Присоединяйтесь к увлекательному кофейному путешествию по Москве с опытным гидом! Мы посетим уютные кофейни, попробуем различные сорта кофе, включая раф «Коренной Москвич» и игуменский кофе, а также насладимся кофе-брейком на крыше с прекрасным видом. Узнайте о московских кофейных традициях и получите рекомендации по лучшим местам для кофе.
Описание экскурсииКофейное путешествие по Москве Эта экскурсия отлично подойдет как заядлым кофеманам, так и любителям необычных маршрутов по столице. Мы будем неторопливо исследовать центр Москвы, заглядывая в уютные кофейни. Вас ждут многочисленные истории о любимом напитке и совершенно новые вкусы — в этом путешествии без дегустации не обойтись! Здесь и раф «Коренной Москвич», и игуменский кофе по старинным русским рецептам, и экзотичные сорта в «брю-баре»… Приготовьтесь погрузиться в историю московского кофепития и открыть лучшие «кофейные» уголки исторического центра.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Никольская улица
- Петровка
- Малая Дмитровка
- Столешников переулок
- Большой театр
- Кофейня у Красной площади
- Монастырская кофейня
- Брю-бар
- ЦУМ
- Лубянская площадь
- Театральная площадь
Что включено
- Работа гида (кофейного эксперта)
- Дегустация нескольких видов кофе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Богоявленский переулок, м. Площадь Революции
Завершение: Окончание экскурсии в одной из кофеен в пешей доступности от метро Тверская, Чеховская, Пушкинская
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Е
Прекрасная и интересная экскурсия!!!
