Дворец Алексея Михайловича в Коломенском — настоящее чудо деревянного зодчества. Он состоит из 27 теремов, соединённых переходами. Вы посетите его мужскую и женскую половины: столовую, тронную, кабинеты, мыльню. Оцените роскошное оформление интерьеров, росписи и окна с цветными витражами. Наш гид поделится историей дворца и деталями царской жизни.
Описание экскурсии
Вначале вы внимательно рассмотрите дворец снаружи. Наш профессиональный гид поделится его историей и расшифрует на его примере особенности древнерусской архитектуры. Затем вы пройдёте внутрь и посетите мужскую, а затем и женскую половину дворца. Увидите представительские палаты, столовую, тронную, мыльню, кабинеты Алексея Михайловича, Фёдора Алексеевича и Петра I. Каждая деталь воссозданных интерьеров прошлых веков воплощает высочайший уровня мастерства, декоративности и творчества. Вместе они помогут вам окунуться в атмосферу жизни царской семьи!
Организационные детали
- Отъезд от гостиницы «Лесная Сафмар» в 10:00, окончание программы там же не позднее 16:00 (можно выйти по маршруту автобуса, где вам удобнее)
- Экскурсия завершится у метро Коломенское
- Билеты во дворец включены в стоимость
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
во вторник в 10:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2300 ₽
|Дети до 7 лет
|1800 ₽
|Пенсионеры
|1800 ₽
|Школьники
|1800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В гостинице Лесная Сафмар
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 590 туристов
Здравствуйте! Мы лицензированное агентство в Москве, работаем с 1993 года. Являемся членами Российского союза туриндустрии, лауреатами премий «Путеводная звезда» и «Лидеры туриндустрии», обладателями наград и благодарностей Правительства России и Москвы. Наши маршруты охватывают все самые интересные достопримечательности столицы, а наши гиды готовы ответить на вопросы даже самых любознательных путешественников.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень интересная и познавательная экскурсия! Экскурсовод Елена очень внимательно, неспеша и структурировано вела повествование! Было очень приятно и интересно слушать!
А целом организация экскурсии достойная, комфортабельный автобус, профессиональный водитель. Большое спасибо!
А целом организация экскурсии достойная, комфортабельный автобус, профессиональный водитель. Большое спасибо!
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Н
прекрасный дворец как снаружи так и внутри, необыкновенные изразцовые печи, расписной потолок, окна из разноцветной слюды, очень понравился царский трон и львы со светящимися глазами
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С
нереально понравилась экскурсия!!! Елена Александровна очень интересно рассказывала, помимо того что ехали до места, тоже рассказывали про интересные места города.
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И
Вчера прошла экскурсия на Колосенское, проводила экскурсовод Ирина. Хочется выразить большую благодарность ей, за высокий профессионализм, такт. . очень интерксно и много расказывала.
И водителю, тоже!!
И водителю, тоже!!
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Поездка в Коломенское носила познавательный характер. Экскурсовод Нина Моисеева - высокоинтеллигентный человек, любящий свой город и прекрасно знающий историю Москвы и России, обладающий красивой грамотной речью. В ходе нашей прогулки
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И
Нина Леонидовна супер! Экскурсия познавательная, динамичная, а главное, не скучная. В Коломенском были уже несколько раз, но детей(школьников) решили всё-таки на экскурсию сводить. Главное, им было не скучно, они были
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