Групповая
до 25 чел.
Архитектура и загадки Царицыно
Погулять по территории комплекса и раскрыть историю одного из самых мистических памятников Москвы
Начало: В районе метро Царицыно
Расписание: в пятницу в 16:30, в субботу в 15:30
Завтра в 15:30
8 авг в 16:30
1100 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Его Величество Царицыно
Автобусно-пешеходная экскурсия по одному из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
Расписание: в воскресенье в 10:00
3 авг в 10:00
10 авг в 10:00
3400 ₽ за человека
Групповая
Дворцовое Коломенское - царские праздники и будни
Узнать, как жили российские правители, и увидеть дубы, которые ещё помнят маленького Петра I
Начало: У станции метро «Коломенская»
3 авг в 12:00
10 авг в 12:00
1000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия13 октября 2024Интересная прогулка,спасибо ❤️
- ММария21 сентября 2024Интересная прогулка по территории Царицыно, узнали новые и интересные факты. Из пожеланий: группа достаточно большая, у экскурсоводы был микрофон. Но во время перемещений ее слышали только часть группы, которая шла впереди. Было бы комфортнее чтобы выдавали индивидуальные наушники.
- ДДарья21 сентября 2024Экскурсия прошла легко и интересно. Информация запоминается и не перегружает. Гид замечательная 🙌 Советую купить именно экскурсию по парку, чем билет для входа внутрь.
- ММарина21 июля 2024Замечательная экскурсия! Царицыно незабываемое место! Экскурсовод интересно представлял материал. Звезду снимаю за плохо организованную встречу с экскурсоводом. Это не вина экскурсовода,а вина организатора
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Выставки в Царицыно»
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