1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Исследовать огромный комплекс, погружаясь в тему подвигов и героев
«Экскурсию можно провести и для большего количества участников (до 8 человек) на микроавтобусе»
21 июля в 11:00
26 июля в 11:00
13 500₽ за всё до 8 чел.
Групповая
3 часа
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Откройте для себя великолепие вечерней Москвы, наслаждаясь историческими и современными достопримечательностями
Начало: У метро Площадь Революции
«На новом комфортабельном транспорте: микроавтобусе (до 16 человек) или большом туристическом автобусе (от 16 до 40 человек)»
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200₽ за человека
Групповая
4 часа
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
Начало: У театра сатиры
«, экскурсия пройдет на туристическом микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter»
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Секреты сталинских высоток: погружение в историю Москвы
Увидеть 7 зданий-символов советской эпохи и познакомиться с их историей
Начало: В районе метро Красные ворота
«Экскурсия проводится на новом комфортабельном транспорте: микроавтобусе для группы до 16 человек или большом туристическом автобусе — для группы от 16 до 40 человек»
Расписание: в среду в 14:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
1 200₽ за человека
Групповая
10 часов
«Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
Начало: Станция метро Парк Победы, Москва
«При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются)»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
30 июня в 09:00
12 июля в 09:00
3 250₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
7 сталинских высоток на авто-экскурсии
Москва - пыль в глаза: узнать всё об истории, архитектуре и секретах легендарных зданий
Начало: В районе метро Красные ворота
«Возможно проведение экскурсии для большего количества человек на микроавтобусе за доплату (по запросу)»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
От Кремля до Воробьёвых гор: поездка по самым посещаемым местам столицы
Начало: в районе станции метро «Площадь Революции»
«Поездка проходит на новом комфортабельном транспорте: микроавтобус до 18 человек или большой туристический автобус до 48 человек (в зависимости от состава группы)»
Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200₽ за человека
Групповая
5 часов
Усадьба Кусково: прикоснуться к прекрасному (билеты включены)
Побывать в одном из красивейших дворцово-парковых комплексов на автобусной экскурсии
Начало: У гостиницы «Лесная Сафмар»
«Экскурсия проходит на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы»
Расписание: в воскресенье в 10:00
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
Отправиться из Москвы навстречу творчеству, истории и живописным паркам
«Экскурсия проходит на комфортном минивэне Mercedes Vito»
12 июля в 09:00
21 июля в 09:00
13 500₽ за всё до 8 чел.
Групповая
3.5 часа
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
Театрализованное путешествие в мир легенд, старинных преданий и мистических секретов столицы
Начало: в районе СТ.М. Маяковская
«Если участников меньше 19 человек, экскурсия пройдет на туристическом микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter»
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
1 400₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия из Москвы в Жостово и Федоскино
Полюбоваться знаменитыми подносами и и шкатулками и познакомиться с русскими народными промыслами
«На комфортном минивэне Mercedes Vito для компании 1-8 человек»
21 июля в 10:30
26 июля в 10:30
10 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы за приятной беседой
Отправиться на день в древний, уютный и вкусный подмосковный город
Начало: Ст. метро «Котельники»
«на комфортабельном микроавтобусе — стоимость обсуждается индивидуально»
20 июня в 09:30
21 июня в 09:30
16 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи
Узнать и полюбить древний город, побывать на экскурсиях-спектаклях, полакомиться пастилой и калачами
«Экскурсия проходит на комфортном минивэне Mercedes»
21 июля в 09:00
26 июля в 09:00
20 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
3.5 часа
Групповая экскурсия по Замоскворечью + посещение Третьяковской галереи (билеты включены)
Прогуляться по Москве купеческой и посмотреть на шедевры русского искусства
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
«Экскурсия проходит на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы»
Расписание: в пятницу в 11:30
14 июня в 11:30
21 июня в 11:30
3 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Троице-Сергиева лавра и Абрамцево: групповая экскурсия
Узнать самое главное о духовном центре России и увидеть мощи преподобного Сергия Радонежского
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
«Поездка пройдёт на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы»
Расписание: в пятницу в 08:40
14 июня в 08:40
21 июня в 08:40
7 000₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Групповая прогулка по парку "Зарядье"+ аттракцион "Полёты над Москвой"
Открыть ландшафтное чудо столицы и разглядеть город «с воздуха» (экскурсия от ВДНХ)
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
«Экскурсия проходит на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы»
Расписание: в понедельник в 12:30
10 июня в 12:40
17 июня в 12:30
3 200₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Красавица-столица на автомобильной экскурсии
Изучить Москву от Кремля до современных небоскрёбов Сити за 3 часа
«По запросу экскурсию можно провести и для большего количества участников — Mercedes V, Volkswagen Caravelle (4-7 человек), Mercedes Sprinter (8-18 человек)»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Дом-музей Пришвина, Дунинский заповедник и усадьба Дары Дуба
Автобусная экскурсия из Москвы - в живописные окрестности Звенигорода (в группе до 17 человек)
Начало: В районе СТ.М. Строгино
«В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, экскурсионное сопровождение, входные билеты в музеи, дегустация дубового кофе, «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками»
12 июня в 09:45
23 июня в 09:45
4 370₽ за человека
Групповая
4 часа
Его Величество Царицыно
Автобусно-пешеходная экскурсия по одному из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
«Поездка пройдёт на комфортабельном автобусе или микроавтобусе — в зависимости от размера группы»
Расписание: в воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 200₽ за человека
скидка
35%
Групповая
13 часов
Карстовая пещера, Кондуки и Красное озеро: в мини-группе из Москвы
Отправиться на 1 день в Тульскую область и насладиться фантастическими пейзажами
Начало: У метро Домодедовская
«В зависимости от количества людей экскурсия проходит на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
121537 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей5 июня 2024Отличная экскурсия. Много новой информации по истории Москвы и как строились эти здания. Время пролетело незаметно. Рассказчик давал материал очень интересно. Рекомендую
- ЕЕлена5 июня 202428 мая 2024 г. мы побывали на экскурсии "парк"Патриот" и Храм вооружённых сил". Экскурсия очень понравилась! Материал отличный. На наши
- ММарина2 июня 2024Классная экскурсия, экскурсовод очень интересно рассказывала. Почему-то я думала, что мы еще около Москва сити остановимся и пофоткаемся там, но нет, а было бы здорово. Огромная благодарность менеджеру, которая помогла мне найти группу перед началом экскурсии.
- ЕЕлена2 июня 2024Великолепный парк. Грандиозный храм. Огромная коллекция техники. Прекрасный знающий гид. Комфортабельный автомобиль. Рекомендуем!
- ТТатьяна30 мая 2024Замечательная экскурсия! Подтверждаю все отзывы! Владимир- профессионал, очень интересно, познавательно и с любовью к истории. Прекрасно общается с детьми и подростками. Комфортная машина, грамотный маршрут, учтены все наши дополнительные пожелания. Рекомендую. 10 из 5.
- ААлена29 мая 2024Впечатление о городе создаётся из совокупности факторов, в том числе как нас принимают, что мы узнаём в процессе, что мы
- ННаталия27 мая 2024Организатор очень грамотная! Экскурсия очень понравилась.
- ИИрина26 мая 2024Мне понравилось, то что хотела: классика, центр, основа.
- ААнастасия26 мая 2024Отличная экскурсия! Ирина замечательный рассказчик, а водитель автобуса вообще профессионал своего дела, по таким узким дорожкам так умело маневрировал, успел объехать все пробки.
- ЕЕфим24 мая 2024Я несколько раз брал автобусную экскурсию по Москве. Это экскурсия понравилось по содержанию и охвату. Молодцы, так держать!
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