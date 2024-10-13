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Выставки в Царицыно – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Выставки в Царицыно» в Москве, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Архитектура и загадки Царицыно
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Архитектура и загадки Царицыно
Погулять по территории комплекса и раскрыть историю одного из самых мистических памятников Москвы
Начало: В районе метро Царицыно
Расписание: в пятницу в 16:30, в субботу в 15:30
Завтра в 15:30
8 авг в 16:30
1100 ₽ за человека
Его Величество Царицыно
На автобусе
На микроавтобусе
4 часа
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Его Величество Царицыно
Автобусно-пешеходная экскурсия по одному из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
Расписание: в воскресенье в 10:00
3 авг в 10:00
10 авг в 10:00
3400 ₽ за человека
Дворцовое Коломенское - царские праздники и будни
Пешая
1.5 часа
Групповая
Дворцовое Коломенское - царские праздники и будни
Узнать, как жили российские правители, и увидеть дубы, которые ещё помнят маленького Петра I
Начало: У станции метро «Коломенская»
3 авг в 12:00
10 авг в 12:00
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    13 октября 2024
    Архитектура и загадки Царицыно
    Интересная прогулка,спасибо ❤️
  • М
    Мария
    21 сентября 2024
    Архитектура и загадки Царицыно
    Интересная прогулка по территории Царицыно, узнали новые и интересные факты. Из пожеланий: группа достаточно большая, у экскурсоводы был микрофон. Но во время перемещений ее слышали только часть группы, которая шла впереди. Было бы комфортнее чтобы выдавали индивидуальные наушники.
    Интересная прогулка по территории Царицыно, узнали новые и интересные факты. Из пожеланий: группа достаточно большая, уИнтересная прогулка по территории Царицыно, узнали новые и интересные факты. Из пожеланий: группа достаточно большая, уИнтересная прогулка по территории Царицыно, узнали новые и интересные факты. Из пожеланий: группа достаточно большая, у
  • Д
    Дарья
    21 сентября 2024
    Архитектура и загадки Царицыно
    Экскурсия прошла легко и интересно. Информация запоминается и не перегружает. Гид замечательная 🙌 Советую купить именно экскурсию по парку, чем билет для входа внутрь.
  • М
    Марина
    21 июля 2024
    Его Величество Царицыно
    Замечательная экскурсия! Царицыно незабываемое место! Экскурсовод интересно представлял материал. Звезду снимаю за плохо организованную встречу с экскурсоводом. Это не вина экскурсовода,а вина организатора
    Замечательная экскурсия! Царицыно незабываемое место! Экскурсовод интересно представлял материал. Звезду снимаю за плохо организованную встречу с

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Выставки в Царицыно»

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  7. Китай-город
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Патриаршие пруды
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Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2025
Сейчас в Москве в категории "Выставки в Царицыно" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 3400. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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