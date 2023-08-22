Экскурсия по Коломенскому дворцу (билеты включены)

Побывать в сказочном деревянном дворце царя Алексея Михайловича в компании профессионального гида

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Ответы на вопросы
Дворец Алексея Михайловича в Коломенском — настоящее чудо деревянного зодчества. Он состоит из 27 теремов, соединённых переходами. Вы посетите его мужскую половину: столовую, тронную, кабинеты, мыльню. Оцените роскошное оформление интерьеров, росписи и окна с цветными витражами. Наш гид поделится историей дворца и деталями царской жизни.
Экскурсия по Коломенскому дворцу (билеты включены)
Экскурсия по Коломенскому дворцу (билеты включены)
Экскурсия по Коломенскому дворцу (билеты включены)
Экскурсия по Коломенскому дворцу (билеты включены)
Экскурсия по Коломенскому дворцу (билеты включены)
Экскурсия по Коломенскому дворцу (билеты включены)
Экскурсия по Коломенскому дворцу (билеты включены)
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вначале вы внимательно рассмотрите дворец снаружи. Наш профессиональный гид поделится его историей и расшифрует на его примере особенности древнерусской архитектуры. Затем вы пройдёте внутрь и посетите мужскую половину дворца. Увидите представительские палаты, столовую, тронную, мыльню, кабинеты Алексея Михайловича, Фёдора Алексеевича и Петра I. Каждая деталь воссозданных интерьеров прошлых веков воплощает высочайший уровня мастерства, декоративности и творчества. Вместе они помогут вам окунуться в атмосферу жизни царской семьи!

Организационные детали

  • Экскурсия завершится у метро Коломенское
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • Билеты во дворец включены в стоимость

во вторник в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у гостиницы Космос
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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