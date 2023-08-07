Мастер-классы в Москве: Индивидуальный комбо-мастер-класс с экскурсией и квестом
Вас ждет целый комплекс увлекательных мероприятий: вы побываете на интерактивной экскурсии в шумозащитных наушниках, посетить квест-пространство, из которого нужно выбраться за час, и узнаете все об ароматах на необычном мастер-классе.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Без словПоговорим руками? Общаться в тишине, не проронив ни слова, — возможно ли это? Сможем ли мы понять друг друга без слов? В самом начале экскурсии вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в Тишину, но только одним из органов чувств — слухом, так как сможете «услышать» нашего гида и без звука. Он объяснит вам, как можно общаться без голоса и слуха, откроет вам новые ощущения и новый опыт через интерактивную экскурсию — это абсолютно другой уровень восприятия информации. Вы погрузитесь в выставку с помощью других органов чувств.
Угадай ароматЭтот мастер-класс — поистине увлекательное занятие. Вы окунётесь в мир ароматов и узнаете, как профессиональные парфюмеры слышат ароматы и соединяют ноты. Вы поймете, что помимо слуха, у вас обострились еще и другие чувства. Вы узнаете, как характер влияет на обоняние, поиграете в арома-лото и угадаете 14 источников запаха, а также сделаете свой собственный арома-амулет. Результатом мастер-класса будет приятный подарок — ваш собственный амулет, который вы сможете взять с собой.
Лабиринт загадокЧудесный мир Чародея или тайные комнаты Гарри Поттера — мы всегда хотели попасть в мир волшебства и попробовать себя в качестве главного героя. И тут вы — избранный, который столкнется с загадками, лабиринтами, заданиями на смекалку, логику, и всё это в настоящей игре, которой нам так не хватает в жизни. Вас ждут 3 комнаты, в которых мы подготовили более 10 заданий на проверку логики и смекалки. Но перед этим вам придется разгадать шифры и загадки, пройти лабиринт и дойти до конца. Усилят сложность и впечатления от квеста звуковые и световые эффекты. Это будет увлекательный час, полный загадок, тайн и приключений.
Важно знать• Общая продолжительность программы — 2 часа 40 минут.
- Интерактивную экскурсию можно пройти как одному, так и с друзьями.
- Музей доступен как детям 7+, так и взрослым.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная экскурсия «В Тишине»
- Квест «Артефакт»
- Мастер-класс «Угадай аромат»
- Место начала и завершения?
- Кузьминский парк, 1, стр. 12
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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