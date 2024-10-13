М Мария

Интересная прогулка по территории Царицыно, узнали новые и интересные факты. Из пожеланий: группа достаточно большая, у экскурсоводы был микрофон. Но во время перемещений ее слышали только часть группы, которая шла впереди. Было бы комфортнее чтобы выдавали индивидуальные наушники.