Прогуляемся от площади Революции до Тверской и поговорим об истории кофе в России и Москве.
Заглянем в атмосферные и при этом разные по стилю и духу кофейни, где подают самый необычный и самый вкусный кофе.
Формат прогулки с дегустацией сбалансирован так, чтобы экскурсия прошла весело, вкусно и без усталости.
Описание экскурсии
- От площади Революции мы пройдём по центральным улицам и переулкам и обсудим по пути самые стильные кафе Москвы
- На Никольской улице вы попробуете кофе на песке и выясните, как песок влияет на вкус напитка
- В Милютинском переулке — лавандовый раф в заведении, где он впервые появился в столице
- В Столешниковом переулке — леччезе с марципаном, который так любили представители царских династий
Вы узнаете:
- когда кофе стали подавать в Москве и где открывались первые кофейни
- как москвичи привыкали к кофе и почему крестьяне считали этот напиток бесполезным
- в каком музее по указу Петра I гостям начали подавать этот экзотический напиток
- где за чашкой кофе завязывались романтические отношения и крепкая дружба
Организационные детали
- Кофе — это удовольствие, вкусный кофе — удовольствие вдвойне. Друзья, если вы соблюдаете пост, обратите внимание, на нашей экскурсии без удовольствия не обойтись — где-то будет молоко, где-то сахар
- Дегустация 4 видов кофе и сервисные сборы в кафе входят в стоимость
- Экскурсия проходит с использованием системы «радиогид», чтобы вам было хорошо слышно меня на улице
- Окончание экскурсии — на Тверской улице
- Экскурсию для вас проведёт гид Алексей
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 405 туристов
Восточная мудрость гласит: нельзя понять пустыню, пересчитывая песчинки. Точно так же не понять город через сухие факты и цифры. Мы знакомим с Москвой через её ритм, драйв и увлекательные истории. В
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Т
Прекрасное утро праздничного дня! Алексей - очень интересный рассказчик, вежливый человек. Было показано много визуальных материалов и приготовлен прекрасный кофе. Приятное дополнение - повезло с погодой, что позволило совершить солнечную, весеннюю и познавательную прогулку с удовольствием! Большое спасибо!
Н
Однозначно рекомендую всем!! Очень интересно, познавательно, а самое главное вкусно!!
В
Шикарная экскурсия. Кофе пью давно, но узнал много нового причём не только о кофе, но и об истории
А
Рекомендую к посещению. Не напряжно, познавательно, вкусно, необычный взгляд на Москву, не надо втянуто, без воды.
А вот вы знали, почему раф - это именно раф, и что его изобрели в Москве?
В общем, здорово провела время и холодная погода не мешала наслаждаться рассказом, кофе и отсутствием толп туристов.
Н
Я очень довольна! Алексей прекрасный рассказчик и заботливый гид. Прогулка отлично организована, много визуального материала. Узнала новое и про Москву, и про кофе. Спасибо большое за прекрасно проведенное время ☺️ Однозначно рекомендую!
А
Это был интересный опыт, мы открыли для себя новые вкусы и интересные места в Москве. Спасибо экскурсоводу, много информации по теме и не только, вообщем, однозначно, рекомендую)
