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по Дворцу Алексея Михайловича нам была представлена занимательная и содержательная история летней царской резиденции. Нина Леонидовна не делала однобоких выводов ни о событиях, ни о людях. Несколько удивил тот факт, что в рамках нашего маленького путешествия мы не подъехали к церкви Вознесения Господня?. . Храм входит в список ЮНЕСКО, является жемчужиной русского зодчества и признанным архитектурным шедевром. Для того, чтобы взглянуть на храм, нам понадобилось бы затратить не более 30-40 мин. А впечатления от посещения усадьбы Коломенское были бы более целостными. Спасибо всем причастным за организацию столь интересной экскурсии!