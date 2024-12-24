2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Царицыно: от Черной грязи до элитных дач
Царицыно - живописное место Москвы с богатой историей. Узнайте о его главных достопримечательностях и вековых загадках
Начало: У главного входа в музей-заповедник
Сегодня в 09:00
29 дек в 09:00
6000₽ за всё до 7 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
История и красота Царицыно: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на прогулку по Царицыно! Узнайте о резиденции Екатерины II, архитектуре Баженова и Казакова, полюбуйтесь прудами и фонтанами
Начало: на территории музея-заповедника «Царицыно»
Сегодня в 12:30
Завтра в 16:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лефортово: Немецкая слобода и Версаль на Яузе
Прогулка по Лефортово откроет для вас тайны XVIII века. Увидите дворцы, грот Растрелли и Немецкую слободу, узнаете об истории и знаменитых людях
Начало: В районе м. Бауманская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5990₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина24 декабря 2024Добрый день. Великолепно, не смотря на холод, мы с мужем слушали, открыв рот. Валерия нас увлекла, и мы не могли
- ААлександр27 ноября 2024Отличные впечатления
- ССветлана22 октября 2024Окунулись в историю вместе с потрясающим гидом Валентиной. Благодарю от всей души за увлекательное повествование.
- ВВалитова19 октября 2024Валентина профессионально провела экскурсию. Хорошее изложение материала, приятная речь, внимание к деталям. Рекомендую!
- ООльга24 мая 2024Экскурсия в Царицыно с Валерией стала для нас настоящим праздником души! С первой же минуты ее голос окутал нас теплом и
- ММарина19 мая 2024Сказать что мы в восторге - мало! Поэтому скажу, что пока не побываем на всех Лериных экскурсиях, не успокоимся! Не
- ААнна12 марта 2024Отличная экскурсия. Хорошая прогулка по малопосещаемым местам Москвы с интересным рассказчиком. Андрей может заинтересовать, заинтриговать, показать то, что скрыто от
- ТТатьяна10 марта 2024Отличная экскурсия!!!
- ГГалина1 ноября 2023Интересная прогулка, открыли много нового в хорошо знакомых районах Москвы. Не отказывайтесь от осенних и зимних экскурсий, в это время можно увидеть то, что летом скрыто листвой
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Парки, усадьбы, особняки»
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