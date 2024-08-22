1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Когда великие были детьми: интерактивная прогулка по Старому Арбату
Узнать самое интересное о детстве Пушкина, Окуджавы и Цветаевой, выполняя творческие задания
Начало: В районе метро Смоленская
13 фев в 08:00
14 фев в 08:30
6000₽ за всё до 20 чел.
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»
Совершить путешествие на «машине времени», погрузиться в прошлое Москвы и разгадать ее тайны
Начало: В районе м. Лубянка
13 фев в 08:00
14 фев в 08:30
6600₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
Отыскать в центре Москвы клад и разгадать зашифрованное послание потомкам
Начало: В районе м. Китай-город
1 мар в 11:00
2 мар в 11:00
8000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена22 августа 2024Если бы можно было поставить 10 из 5, это тот самый случай. Во время экскурсии с Еленой и подростки, и
- ЮЮля28 июля 2024Подходит для детей, не длино и очень интересно!
- ЕЕкатерина18 июня 2023Больше спасибо Елене за отлично проведённое время! Понравилось и взрослым и детям (13-15 лет).
- ЕЕвгений13 мая 2023Полина очень весело, эмоционально и интересно ведёт экскурсию. Прогулка-квест понравилась не только ребёнку, но и взрослым.
- ММихаил2 мая 2023Отличная нетипичная экскурсия, которая будет интересна и занимательна для детей (ну и для взрослых тоже) Полина очень позитивна и активна, умеет заинтересовать и удержать внимание + несколько интересных фишек (спойлерить не буду😏)
- ООльга11 октября 202211.10.22 11.00 Экскурсия-квест "Загадки Китай-города" замечательная: продуман маршрут, неизведанные уголки центра Москвы, гид Полина очень интересно рассказывала, все дети увлеченно слушали, отвечали на вопросы, с удовольствием искали нужные объекты. ПОЛИНЕ огромная благодарность! В восторге все: и дети, и взрослые!
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