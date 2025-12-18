Добро пожаловать на Богородский хладокомбинат, который выпускает свою сладкую продукцию по строгому советскому ГОСТу.
Вместе с весёлыми аниматорами вы заглянете в самые морозные и секретные уголки, увидите громадные танки, бегущие конвейеры и хладокамеры. Продегустируете сладкие лакомства с конвейера и получите несколько сортов мороженого в подарок!
Описание экскурсии
Интерактивная экскурсия
Облачимся в белоснежные шапочки и специальные накидки и отправимся в царство сладости и холода! Гулять по цехам будем в сопровождении снеговика — это символ Богородского хладокомбината.
- Вы увидите огромные танки, в которых варится мороженое, конвейерные ленты, по которым десерт плывёт бесконечным потоком
- Узнаете, как мороженое становится воздушным, как упаковывают брикеты и делают вафельные стаканчики
- Сможете на секундочку заглянуть в «зону закалки», где круглый год поддерживается температура −33°C
- Через специальное стекло посмотрите, как художники-кондитеры украшают замысловатыми узорами из взбитых сливок и глазури фантазийные торты
Дегустация и крио-шоу
- Конечно же, вы попробуете свежую и сладкую продукцию, только что сошедшую с конвейера
- А ещё увидите настоящие фокусы по превращению сухого льда
- И поймёте, какие чудеса происходят в волшебной колбе и как помыться в углекислом душе
И подарок!
На память вы получите коробку с несколькими видами богородского мороженого. Оно пересыпано сухим льдом — а значит, в целости и сохранности доедет с вами до дома!
Организационные детали
- При группе более 19 человек — поедем на автобусе марки Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналогичном. При группе до 19 человек — на микроавтобусе Mercedes Sprinter или аналогичном, предварительная рассадка в салоне может отличаться
- Обратите внимание: Богородский хладокомбинат — действующее производство, поэтому во время экскурсии могут быть продемонстрированы не все цеха (в зависимости от загрузки фабрики)
- Время в пути в одну сторону — ориентировочно 1 ч 10 мин
- Путевую экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды, на хладокомбинате экскурсию проведут сотрудники производства
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4950 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Шоссе Энтузиастов»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 701 туриста
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
Входит в следующие категории Москвы
