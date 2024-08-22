Для детей 11 лет – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Для детей 11 лет» в Москве, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Когда великие были детьми: интерактивная прогулка по Старому Арбату
Пешая
1 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Когда великие были детьми: интерактивная прогулка по Старому Арбату
Узнать самое интересное о детстве Пушкина, Окуджавы и Цветаевой, выполняя творческие задания
Начало: В районе метро Смоленская
13 фев в 08:00
14 фев в 08:30
6000 за всё до 20 чел.
Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»
Пешая
На машине
2 отзыва
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»
Совершить путешествие на «машине времени», погрузиться в прошлое Москвы и разгадать ее тайны
Начало: В районе м. Лубянка
13 фев в 08:00
14 фев в 08:30
6600 за всё до 10 чел.
Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
Пешая
4 отзыва
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
Отыскать в центре Москвы клад и разгадать зашифрованное послание потомкам
Начало: В районе м. Китай-город
1 мар в 11:00
2 мар в 11:00
8000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    22 августа 2024
    Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
    Если бы можно было поставить 10 из 5, это тот самый случай. Во время экскурсии с Еленой и подростки, и
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    взрослые были включены на максимум: вспоминали, догадывались, смеялись. Коробочка с секретами, тайные местечки среди вроде бы знакомых улочек, новые факты о Романовых, Иване Грозном, о стенах и башнях рядом. Лучшая экскурсия за 10 дней нашего путешествия. Спасибо!!!

    Если бы можно было поставить 10 из 5, это тот самый случай. Во время экскурсии сЕсли бы можно было поставить 10 из 5, это тот самый случай. Во время экскурсии сЕсли бы можно было поставить 10 из 5, это тот самый случай. Во время экскурсии сЕсли бы можно было поставить 10 из 5, это тот самый случай. Во время экскурсии сЕсли бы можно было поставить 10 из 5, это тот самый случай. Во время экскурсии с
  • Ю
    Юля
    28 июля 2024
    Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
    Подходит для детей, не длино и очень интересно!
  • Е
    Екатерина
    18 июня 2023
    Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
    Больше спасибо Елене за отлично проведённое время! Понравилось и взрослым и детям (13-15 лет).
  • Е
    Евгений
    13 мая 2023
    Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»
    Полина очень весело, эмоционально и интересно ведёт экскурсию. Прогулка-квест понравилась не только ребёнку, но и взрослым.
  • М
    Михаил
    2 мая 2023
    Когда великие были детьми: интерактивная прогулка по Старому Арбату
    Отличная нетипичная экскурсия, которая будет интересна и занимательна для детей (ну и для взрослых тоже) Полина очень позитивна и активна, умеет заинтересовать и удержать внимание + несколько интересных фишек (спойлерить не буду😏)
  • О
    Ольга
    11 октября 2022
    Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»
    11.10.22 11.00 Экскурсия-квест "Загадки Китай-города" замечательная: продуман маршрут, неизведанные уголки центра Москвы, гид Полина очень интересно рассказывала, все дети увлеченно слушали, отвечали на вопросы, с удовольствием искали нужные объекты. ПОЛИНЕ огромная благодарность! В восторге все: и дети, и взрослые!
    11.10.22 11.00 Экскурсия-квест "Загадки Китай-города" замечательная: продуман маршрут, неизведанные уголки центра Москвы, гид Полина очень интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Для детей 11 лет»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Когда великие были детьми: интерактивная прогулка по Старому Арбату
  2. Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»
  3. Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Храм Василия Блаженного
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Александровский сад
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в феврале 2025
Сейчас в Москве в категории "Для детей 11 лет" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 8000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год для детей 11 лет, 7 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель