуры. Провожу авторские, индивидуальные и групповые экскурсии, детские экскурсии с игровыми квестами, пешеходные, автобусные и речные экскурсии.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
7 ноя 2025
Хотелось бы отметить работу нашего гида Елены, она оказалась настоящим знатоком своего дела. Она не только делилась интересными историями о местах, мимо которых мы проходили, но и отвечала на все
Елена
5 ноя 2025
Неоправданно завышенная стоимость. Оказывается можно было просто купить проезд на трамвайчик за 150 руб. Ещë и до метро идти хрен знает куда. И виды такое себе, после Моска-Сити какая-то разруха. Сплошное разочарование. Не рекомендую!!!
Елена
Ответ организатора:
Да, красавица Москва строится и перестраивается, поэтому местами она выглядит не очень привлекательно: проходит реконструкция Экспоцентра, ломается мост Багратион, на
Инесса
1 ноя 2025
Давно хотела побывать на речной экскурсии в Москве, но не устраивало то время, то содержание, то цена. В этой экскурсии все звёзды сошлись, как говорится: начало в 10.30, окончание в
Елизавета
31 окт 2025
Истории ёмкие, содержательные, Елена отличный знаток истории и интересный собеседник. Спасибо за экскурсию🙏
Н
Надежда
22 окт 2025
Все прошло хорошо. Все понравилось
Наталия
21 окт 2025
На трамвайчике очень комфортно, в сырую погоду, в тепле все посмотреть в сопровождении Елены, замечательная идея👍🏻интересно было всем и мне, коренной москвичке,и моему товарищу из Барнаула, конечно, Москву не узнать, она стала настоящим Сингапуром, даже круче))))
С
Симакова
19 окт 2025
👍
Виктория
13 сен 2025
Огромная благодарность Елене за прекрасную экскурсию. Приятно провели время, прокатились на элетросудне, узнали много интересных фактов, а еще увидели недавно открытый новый мост)
М
Мария
29 авг 2025
Очень понравилась экскурсия! Спасибо большое Елене за интересный рассказ и отлично проведенное время! Обязательно рекомендуем.
Роман
22 июл 2025
Экскурсия проходит на речном трамвайчике по центру Москвы. Судно идёт спокойно, не укачивает. Внутри просторно, есть панорамные окна, можно сидеть или стоять у борта: гид даёт наушники — рассказ слышно
Юлмя
15 июл 2025
Экскурсия на речном трамвайчике оставила самые приятные впечатления. Экскурсия началась на причале на воде, там начался интереснейший рассказ о набережных Москвы-реки. Когда нас запустили на судно, там экскурсия продолжилась. Елена
