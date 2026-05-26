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Экскурсия по Коломенскому дворцу (билеты включены)

Побывать в сказочном деревянном дворце царя Алексея Михайловича в компании профессионального гида
Дворец Алексея Михайловича в Коломенском — настоящее чудо деревянного зодчества. Он состоит из 27 теремов, соединённых переходами. Вы посетите его мужскую и женскую половины: столовую, тронную, кабинеты, мыльню. Оцените роскошное оформление интерьеров, росписи и окна с цветными витражами. Наш гид поделится историей дворца и деталями царской жизни.
4.8
13 отзывов
Экскурсия по Коломенскому дворцу (билеты включены)
Экскурсия по Коломенскому дворцу (билеты включены)
Экскурсия по Коломенскому дворцу (билеты включены)

Описание экскурсии

Вначале вы внимательно рассмотрите дворец снаружи. Наш профессиональный гид поделится его историей и расшифрует на его примере особенности древнерусской архитектуры. Затем вы пройдёте внутрь и посетите мужскую, а затем и женскую половину дворца. Увидите представительские палаты, столовую, тронную, мыльню, кабинеты Алексея Михайловича, Фёдора Алексеевича и Петра I. Каждая деталь воссозданных интерьеров прошлых веков воплощает высочайший уровня мастерства, декоративности и творчества. Вместе они помогут вам окунуться в атмосферу жизни царской семьи!

Организационные детали

  • Отъезд от гостиницы «Лесная Сафмар» в 10:00, окончание программы там же не позднее 16:00 (можно выйти по маршруту автобуса, где вам удобнее)
  • Экскурсия завершится у метро Коломенское
  • Билеты во дворец включены в стоимость
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

во вторник в 10:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2300 ₽
Дети до 7 лет1800 ₽
Пенсионеры1800 ₽
Школьники1800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В гостинице Лесная Сафмар
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 590 туристов
Здравствуйте! Мы лицензированное агентство в Москве, работаем с 1993 года. Являемся членами Российского союза туриндустрии, лауреатами премий «Путеводная звезда» и «Лидеры туриндустрии», обладателями наград и благодарностей Правительства России и Москвы. Наши маршруты охватывают все самые интересные достопримечательности столицы, а наши гиды готовы ответить на вопросы даже самых любознательных путешественников.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
1
Наталья
Очень интересная и познавательная экскурсия! Экскурсовод Елена очень внимательно, неспеша и структурировано вела повествование! Было очень приятно и интересно слушать!
А целом организация экскурсии достойная, комфортабельный автобус, профессиональный водитель. Большое спасибо!
Очень интересная и познавательная экскурсия! Экскурсовод Елена очень внимательно, неспеша и структурировано вела повествование! Было очень
Очень интересная и познавательная экскурсия! Экскурсовод Елена очень внимательно, неспеша и структурировано вела повествование! Было очень
Очень интересная и познавательная экскурсия! Экскурсовод Елена очень внимательно, неспеша и структурировано вела повествование! Было очень
Очень интересная и познавательная экскурсия! Экскурсовод Елена очень внимательно, неспеша и структурировано вела повествование! Было очень
Очень интересная и познавательная экскурсия! Экскурсовод Елена очень внимательно, неспеша и структурировано вела повествование! Было очень
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Н
прекрасный дворец как снаружи так и внутри, необыкновенные изразцовые печи, расписной потолок, окна из разноцветной слюды, очень понравился царский трон и львы со светящимися глазами
прекрасный дворец как снаружи так и внутри, необыкновенные изразцовые печи, расписной потолок, окна из разноцветной слюды,
прекрасный дворец как снаружи так и внутри, необыкновенные изразцовые печи, расписной потолок, окна из разноцветной слюды,
прекрасный дворец как снаружи так и внутри, необыкновенные изразцовые печи, расписной потолок, окна из разноцветной слюды,
прекрасный дворец как снаружи так и внутри, необыкновенные изразцовые печи, расписной потолок, окна из разноцветной слюды,
прекрасный дворец как снаружи так и внутри, необыкновенные изразцовые печи, расписной потолок, окна из разноцветной слюды,
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С
нереально понравилась экскурсия!!! Елена Александровна очень интересно рассказывала, помимо того что ехали до места, тоже рассказывали про интересные места города.
нереально понравилась экскурсия!!! Елена Александровна очень интересно рассказывала, помимо того что ехали до места, тоже рассказывали
нереально понравилась экскурсия!!! Елена Александровна очень интересно рассказывала, помимо того что ехали до места, тоже рассказывали
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И
Вчера прошла экскурсия на Колосенское, проводила экскурсовод Ирина. Хочется выразить большую благодарность ей, за высокий профессионализм, такт. . очень интерксно и много расказывала.
И водителю, тоже!!
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Наталья
Поездка в Коломенское носила познавательный характер. Экскурсовод Нина Моисеева - высокоинтеллигентный человек, любящий свой город и прекрасно знающий историю Москвы и России, обладающий красивой грамотной речью. В ходе нашей прогулки
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по Дворцу Алексея Михайловича нам была представлена занимательная и содержательная история летней царской резиденции. Нина Леонидовна не делала однобоких выводов ни о событиях, ни о людях. Несколько удивил тот факт, что в рамках нашего маленького путешествия мы не подъехали к церкви Вознесения Господня?. . Храм входит в список ЮНЕСКО, является жемчужиной русского зодчества и признанным архитектурным шедевром. Для того, чтобы взглянуть на храм, нам понадобилось бы затратить не более 30-40 мин. А впечатления от посещения усадьбы Коломенское были бы более целостными. Спасибо всем причастным за организацию столь интересной экскурсии!

Поездка в Коломенское носила познавательный характер. Экскурсовод Нина Моисеева - высокоинтеллигентный человек, любящий свой город и
Поездка в Коломенское носила познавательный характер. Экскурсовод Нина Моисеева - высокоинтеллигентный человек, любящий свой город и
Поездка в Коломенское носила познавательный характер. Экскурсовод Нина Моисеева - высокоинтеллигентный человек, любящий свой город и
Поездка в Коломенское носила познавательный характер. Экскурсовод Нина Моисеева - высокоинтеллигентный человек, любящий свой город и
Поездка в Коломенское носила познавательный характер. Экскурсовод Нина Моисеева - высокоинтеллигентный человек, любящий свой город и
Поездка в Коломенское носила познавательный характер. Экскурсовод Нина Моисеева - высокоинтеллигентный человек, любящий свой город и
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И
Нина Леонидовна супер! Экскурсия познавательная, динамичная, а главное, не скучная. В Коломенском были уже несколько раз, но детей(школьников) решили всё-таки на экскурсию сводить. Главное, им было не скучно, они были
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вовлечены в процесс, отвечали на вопросы экскурсовода. Ну ни капли не пожалели, что записались на поездку. Получили огромное удовольствие. Долго правда от места встречи до Коломенского добирались, Москва вся перекопанная. Это доставило определенные неудобства. Спасибо!!!!

Нина Леонидовна супер! Экскурсия познавательная, динамичная, а главное, не скучная. В Коломенском были уже несколько раз,
Нина Леонидовна супер! Экскурсия познавательная, динамичная, а главное, не скучная. В Коломенском были уже несколько раз,
Нина Леонидовна супер! Экскурсия познавательная, динамичная, а главное, не скучная. В Коломенском были уже несколько раз,
Нина Леонидовна супер! Экскурсия познавательная, динамичная, а главное, не скучная. В Коломенском были уже несколько раз,
Нина Леонидовна супер! Экскурсия познавательная, динамичная, а главное, не скучная. В Коломенском были уже несколько раз,
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