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уютом, перенося в атмосферу XVIII века. Ее обширные знания и увлекательный рассказ превратили посещение парка в путешествие во времени. Валерия не просто провела нас по достопримечательностям, она подарила нам понимание их истории и смысла. Каждое здание, каждый уголок парка заиграл для нас новыми красками. Но самое главное - Валерия умело передала нам свою любовь к Царицыно. Мы почувствовали, что это место особенное, где сплелись история, искусство и природа. Спасибо огромное Валерии за этот незабываемый опыт! Ее экскурсия стала для нас настоящим подарком, который останется в нашей памяти надолго. Мы искренне рекомендуем всем посетить Царицыно с таким прекрасным экскурсоводом, как Валерия. Она не просто проведет вас по парку, а подарит вам истинное наслаждение от соприкосновения с историей и красотой.