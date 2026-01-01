Коломна и крокодилье королевство:

ферма и старый город.

Отправьтесь в необычное путешествие, где за один день вы побываете на настоящей крокодильей ферме и прогуляетесь по улочкам старинной Коломны. Вас ждёт знакомство с удивительной эко-фермой, где можно безопасно покормить крокодилов с помощью специальной удочки и посетить «Дом улиток», где выращивают деликатесных виноградных улиток. Здесь же вас ожидает мастер-класс по приготовлению и дегустация этого изысканного блюда в сопровождении шампанского, а также сытный фермерский обед, мастер-класс по сыроварению и чаепитие с крымскими травами и козьим сыром. Вы сможете пообщаться с породистыми козами и другими обитателями фермы, погрузившись в атмосферу загородной жизни. Прогулка по Коломне:

купеческий город

После фермы вас ждёт путешествие в XIX век в историческом центре Коломны. Вы прогуляетесь по территории Коломенского кремля, узнаете его таинственные легенды и подниметесь на смотровую площадку «Блюдечко», откуда открывается панорамный вид на слияние рек. Далее маршрут пройдёт по Соборной площади и Ново-Голутвину монастырю. Весь центр Коломны — это город-музей под открытым небом с колоритными особняками, уютными двориками с кафе и магазинчиками, где продаются знаменитые коломенские угощения: пастила, калачи и душистое мыло в старинных упаковках.

Дегустации и завершение дня

Завершится день визитом в специализированный магазин «Золотой улей», интерьер которого стилизован под княжеские палаты. Здесь вы сможете продегустировать разнообразные медовые вина, бальзамы и настойки, чтобы выбрать напиток по вкусу в качестве памятного сувенира. Эта поездка объединяет гастрономические открытия, общение с животными и глубокое погружение в историческую атмосферу одного из самых живописных городов Подмосковья. Важная информация: