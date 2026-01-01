Однодневный тур на крокодилью ферму с дегустацией улиток и мастер-классом по сыроварению, а также прогулка по историческому центру Коломны с посещением кремля, смотровой площадки и дегустацией медовых вин.
Описание мастер-класса
Коломна и крокодилье королевство:
ферма и старый город.
Отправьтесь в необычное путешествие, где за один день вы побываете на настоящей крокодильей ферме и прогуляетесь по улочкам старинной Коломны. Вас ждёт знакомство с удивительной эко-фермой, где можно безопасно покормить крокодилов с помощью специальной удочки и посетить «Дом улиток», где выращивают деликатесных виноградных улиток. Здесь же вас ожидает мастер-класс по приготовлению и дегустация этого изысканного блюда в сопровождении шампанского, а также сытный фермерский обед, мастер-класс по сыроварению и чаепитие с крымскими травами и козьим сыром. Вы сможете пообщаться с породистыми козами и другими обитателями фермы, погрузившись в атмосферу загородной жизни. Прогулка по Коломне:
купеческий город
После фермы вас ждёт путешествие в XIX век в историческом центре Коломны. Вы прогуляетесь по территории Коломенского кремля, узнаете его таинственные легенды и подниметесь на смотровую площадку «Блюдечко», откуда открывается панорамный вид на слияние рек. Далее маршрут пройдёт по Соборной площади и Ново-Голутвину монастырю. Весь центр Коломны — это город-музей под открытым небом с колоритными особняками, уютными двориками с кафе и магазинчиками, где продаются знаменитые коломенские угощения: пастила, калачи и душистое мыло в старинных упаковках.
Дегустации и завершение дня
Завершится день визитом в специализированный магазин «Золотой улей», интерьер которого стилизован под княжеские палаты. Здесь вы сможете продегустировать разнообразные медовые вина, бальзамы и настойки, чтобы выбрать напиток по вкусу в качестве памятного сувенира. Эта поездка объединяет гастрономические открытия, общение с животными и глубокое погружение в историческую атмосферу одного из самых живописных городов Подмосковья. Важная информация:
- Внимание! Вы посетите действующее производство деликатесной виноградной улитки в промышленных масштабах, это не зоопарк и не демонстрационное хозяйство, прежде всего, здесь созданы условия для благополучного роста и размножения улиток — повышенная влажность, сопутствующие запахи и т. д. Улитки выращиваются не в аквариумах, а на специальных открытых конструкциях с субстратом и подставками, на которых живут и ползают улитки.
- На крокодильей ферме крокодилы обитают в условиях, максимально приближенным к их естественной среде — в стоячих водах, при повышенной влажности и температуре, в рационе крокодилов — мясо, выдержанное несколько часов в условиях жары и влаги у вольеров.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эко-ферма с крокодилами и «Домом улиток»
- Коломенский кремль
- Смотровая площадка «Блюдечко»
- Соборная площадь
- Ново-Голутвин монастырь
- Исторический центр Коломны (купеческие особняки, торговые лавки)
Что включено
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Радиогид с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Фермерский обед - 500 руб. /чел.
- Дегустация улиток - 550 руб. /чел.
- Демонстрационный мастер-класс по приготовлению козьего сыра - 430 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Волгоградский проспект, 32к11с1
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
