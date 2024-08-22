Е Елена Квест «В поисках завещания Ивана Грозного» читать дальше взрослые были включены на максимум: вспоминали, догадывались, смеялись. Коробочка с секретами, тайные местечки среди вроде бы знакомых улочек, новые факты о Романовых, Иване Грозном, о стенах и башнях рядом. Лучшая экскурсия за 10 дней нашего путешествия. Спасибо!!! Если бы можно было поставить 10 из 5, это тот самый случай. Во время экскурсии с Еленой и подростки, и

Ю Юля Квест «В поисках завещания Ивана Грозного» Подходит для детей, не длино и очень интересно!

Е Екатерина Квест «В поисках завещания Ивана Грозного» Больше спасибо Елене за отлично проведённое время! Понравилось и взрослым и детям (13-15 лет).

Е Евгений Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города» Полина очень весело, эмоционально и интересно ведёт экскурсию. Прогулка-квест понравилась не только ребёнку, но и взрослым.

М Михаил Когда великие были детьми: интерактивная прогулка по Старому Арбату Отличная нетипичная экскурсия, которая будет интересна и занимательна для детей (ну и для взрослых тоже) Полина очень позитивна и активна, умеет заинтересовать и удержать внимание + несколько интересных фишек (спойлерить не буду😏)