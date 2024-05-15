Винные экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Винные туры» в Москве, цены от 1 650 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией)
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
3 отзыва
Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией)
Начало: На станции «Партизанская» (у памятника партизанам)
«По окончании экскурсантов ждет дегустация*) одного из любимых вин тов»
Расписание: по графику, в остальные субботы - экскурсия БЕЗ дегустации
29 июня в 14:30
27 июля в 14:30
от 2 000 за человека
Бункер Сталина в Измайлово (экскурсия с дегустацией любимого вина Сталина)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
22 отзыва
Бункер Сталина в Измайлово (экскурсия с дегустацией любимого вина Сталина)
Начало: Москва, ул. Вернисажная, д. 6, у проходной
«После экскурсии у всех желающих (посетители 21+) будет возможность продегустировать любимое вино тов»
Расписание: по графику, в остальные субботы экскурсия БЕЗ дегустации
29 июня в 16:00
27 июля в 16:00
от 1 650 за человека
Съедобная история Китай-города: прогулка и дегустация
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Съедобная история Китай-города: прогулка и дегустация
Узнать, как пах ресторан в 18 веке, и научиться дегустировать напитки
Начало: В районе Никольской улицы
«Для алкогольной дегустации подберу крафтовое пиво или вино, для безалкогольной — апельсиновый сок, морс или безалкогольное пиво»
1 июля в 14:00
2 июля в 13:00
7 600 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    15 мая 2024
    Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией)
    Весьма достойная экскурсия. Пеший трансфер от ст. метро "Партизанская" вполне обоснован маршрутом. Однако, содержательная часть является повторением - преамбулой маршрута
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    в бункере. Тем не менее - рекомендую именно этот маршрут. Интересно. Содержательная часть экскурсии- с претензией на оригинальность является историческим шоу. Самолюбование и чрезмерный артистизм подачи материала с претензией на секретность и оригинальность исследования выглядит не очень. Запрет на видео сьёмку -нелеп. Жалобы на государство, что оно не помогает коммерческой организации,сдающей в аренду огромные площади смешон. Шоколад как лакомство по "оригинальным" рецептам за наличку тоже не добавляет доверия. Любимое вино тов. Сталина по секретным поставкам из Грузии налилось нам в объёме в 2 раза меньшем,чем предшественникам. Стоит посетить однозначно всем любителям истории. Интересна история строительства стадиона,как прикрытия строительства тоннеля и бункера. Особое внимание игре в кабинете товарища Сталина. Очень интересная игра - МОМ -военно-оборонительная игра,подаренная И. В. С. -его личная вещь. Возможность посидеть в кресле вождя в его кабинете подкупает любителей фото. Вполне очевидно, что подлинного там ничего нет, кроме вышеозначенной игры. Хорошая экскурсия. Рекомендую.

  • Е
    Елена
    5 апреля 2024
    Бункер Сталина в Измайлово (экскурсия с дегустацией любимого вина Сталина)
    Экскурсия очень интересная! Подача материала - на 100 баллов. Экскурсовод замечательный лектор, собеседник, знаток темы и своего дела. Несмотря на небольшую площадь помещений, ограниченность пространств (три локации) двухчасовая экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо большое! Успехов!
  • С
    Скобелева
    2 апреля 2024
    Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией)
    Очень познавательная экскурсия. Люди увлеченные своим делом, своим музеем очень заряжают. Узнали много нового про этот район Москвы, про товарища Сталина и то непростое время.
  • А
    Альбина
    16 января 2024
    Съедобная история Китай-города: прогулка и дегустация
    Все понравилось. Было холодно, но нас вовремя отогревали. Рекомендуем. Очень приятный экскурсовод, эрудирована и может заинтересовать детей. В следующий раз надо будет попробовать другие дегустации. Познавательно, по приезду домой начнем экспериментировать с кофе. Спасибо!
  • И
    Ирина
    8 ноября 2023
    Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией)
    Экскурсия понравилась, очень интересная, единственное нужно доработать: сопровождавший от метро до бункера гид сообщил нам много информации, потом в бункере
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    где нас ждала другая группа, (которая сама добралась до бункера) другой экскурсовод повторил очень много из ранее услышанного нами. Я могу с первого раза запомнить.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Винные туры»

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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Патриаршие пруды
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Винные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 1 650 до 7 600. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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