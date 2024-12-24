Парки, усадьбы, особняки – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки, усадьбы, особняки» в Москве, цены от 5990 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Царицыно: от Черной грязи до элитных дач
Пешая
45 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Царицыно: от Черной грязи до элитных дач
Царицыно - живописное место Москвы с богатой историей. Узнайте о его главных достопримечательностях и вековых загадках
Начало: У главного входа в музей-заповедник
Сегодня в 09:00
29 дек в 09:00
6000 за всё до 7 чел.
История и красота Царицыно
Пешая
17 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
История и красота Царицыно: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на прогулку по Царицыно! Узнайте о резиденции Екатерины II, архитектуре Баженова и Казакова, полюбуйтесь прудами и фонтанами
Начало: на территории музея-заповедника «Царицыно»
Сегодня в 12:30
Завтра в 16:00
10 000 за всё до 10 чел.
Лефортово: Немецкая слобода и «Версаль на Яузе»
Пешая
10 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лефортово: Немецкая слобода и Версаль на Яузе
Прогулка по Лефортово откроет для вас тайны XVIII века. Увидите дворцы, грот Растрелли и Немецкую слободу, узнаете об истории и знаменитых людях
Начало: В районе м. Бауманская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5990 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    24 декабря 2024
    История и красота Царицыно
    Добрый день. Великолепно, не смотря на холод, мы с мужем слушали, открыв рот. Валерия нас увлекла, и мы не могли
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    расстаться. Одна из лучший экскурсий. Плюс Валерия очень гибко подошла и водила греться, когда замерзли, изменила маршрут, сдвинула время. Спасибо огромное за с интересом и пользой проведенное время.

  • А
    Александр
    27 ноября 2024
    Царицыно: от Черной грязи до элитных дач
    Отличные впечатления
  • С
    Светлана
    22 октября 2024
    Царицыно: от Черной грязи до элитных дач
    Окунулись в историю вместе с потрясающим гидом Валентиной. Благодарю от всей души за увлекательное повествование.
  • В
    Валитова
    19 октября 2024
    Царицыно: от Черной грязи до элитных дач
    Валентина профессионально провела экскурсию. Хорошее изложение материала, приятная речь, внимание к деталям. Рекомендую!
    Валентина профессионально провела экскурсию. Хорошее изложение материала, приятная речь, внимание к деталям. Рекомендую!Валентина профессионально провела экскурсию. Хорошее изложение материала, приятная речь, внимание к деталям. Рекомендую!Валентина профессионально провела экскурсию. Хорошее изложение материала, приятная речь, внимание к деталям. Рекомендую!Валентина профессионально провела экскурсию. Хорошее изложение материала, приятная речь, внимание к деталям. Рекомендую!Валентина профессионально провела экскурсию. Хорошее изложение материала, приятная речь, внимание к деталям. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    История и красота Царицыно
    Экскурсия в Царицыно с Валерией стала для нас настоящим праздником души! С первой же минуты ее голос окутал нас теплом и
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    уютом, перенося в атмосферу XVIII века. Ее обширные знания и увлекательный рассказ превратили посещение парка в путешествие во времени. Валерия не просто провела нас по достопримечательностям, она подарила нам понимание их истории и смысла. Каждое здание, каждый уголок парка заиграл для нас новыми красками. Но самое главное - Валерия умело передала нам свою любовь к Царицыно. Мы почувствовали, что это место особенное, где сплелись история, искусство и природа. Спасибо огромное Валерии за этот незабываемый опыт! Ее экскурсия стала для нас настоящим подарком, который останется в нашей памяти надолго. Мы искренне рекомендуем всем посетить Царицыно с таким прекрасным экскурсоводом, как Валерия. Она не просто проведет вас по парку, а подарит вам истинное наслаждение от соприкосновения с историей и красотой.

  • М
    Марина
    19 мая 2024
    История и красота Царицыно
    Сказать что мы в восторге - мало! Поэтому скажу, что пока не побываем на всех Лериных экскурсиях, не успокоимся! Не
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    слукавлю, если скажу, что это один из лучших экскурсоводов (поверьте, в моей жизни их было огромное количество, но такое впечатление о себе оставили только несколько). Больше писать ничего не буду, потому что лучше один раз попробовать самому, чем читать отзывы других! А мы с нетерпением будем ждать новой встречи с Лерой!

  • А
    Анна
    12 марта 2024
    Лефортово: Немецкая слобода и «Версаль на Яузе»
    Отличная экскурсия. Хорошая прогулка по малопосещаемым местам Москвы с интересным рассказчиком. Андрей может заинтересовать, заинтриговать, показать то, что скрыто от
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    пробегающих по улицам людей в ежедневной суете. С Андреем ходили уже на три экскурсии. Нравится! Пойдем еще. Спасибо большое за возможность узнать новое о родном городе и его истории.

  • Т
    Татьяна
    10 марта 2024
    Лефортово: Немецкая слобода и «Версаль на Яузе»
    Отличная экскурсия!!!
  • Г
    Галина
    1 ноября 2023
    Лефортово: Немецкая слобода и «Версаль на Яузе»
    Интересная прогулка, открыли много нового в хорошо знакомых районах Москвы. Не отказывайтесь от осенних и зимних экскурсий, в это время можно увидеть то, что летом скрыто листвой
    Интересная прогулка, открыли много нового в хорошо знакомых районах Москвы. Не отказывайтесь от осенних и зимнихИнтересная прогулка, открыли много нового в хорошо знакомых районах Москвы. Не отказывайтесь от осенних и зимнихИнтересная прогулка, открыли много нового в хорошо знакомых районах Москвы. Не отказывайтесь от осенних и зимних

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Парки, усадьбы, особняки»

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  1. Царицыно: от Черной грязи до элитных дач
  2. История и красота Царицыно
  3. Лефортово: Немецкая слобода и «Версаль на Яузе»
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Александровский сад
  9. Манежная площадь
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2024
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