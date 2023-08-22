Побывать в сказочном деревянном дворце царя Алексея Михайловича в компании профессионального гида
Дворец Алексея Михайловича в Коломенском — настоящее чудо деревянного зодчества. Он состоит из 27 теремов, соединённых переходами. Вы посетите его мужскую половину: столовую, тронную, кабинеты, мыльню. Оцените роскошное оформление интерьеров, росписи и окна с цветными витражами. Наш гид поделится историей дворца и деталями царской жизни.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вначале вы внимательно рассмотрите дворец снаружи. Наш профессиональный гид поделится его историей и расшифрует на его примере особенности древнерусской архитектуры. Затем вы пройдёте внутрь и посетите мужскую половину дворца. Увидите представительские палаты, столовую, тронную, мыльню, кабинеты Алексея Михайловича, Фёдора Алексеевича и Петра I. Каждая деталь воссозданных интерьеров прошлых веков воплощает высочайший уровня мастерства, декоративности и творчества. Вместе они помогут вам окунуться в атмосферу жизни царской семьи!
Организационные детали
- Экскурсия завершится у метро Коломенское
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Билеты во дворец включены в стоимость
во вторник в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у гостиницы Космос
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник в 10:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 18 туристов
Здравствуйте! Мы лицензированное агентство в Москве, работаем с 1993 года. Являемся членами Российского союза туриндустрии, лауреатами премий «Путеводная звезда» и «Лидеры туриндустрии», обладателями наград и благодарностей Правительства России и Москвы. Наши маршруты охватывают все самые интересные достопримечательности столицы, а наши гиды готовы ответить на вопросы даже самых любознательных путешественников.
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