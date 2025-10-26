Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Присоединяйтесь к увлекательному кофейному путешествию по Москве с опытным гидом! Мы посетим уютные кофейни, попробуем различные сорта кофе, включая раф «Коренной Москвич» и игуменский кофе, а также насладимся кофе-брейком на крыше с прекрасным видом. Узнайте о московских кофейных традициях и получите рекомендации по лучшим местам для кофе. 5 1 отзыв

Групповая экскурсия 3300 ₽ за человека 5 1 отзыв 3.5 часа Пешком

Описание экскурсии Кофейное путешествие по Москве Эта экскурсия отлично подойдет как заядлым кофеманам, так и любителям необычных маршрутов по столице. Мы будем неторопливо исследовать центр Москвы, заглядывая в уютные кофейни. Вас ждут многочисленные истории о любимом напитке и совершенно новые вкусы — в этом путешествии без дегустации не обойтись! Здесь и раф «Коренной Москвич», и игуменский кофе по старинным русским рецептам, и экзотичные сорта в «брю-баре»… Приготовьтесь погрузиться в историю московского кофепития и открыть лучшие «кофейные» уголки исторического центра.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Никольская улица

Петровка

Малая Дмитровка

Столешников переулок

Большой театр

Кофейня у Красной площади

Монастырская кофейня

Брю-бар

ЦУМ

Лубянская площадь

Театральная площадь Что включено Работа гида (кофейного эксперта)

Дегустация нескольких видов кофе Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Богоявленский переулок, м. Площадь Революции Завершение: Окончание экскурсии в одной из кофеен в пешей доступности от метро Тверская, Чеховская, Пушкинская Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.