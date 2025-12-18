Добро пожаловать на Богородский хладокомбинат, который выпускает свою сладкую продукцию по строгому советскому ГОСТу. Вместе с весёлыми аниматорами вы заглянете в самые морозные и секретные уголки, увидите громадные танки, бегущие конвейеры и хладокамеры. Продегустируете сладкие лакомства с конвейера и получите несколько сортов мороженого в подарок!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Интерактивная экскурсия

Облачимся в белоснежные шапочки и специальные накидки и отправимся в царство сладости и холода! Гулять по цехам будем в сопровождении снеговика — это символ Богородского хладокомбината.

Вы увидите огромные танки, в которых варится мороженое, конвейерные ленты, по которым десерт плывёт бесконечным потоком

Узнаете, как мороженое становится воздушным, как упаковывают брикеты и делают вафельные стаканчики

Сможете на секундочку заглянуть в «зону закалки», где круглый год поддерживается температура −33°C

Через специальное стекло посмотрите, как художники-кондитеры украшают замысловатыми узорами из взбитых сливок и глазури фантазийные торты

Дегустация и крио-шоу

Конечно же, вы попробуете свежую и сладкую продукцию, только что сошедшую с конвейера

А ещё увидите настоящие фокусы по превращению сухого льда

И поймёте, какие чудеса происходят в волшебной колбе и как помыться в углекислом душе

И подарок!

На память вы получите коробку с несколькими видами богородского мороженого. Оно пересыпано сухим льдом — а значит, в целости и сохранности доедет с вами до дома!

Организационные детали