Мои заказы

«Кофейные истории»: экскурсия по кофейням Москвы с дегустацией

Присоединяйтесь к увлекательному кофейному путешествию по Москве с опытным гидом! Мы посетим уютные кофейни, попробуем различные сорта кофе, включая раф «Коренной Москвич» и игуменский кофе, а также насладимся кофе-брейком на крыше с прекрасным видом. Узнайте о московских кофейных традициях и получите рекомендации по лучшим местам для кофе.
5
1 отзыв
«Кофейные истории»: экскурсия по кофейням Москвы с дегустацией
«Кофейные истории»: экскурсия по кофейням Москвы с дегустацией
«Кофейные истории»: экскурсия по кофейням Москвы с дегустацией

Описание экскурсии

Кофейное путешествие по Москве Эта экскурсия отлично подойдет как заядлым кофеманам, так и любителям необычных маршрутов по столице. Мы будем неторопливо исследовать центр Москвы, заглядывая в уютные кофейни. Вас ждут многочисленные истории о любимом напитке и совершенно новые вкусы — в этом путешествии без дегустации не обойтись! Здесь и раф «Коренной Москвич», и игуменский кофе по старинным русским рецептам, и экзотичные сорта в «брю-баре»… Приготовьтесь погрузиться в историю московского кофепития и открыть лучшие «кофейные» уголки исторического центра.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Никольская улица
  • Петровка
  • Малая Дмитровка
  • Столешников переулок
  • Большой театр
  • Кофейня у Красной площади
  • Монастырская кофейня
  • Брю-бар
  • ЦУМ
  • Лубянская площадь
  • Театральная площадь
Что включено
  • Работа гида (кофейного эксперта)
  • Дегустация нескольких видов кофе
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Богоявленский переулок, м. Площадь Революции
Завершение: Окончание экскурсии в одной из кофеен в пешей доступности от метро Тверская, Чеховская, Пушкинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Прекрасная и интересная экскурсия!!!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на ««Кофейные истории»: экскурсия по кофейням Москвы с дегустацией»

Москва для кофеманов
Пешая
3.5 часа
140 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Москва для кофеманов
Погрузитесь в мир кофе в Москве: от исторических кофеен до современных бариста. Экскурсия для истинных ценителей
Начало: В районе метро Площадь Революции
Сегодня в 10:30
Завтра в 14:30
8600 ₽ за всё до 4 чел.
Московская кофейная культура + дегустация 4 необычных видов кофе (14+)
Пешая
3 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Московская кофейная культура + дегустация 4 необычных видов кофе (14+)
Попробовать кофе на песке с халвой и с фундуком, лавандовый раф и леччезе с марципаном
Начало: На площади Революции
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
2900 ₽ за человека
Москва Гиляровского
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва Гиляровского
Путешествие по местам, описанным Гиляровским, раскроет тайны старой Москвы. Узнайте о жизни города и его жителях в XIX веке на этой уникальной экскурсии
Начало: В районе метро Сухаревская
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
Москва не как у всех
На машине
На автобусе
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Москва не как у всех
Автопешеходная экскурсия с остановками в неожиданных местах
31 мая в 09:00
13 июн в 09:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
3300 ₽ за человека