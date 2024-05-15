1 чел.
По популярности
Мини-группа
4 часа
Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией)
Начало: На станции «Партизанская» (у памятника партизанам)
«По окончании экскурсантов ждет дегустация*) одного из любимых вин тов»
Расписание: по графику, в остальные субботы - экскурсия БЕЗ дегустации
29 июня в 14:30
27 июля в 14:30
от 2 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Бункер Сталина в Измайлово (экскурсия с дегустацией любимого вина Сталина)
Начало: Москва, ул. Вернисажная, д. 6, у проходной
«После экскурсии у всех желающих (посетители 21+) будет возможность продегустировать любимое вино тов»
Расписание: по графику, в остальные субботы экскурсия БЕЗ дегустации
29 июня в 16:00
27 июля в 16:00
от 1 650₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Съедобная история Китай-города: прогулка и дегустация
Узнать, как пах ресторан в 18 веке, и научиться дегустировать напитки
Начало: В районе Никольской улицы
«Для алкогольной дегустации подберу крафтовое пиво или вино, для безалкогольной — апельсиновый сок, морс или безалкогольное пиво»
1 июля в 14:00
2 июля в 13:00
7 600₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей15 мая 2024Весьма достойная экскурсия. Пеший трансфер от ст. метро "Партизанская" вполне обоснован маршрутом. Однако, содержательная часть является повторением - преамбулой маршрута
- ЕЕлена5 апреля 2024Экскурсия очень интересная! Подача материала - на 100 баллов. Экскурсовод замечательный лектор, собеседник, знаток темы и своего дела. Несмотря на небольшую площадь помещений, ограниченность пространств (три локации) двухчасовая экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо большое! Успехов!
- ССкобелева2 апреля 2024Очень познавательная экскурсия. Люди увлеченные своим делом, своим музеем очень заряжают. Узнали много нового про этот район Москвы, про товарища Сталина и то непростое время.
- ААльбина16 января 2024Все понравилось. Было холодно, но нас вовремя отогревали. Рекомендуем. Очень приятный экскурсовод, эрудирована и может заинтересовать детей. В следующий раз надо будет попробовать другие дегустации. Познавательно, по приезду домой начнем экспериментировать с кофе. Спасибо!
- ИИрина8 ноября 2023Экскурсия понравилась, очень интересная, единственное нужно доработать: сопровождавший от метро до бункера гид сообщил нам много информации, потом в бункере
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Винные туры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Винные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 1 650 до 7 600. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Винные туры», 26 ⭐ отзывов, цены от 1650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август